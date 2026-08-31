Declaraciones juradas del Gobierno: los dólares de Caputo, la herencia de una funcionaria y lo que ganaron los Milei

Este lunes 31 de agosto vence el plazo para que los funcionarios públicos nacionales presenten su Declaración Jurada Patrimonial Integral correspondiente al año 2025. La fecha, que originalmente vencía antes, fue prorrogada por la Oficina Anticorrupción (OA) mediante la Resolución 7/2026 del 16 de julio, con el argumento de que ARCA había extendido hasta el 27 de julio el plazo para presentar Ganancias y Bienes Personales, y eso dejaba apenas cuatro días para completar la declaración patrimonial. Fue la última de una serie de prórrogas que este año coincidieron, en el calendario, con el escándalo por presunto enriquecimiento ilícito que terminó por costarle el cargo a Manuel Adorni.

elDiarioAR accedió y analizó las declaraciones juradas 2025 —presentadas ante la OA entre julio y agosto de este año— de siete funcionarios: el presidente Javier Milei; su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy. A eso se suma la declaración inicial que Diego Santilli presentó en diciembre, al asumir como ministro del Interior. El resto de los de los funcionarios de primera línea aún no presentaron: Carlos Alberto Presti, ministro de Defensa; Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia; Pablo Quirno, canciller, y Mario Lugones, ministro de Salud.

Caputo declara un patrimonio neto casi 66 veces mayor al del propio Presidente, y más de 560 veces mayor al de Karina Milei, la funcionaria con más poder de decisión del organigrama después de su hermano, pero con menos riqueza declarada.

El ranking: quién tiene qué

Cada declaración jurada informa los bienes y las deudas al inicio y al cierre del año calendario. Restando deudas a bienes se obtiene el patrimonio neto en cada punta; la diferencia entre ambos —convertida a dólares al tipo de cambio oficial de cada fecha— muestra si el patrimonio creció o se achicó en términos reales, más allá de la inflación en pesos.

Patrimonio neto declarado por siete funcionarios del Gobierno (DDJJ 2025) En dólares al tipo de cambio oficial BNA al cierre de 2025 ($1.480). Escala logarítmica: cada marca multiplica por diez a la anterior. US$10 mil US$100 mil US$1 millón US$10 mill. Luis Caputo Ministro de Economía US$ 13.167.163 Bienes declarados: departamento en Recoleta (365 m²) y cochera; lotes en Pilar y Benavidez; campo en Alberti de 8.153 hectáreas (dato a verificar); embarcación y dos utilitarios; unos US$8,4 millones en depósitos y una participación en un vehículo de inversión, ambos en el exterior. Federico Sturzenegger Min. Desregulación y Transf. del Estado US$ 2.457.736 Bienes declarados: casa en Martínez (495 m², 90%); departamento en CABA (109 m², 50%, incorporado en diciembre de 2024); casa en Villa La Angostura; departamento en La Plata (25%); casa-inversión en CABA. Javier Milei Presidente de la Nación US$ 199.052 Bienes declarados: casa en Capital Federal; una camioneta Mercedes Benz Sprinter y un Peugeot RCZ Coupé; ahorros en dólares en caja de ahorro (unos US$65.500). María Ibarzabal Murphy Secretaria Legal y Técnica US$ 177.423 Bienes declarados: casa en Benavidez (200 m²); 90% de Mageia S.R.L.; una cuenta comitente heredada en Uruguay, por US$109.390. Sandra Pettovello Ministra de Capital Humano US$ 131.315 Bienes declarados: un departamento propio en CABA (70 m²) y dos alquilados; un Mini Cooper (vendió el VW Fox en 2025 por US$6.000); $16,8 millones consignados en el rubro "herencia, legado o donación" que, según fuentes de la ministra, corresponden a la cuota alimentaria de su hijo. Alejandra Monteoliva Ministra de Seguridad US$ 62.489 Bienes declarados: dos propiedades en Córdoba (Nono y ciudad de Córdoba); un Jeep Renegade 2025 financiado con crédito prendario; ahorros en pesos y dólares. Karina Milei Secretaria Gral. de la Presidencia US$ 23.205 Bienes declarados: un departamento con cochera en Vicente López (150 m²); ahorros en pesos y dólares. Nota metodológica: se usa una escala logarítmica —no lineal— porque la diferencia entre el patrimonio más alto (Caputo) y el más bajo (Karina Milei) es de más de 500 veces: en una escala lineal, cinco de los siete funcionarios serían prácticamente invisibles junto a la barra de Caputo. Cada marca de la escala equivale a diez veces la anterior (US$10 mil, US$100 mil, US$1 millón, US$10 millones). El patrimonio neto surge de restar el total de deudas declaradas al total de bienes, depósitos y dinero declarados al cierre de 2025, según la sección "Evolución Patrimonial" de cada Declaración Jurada Patrimonial Integral presentada ante la Oficina Anticorrupción. Conversión a dólares al tipo de cambio oficial vendedor del Banco Nación al 30/12/2025 ($1.480).



