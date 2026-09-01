El Gobierno habla de “avance diplomático” y Milei hará una cadena nacional sobre Malvinas tras los dichos de Trump

Javier Milei hablará el jueves por la noche en cadena nacional sobre la cuestión Malvinas, apenas tres días después de que Donald Trump revelara que su administración revisa la posición de Estados Unidos sobre la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. La decisión terminó de tomar forma este martes durante una reunión de gabinete en la Casa Rosada, donde el tema ocupó buena parte de la discusión internacional y el canciller Pablo Quirno presentó un informe sobre los movimientos diplomáticos que viene realizando el Gobierno.

El anuncio adquiere una dimensión particular por el momento elegido. Trump sorprendió el lunes cuando fue consultado en el Salón Oval sobre si Washington estaba reconsiderando su postura respecto de las islas. “Siempre reviso cada posición. Esa es solo una de muchas”, respondió. El mandatario estadounidense no precisó si esa revisión desembocará efectivamente en un cambio de política, pero sus palabras fueron suficientes para generar expectativa en Buenos Aires y preocupación en Londres. Es que Estados Unidos reconoce la administración británica de facto sobre las islas, aunque formalmente mantiene una posición de neutralidad frente a los reclamos contrapuestos de soberanía.

Milei había dado una primera señal antes incluso de ingresar a la reunión. En una entrevista concedida durante la mañana definió lo ocurrido el lunes como “algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos” y anticipó que Malvinas formaría parte de la conversación con sus ministros.

Según la información oficial, fue Quirno quien tuvo a su cargo la exposición específica durante el encuentro. El canciller hizo un repaso de lo que el Gobierno considera avances diplomáticos en defensa del reclamo argentino de soberanía y, a partir de esa presentación, se resolvió que Milei explique públicamente los próximos pasos. En Balcarce 50 todavía no adelantaron el contenido concreto del mensaje presidencial ni precisaron qué novedades anunciará.

La expectativa oficial alrededor de las palabras de Trump contrasta, por ahora, con la cautela que exige el alcance real de su declaración. El tema había comenzado a circular meses atrás, cuando trascendió que el Pentágono analizaba distintas medidas para presionar a aliados de la OTAN que Washington consideraba insuficientemente comprometidos con sus objetivos militares. Entre esas alternativas aparecía una revisión de la postura estadounidense sobre Malvinas. La semana pasada, además, funcionarios norteamericanos volvieron a dejar abierta esa posibilidad como mecanismo de presión para conseguir que el Reino Unido aumente su gasto en Defensa.

La Casa Rosada siguió esas señales con especial atención por la relación política que Milei construyó con Trump. El vínculo con Washington se convirtió en uno de los pilares de la política exterior libertaria y ahora el Gobierno busca explorar si esa cercanía puede traducirse también en algún movimiento concreto alrededor de una cuestión históricamente sensible para la diplomacia argentina.

Más temas

Malvinas no fue el único asunto sobre la mesa este martes. Milei aprovechó el encuentro con su gabinete para hacer también una lectura optimista de la marcha de la economía, concentrada en aquellos indicadores que la Casa Rosada considera favorables. Junto con sus ministros repasó la desaceleración de la inflación, los datos de actividad y la situación del mercado laboral, aunque sin detenerse, al menos según la información difundida oficialmente, en las señales menos cómodas que todavía atraviesan la economía real, desde la fragilidad del empleo y los ingresos hasta las dificultades que persisten en distintos sectores productivos.

La discusión tuvo además un disparador particular: un artículo publicado durante el fin de semana por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, construido precisamente alrededor de la idea de que existe una distancia entre los resultados económicos que reivindica el Gobierno y la percepción que transmiten los medios de comunicación. Milei había anticipado antes del encuentro que utilizarían ese texto como punto de partida. Así, más que una revisión integral de la coyuntura, la conversación funcionó también como un ejercicio para reafirmar la interpretación oficial sobre una economía cuyos efectos siguen siendo mucho más discutidos fuera de las paredes de Balcarce 50.

De la reunión participaron, además del canciller Quirno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva, Carlos Presti, Mario Lugones, y Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el vocero presidencial, Adrián Ravier; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

PL