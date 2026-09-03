Milei visita a Kast bajo la sombra de Cerimedo: los vínculos del asesor con funcionarios chilenos

Una nube empaña la visita de Javier Milei al chileno José Antonio Kast este jueves en el Palacio de La Moneda: la de Fernando Cerimedo. Este martes, la Cámara de Diputados aprobó por 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención la creación de una comisión especial investigadora sobre el rol del exasesor libertario en las campañas de rechazo de los plebiscitos chilenos desde 2020.

Cerimedo estuvo en el círculo de Kast en ese momento y la oposición local quiere indagar durante un máximo de 60 días “determinados actos del Gobierno” vinculados con el conocimiento y la eventual fiscalización de redes de bots, cuentas automatizadas y manipulación algorítmica en aquellos procesos. Según medios chilenos, al menos cuatro funcionarios del segundo piso de La Moneda trabajaron, en distintos momentos, junto a Cerimedo.

Según reconstruyeron The Clinic y El Mostrador, Alejandro Irarrázaval, actual jefe de asesores del Presidente, e Ignacio Dülger, que pasó por la misma jefatura antes de asumir la dirección ejecutiva de Acción Republicana, integraron en 2020 “Casa Común por el Rechazo”, el comando de empresarios con sede en Vitacura que contrató los servicios de Cerimedo para hacer encuestas a través de su consultora Numen. El tercero es Felipe Costabal, hoy director de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) del gobierno, quien coincidió con Cerimedo en esa misma Casa Común en 2020 y luego fue el creativo detrás de la campaña presidencial de Kast en 2025, con el eslogan “Atrévete”. La cuarta es Teresa Zañartu, asesora jurídica en la ejecución de proyectos de Presidencia, con militancia previa en la Fundación Jaime Guzmán.

El trabajo de Cerimedo en Chile viene de antes de que se instalara como asesor de campaña de Milei en Argentina. Según reconstruyó The Clinic, Numen —su consultora— realizó en octubre de 2020 una encuesta para Casa Común por el Rechazo, vinculada al entonces activista Gonzalo de la Carrera, hoy diputado republicano: proyectó un 42% para el Apruebo y un 34% para el Rechazo en el primer plebiscito constitucional. El resultado real fue exactamente el opuesto al que buscaba instalar: el Apruebo ganó con el 78% de los votos contra el 22% del Rechazo.

Dos años después, en el plebiscito de septiembre de 2022 sobre la segunda propuesta constitucional, Cerimedo celebró en redes sociales haber hecho un “durísimo trabajo” para la victoria del Rechazo, que en esa oportunidad sí se impuso. En el medio, según su propio relato —contradicho luego por los equipos de campaña involucrados—, dijo haber asesorado al candidato presidencial Sebastián Sichel en 2021 (su entorno lo calificó de “chanta” y no lo contrató) y haber apoyado la candidatura de Franco Parisi, de quien llegó a decir: “Desde Zoom logramos tenerlo tercero”.

Kast evitó durante días confirmar la relación, hasta que el 31 de agosto pasado, en una entrevista con Radio Cooperativa, admitió conocer a Cerimedo: “¿Y si lo conozco? Sí, porque él ha acompañado a distintos líderes políticos en distintas instancias donde nos hemos cruzado y donde nos hemos encontrado”, dijo, y mencionó como ejemplo un evento de la CAF en Panamá al que asistieron siete presidentes, entre ellos el entonces mandatario colombiano Gustavo Petro. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, había negado días antes “vinculación alguna” entre el gobierno chileno y Cerimedo, una versión que debió matizar después de que se conocieran los nombres de Irarrázaval, Dülger, Costabal y Zañartu.

La respuesta oficial no convenció a la oposición y por eso presionó para que se arme una comisión investigadora, que se concretó este miércoles en la Cámara de Diputados tras dos intentos: consiguió 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención. La comisión fue impulsada por el diputado José Montalva y tendrá como uno de sus objetivos esclarecer el eventual uso de bots, cuentas falsas, desinformación y herramientas de inteligencia artificial vinculadas a operaciones políticas.

Cerimedo permanece preso en Bolivia desde el 23 de agosto, acusado de tentativa de feminicidio, enriquecimiento ilícito y encubrimiento de narcotráfico. Que la reunión bilateral entre Milei y Kast se concrete apenas 24 horas después de que la Cámara de Diputados chilena habilitara formalmente esa investigación no es un detalle menor: pone al presidente argentino, una vez más, compartiendo agenda con un aliado regional cuyo entorno más cercano quedó bajo la lupa por el mismo operador que asesoró su propia campaña.

MC