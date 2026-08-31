El Frente de Sindicatos Unidos se reúne con empresarios pymes “para impulsar el trabajo y la producción nacional”

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) se reunirá este lunes a las 11 en la localidad de San Martín, con empresarios pymes “para impulsar el trabajo y la producción nacional”; previamente mantendrán un encuentro con el intendente, Fernando Moreira, para dialogar y promover el desarrollo productivo.

La reunión se llevará a cabo debido a que consideran que el Gobierno Nacional “destruye los salarios”, que “aplica aumentos” en las tarifas de transporte y servicios públicos, “desfinancia la educación pública y la salud” y habilita la importación “indiscriminada”.

De acuerdo a lo pactado, la primera reunión será en el Palacio Municipal de la localidad bonaerense y luego se llevará adelante el encuentro de dirigentes del FreSU con los empresarios pymes e industriales en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Martín (Rodríguez Peña 2265).

“Desde su conformación, este Frente viene reclamando la implementación de un Salario Mínimo, Vital y Móvil como lo establece la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo, que para julio pasado se ubicó en $3.065.161. Ese monto permitiría cubrir las nueve necesidades vitales definidas en la legislación nacional”, aseguraron.

Por otra parte, manifestaron que el programa aprobado por el gremio durante su Primer Plenario definió “rechazar la regresiva reforma laboral” del presidente Javier Milei e impulsar “un proyecto de ley que reforme la legislación laboral reconociendo mayor protección, más derechos, incluyendo la prevención y reparación de los daños en el trabajo”.

Al mismo tiempo, en ese encuentro señalaron la necesidad de impulsar una «política industrial activa y planificación estratégica» que se apoye en “la reactivación de la obra pública y el desarrollo de vías de transporte, la defensa de la industria nacional, el crédito para producir, invertir y crecer; aplicar una reforma tributaria progresiva, trabajar en la sustitución inteligente de importaciones, el impulso de una ley federal de transporte y logística y el respaldo y financiamiento a la ciencia, tecnología e innovación al servicio del desarrollo nacional”.

La semana pasada, el FreSU realizó un acto en Rosario, Santa Fe, donde anunciaron que el agrupamiento sindical impulsará “paros regionales por salarios dignos y mejores condiciones laborales para llegar a un paro nacional antes de fin de año”, que permita articular todos los reclamos por un Salario Mínimo, Vital y Móvil, el desendeudamiento de las familias y la defensa de las universidades y la salud pública.

Qué es el FreSU

El FreSU se fundó el 29 de enero de 2026 en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) como una alternativa frente a la CGT y las políticas del gobierno de Javier Milei, especialmente en respuesta a la reforma laboral. Integra gremios de las tres centrales obreras principales de Argentina, incluyendo la UOM, ATE, Federación Aceitera, Aeronáuticos, Docentes Universitarios, Encargados de Edificios, Portuarios, Papeleros y Molineros, entre otros.

Su objetivo es generar una agenda de confrontación mediante movilizaciones, paros y acciones sindicales frente al modelo económico del gobierno.

Programa y objetivos

El FreSU presentó su programa titulado “Unidad, lucha y rebeldía para recuperar la Patria”, aprobado en un plenario nacional con más de 1.600 delegados.

Sus principales ejes incluyen: