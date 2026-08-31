Milei, entre la reunión de Gabinete, la mesa política, la Fórmula 1, la visita del Papa, un viaje a Chile y un paso por Misiones

El presidente Javier Milei protagoniza a partir de este lunes una intensa agenda de actividades, luego de algunos días recluido en la Quinta de Olivos, con audiencias privadas, con el foco en contrastar los cuestionamientos de la prensa a raíz de la pasividad que marcaron las jornadas tras su regreso de Colombia.

Sin embargo, algunos interlocutores de la Casa Rosada le quitaron dramatismo a la situación y aseguraron que se trató de una sola semana con actividad reducida. “Le meten IVA a todo”, sentenció un alfil violeta.

En estricta reserva, otros aseguran que el libertario receptó la línea de los medios de comunicación, a los que apunta con intensidad desde sus redes sociales, y actuó en consecuencia.

Este lunes, el mandatario inaugurará el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se celebra en la sede del Automóvil Club Argentino (ACA) y que se da en medio de las negociaciones del oficialismo por la vuelta de la Fórmula 1 al país.

Asimismo, el martes volverá a reunir al Gabinete, casi una semana después del último intercambio en que defendió el programa económico, y luego hará lo propio la mesa política que deberá discutir el futuro de la reforma electoral. Si bien la senadora Patricia Bullrich sostuvo que la iniciativa se retomará en los próximos días, en el reducido círculo aún hay dudas respecto a los tiempos.

“Todavía no lo discutimos. Habrá que ver”, expresó un integrante de la mesa, con dudas respecto a los apoyos.

Para el miércoles, el mandatario tiene en agenda la asistencia al encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”, que organiza la Fundación Libertad y Progreso en el Hotel Sheraton del barrio porteño de Retiro.

Sobre el cierre de la semana, el libertario retomará el frente internacional y viajará de manera exprés a Santiago de Chile. Lo hará con motivo del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo.

No obstante, aprovechará la visita para reunirse a las 10.15 con la subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, y luego con su par de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio de La Moneda.

Detrás de estos movimientos está el deseo de Milei de transformarse en el referente de la derecha en la región y el principal interlocutor con Donald Trump.

Ya de regreso al país, el presidente visitará la provincia de Misiones, donde estará en Puerto Iguazú para dar asistencia a la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El armado de La Libertad Avanza aún no definió los acuerdos que cerrará rumbo a 2027, pero se muestra dispuesto a fortalecer el sello local. A través de su cuenta de X, el titular del espacio misionero, Adrián Núñez, anunció una aplicación para monitorear el presupuesto provincial. “Son tus impuestos, tenés derecho a saber a dónde van”, fustigó.

Con información de NA.