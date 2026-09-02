Irán responde a los ataques de EE.UU. y vuelve a bombardear bases norteamericanas en Jordania

Irán volvió a atacar bases estadounidenses en Jordania entre la noche de este martes y miércoles como represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa, según informó la Guardia Revolucionaria en un comunicado.

El ataque se dirigió contra Camp Titin, una base estadounidense del cuerpo de marines, con misiles balísticos pesados.

Irán responde así contra los bombardeos estadounidenses recibidos este martes, el segundo ataque en menos de 48 horas después de un mes sin que trascendieran agresiones cruzadas.

La Guardia Revolucionario anunció que “dos petroleros controlados por agentes americanos” pasaron por encima de minas y quedaron inutilizados cuando trataban de avanzar por una “ruta no autorizada” en lugar de la zona de paso seguro designada en el estrecho de Ormuz, según la televisión iraní Press TV. La información asegura que los barcos están ahora mismo “ardiendo”.

Washington aseguró este martes que atacó “objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica”, sin precisar cuáles, mientras que el cuerpo de élite explicó que los bombardeos alcanzaron una casa residencial en Sirik, cerca del estrecho de Ormuz, dejando varios muertos, sin especificar cuántos, y al menos 50 heridos.

Diez misiles iraníes interceptados

El Ejército de Jordania señaló en un comunicado que fueron interceptados diez de los misiles iraníes, mientras que otros tres impactaron en zonas “alejadas de centros poblados” sin provocar víctimas.

Las consecuencias del ataque sobre Jordania no trascendieron, pese a que la Guardia Revolucionaria aseguró haber destruido infraestructura.

Los misiles lanzados desde Irán dos días antes fueron interceptados, según las fuerzas de seguridad estadounidenses y jordanas.

EE.UU. justificó su ataque de hoy para contrarrestar los “intentos de agresión” de Irán “contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra los miembros del servicio militar estadounidense desplegados en la región”.

La primera agresión, que tuvo lugar el pasado domingo, se dirigió contra la isla iraní de Larak, desde donde Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al estrecho de Ormuz, según Washington, en un ataque en el que murieron dos personas.

Al menos 11 muertos en los ataques de EE.UU.

Al menos 11 personas murieron, incluidas cuatro en una boda, y otras 58 resultaron heridas en los ataques estadounidenses contra Irán de la pasada noche, según informaron las autoridades iraníes.

Proyectiles estadounidenses alcanzaron una vivienda donde se celebraba una boda en el pueblo de Kuhestak, en la sureña provincia de Hormozgan, donde murieron cuatro personas y otras 50 resultaron heridas, informó el director provincial de la Media Luna Roja, Mojtar Salahshur, según la agencia IRNA.

Otras siete personas murieron en tres puntos de la provincia sureña de Juzestán, que fueron alcanzadas por misiles estadounidenses, informó el subdirector de Seguridad y Orden Público del Gobernador de Juzestán, Valiola Hayati, citado por IRNA. En Juzestán resultaron heridas además otras ocho personas, según la fuente.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, calificó de “atrocidades” el ataque contra la boda en Hormozgan, una acción que comparó con el bombardeo de una escuela en la sureña ciudad de Minab en febrero que causó la muerte de 168 estudiantes y profesores.

“Más peligroso que la propia bomba es la normalización de los bombardeos; y más peligroso que el silencio es la conversión del silencio en legitimidad. Irán responderá con firmeza a estos crímenes salvajes”, afirmó en X Bagaei.

EFE