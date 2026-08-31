Las Leonas hicieron historia y ganaron su tercer Mundial de hockey

Las Leonas volvieron a escribir una página dorada en la historia del hockey argentino. El equipo dirigido por Fernando Ferrara se consagró campeón del mundo por tercera vez tras vencer a Países Bajos en una definición infartante por penales australianos. Argentina había igualado 1-1 durante los 60 minutos y terminó imponiéndose 3-1 en la tanda para quedarse con el trofeo mundialista.

El partido no fue sencillo para el conjunto albiceleste, que tuvo que remar desde atrás ante un seleccionado neerlandés que buscaba quedarse con su décima corona. En el último minuto del segundo cuarto, Yibbi Jansen aprovechó un corner corto y puso el 1-0 para Países Bajos, que consiguió llegar al descanso con una ventaja mínima.

Las Leonas no bajaron los brazos y continuaron buscando el empate durante el complemento. Después de insistir con dos corners cortos, el tercero finalmente fue el vencido: Majo Granatto recibió la pelota y definió cruzado para establecer el 1-1 cuando faltaban apenas seis minutos para el final.

Con el empate, el partido quedó obligado a definirse desde los penales australianos. Allí apareció toda la personalidad del conjunto argentino y, especialmente, la enorme actuación de la Cristina la “China” Cosentino, quien se transformó en una de las grandes protagonistas de la noche al contener dos remates de las neerlandesas.

La tanda terminó con triunfo argentino por 3-1, luego de que una de las jugadoras de Países Bajos también desviara su ejecución. Con la serie encaminada, llegó el momento de máxima tensión: Sofía Cairo tomó la responsabilidad del penal decisivo y no falló. Su definición desató el festejo de todo el plantel argentino y confirmó una consagración histórica.

El título significó el tercer Mundial para Las Leonas, que volvieron a levantar el trofeo después de 16 años. Argentina ya había sido campeona en Perth 2002 y Rosario 2010, y ahora sumó una nueva estrella a una historia que convirtió al seleccionado femenino en una de las grandes potencias del hockey internacional.

Los Leones en el podio del Mundial de Hockey

Este domingo, después de la ajustada derrota ante Alemania por 2-1 en las semifinales, el seleccionado masculino de hockey se repuso y logró la medalla de bronce, tal como lo hizo en el Mundial de La Haya 2014.

Argentina llegó a esta nueva edición mundialista en el 7° puesto del ranking y después de haber finalizado en la 5° posición de la FIH Hockey Pro League 2025/26.

Lograron su clasificación al máximo certamen del hockey sobre césped tras consagrarse campeones de la Copa Panamericana de Montevideo 2025. En ese certamen ganaron los cinco partidos, con 47 goles convertidos y sólo uno en contra.

La edición de 2026 fue la 15ª participación mundialista del seleccionado masculino, que viene de ser noveno en el certamen que se llevó a cabo en las ciudades indias de Bhubaneswar y Rourkela en 2023.

NB