Fuentes: Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales de Carácter Público 2025 de Javier Milei, Karina Milei, Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Alejandra Monteoliva y María Ibarzabal Murphy, Oficina Anticorrupción.

Caputo, con casi todo afuera

El patrimonio neto de Luis “Toto” Caputo cerró 2025 en $19.487 millones de pesos, unos US$13,17 millones al tipo de cambio oficial. Es, por lejos, el funcionario más rico del grupo analizado: más de cinco veces el patrimonio de Sturzenegger, que ocupa el segundo lugar, y 66 veces el de Milei.

La declaración de Caputo —presentada como “Rectificativa 1” el 29 de agosto, dos días antes del vencimiento del plazo— detalla depósitos en el exterior por unos $12.400 millones de pesos (unos US$8,4 millones), la enorme mayoría en una cuenta corriente en dólares, más una participación de $888,5 millones en Ancora Investments L.P., un vehículo de inversión radicado afuera. Según el propio documento, más del 95% de sus depósitos bancarios están fuera del país.

En bienes locales, Caputo mantiene el departamento familiar de 365 m² en Recoleta —de su propiedad desde 2004—, una cochera, dos lotes en Pilar y Benavidez, una propiedad heredada también en Recoleta y un campo en Alberti que la declaración consigna con una superficie de 81.530.000 m² (unas 8.153 hectáreas), incorporado en 2016 y valuado en $1.290 millones; un dato que, por su magnitud, amerita una verificación aparte. Entre los rodados figuran una embarcación a motor, un gomón, un cuatriciclo y dos utilitarios Kia Carnival.

Karina Milei: el patrimonio más chico del organigrama más poderoso

En el otro extremo está Karina Milei. La hermana del Presidente y secretaria general de la Presidencia —con más poder de facto sobre nombramientos y decisiones de gobierno que buena parte de los ministros— declara el patrimonio neto más bajo de los siete funcionarios relevados: US$23.205 al cierre de 2025, apenas por encima de un departamento con cochera en Vicente López que es, según su DDJJ, prácticamente todo su patrimonio.

Es también el que más creció en términos porcentuales: +225% en pesos y +131% en dólares en un solo año, aunque partiendo de una base muy baja. La declaración no explica el origen de ese salto más allá del incremento consignado en depósitos en caja de ahorro.

La herencia uruguaya de la funcionaria que audita los decretos

María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia desde abril de 2025 —la oficina que revisa la legalidad de decretos, resoluciones y designaciones de todo el Poder Ejecutivo—, más que duplicó su patrimonio neto en dólares durante el año: de US$120.397 a US$177.423 (+47,4%).

El salto se explica casi por completo por una herencia: su declaración consigna el ingreso de una cuenta comitente en Uruguay, a nombre de terceros con un 90% de participación a su favor, por un valor de $142,4 millones de pesos (unos US$96.000 al cierre del año), bajo el rubro “herencia”.

Pettovello, Monteoliva y Milei: crecimientos moderados

El resto del Gabinete relevado muestra variaciones más acotadas. Sandra Pettovello —tres departamentos en Capital Federal, dos de ellos alquilados— pasó de US$124.185 a US$131.315 (+5,7% en dólares). Pettovello también vendió en 2025 su Volkswagen Fox 2017, valuado en $8,8 millones al inicio del año: en su lugar declaró US$6.000 en efectivo al cierre, la misma cifra que —según indicaron fuentes de la ministra— corresponde al precio de venta del auto. En su declaración figuran, además, $16,8 millones bajo el rubro “Bienes recibidos por herencia, legado o donación”, la misma categoría que usó Ibarzabal Murphy para la cuenta comitente heredada en Uruguay. En este caso, sin embargo, no se trata de una herencia: fuentes de la ministra explicaron que el formulario de ARCA no prevé un campo específico para consignar ingresos por cuota alimentaria, y que ese fue el rubro utilizado para declarar la que recibe por su hijo.

Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad desde diciembre de 2025, incorporó una camioneta Jeep Renegade 2025 financiada con un préstamo prendario de Taraborelli Cars, la única deuda nueva de su declaración; su patrimonio neto pasó de US$56.185 a US$62.489 (+11,2%).

El propio Javier Milei —una casa en Capital Federal, una camioneta Mercedes Benz Sprinter y un Peugeot RCZ, además de un colchón de ahorros en dólares que pasó de unos US$65.500 a cifras similares en su cuenta de caja de ahorro— cerró el año prácticamente estable en dólares: de US$195.769 a US$199.052 (+1,7%).