Qué provocó la riada de Nepal y qué papel juega el cambio climático

Durante la mañana del miércoles, hora local, un deslizamiento de hielo y rocas provocó un torrente de barro, agua y escombros que desbordó las orillas del río Trishuli, también conocido como Bhotekoshi, que discurre entre China y Nepal. La ingente masa arrasó viviendas, carreteras, puentes y centrales eléctricas.

Las autoridades nepalíes informado que hay 1.300 personas desaparecidas, de diversas nacionalidades, como India, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Corea del Sur y Malasia —entre ellos cuatro españoles—. La última actualización de la policía nepalí asciende la cifra de fallecidos a más de 300 personas.

Los expertos del Centro Internacional para el Desarrollo Integrado de las Montañas, con sede en Katmandú, afirmaron que los niveles de agua del río Trishuli subieron hasta nueve metros en media hora. Según indicaron, el río Lhende Khola, un afluente del Bhotekoshi, fue el más afectado.

“El Lhende Khola se ha desbordado dos veces en 14 meses; en esta ocasión, el desbordamiento se debió a una avalancha de hielo y rocas procedente de un glaciar situado en el lado nepalí, que bloqueó el río y provocó una crecida repentina río abajo”, explicó Saswata Sanyal, especialista en reducción del riesgo de desastres del grupo de investigación climática.

¿Qué provocó las inundaciones en Nepal?

Se cree que la causa más probable de la crecida repentina fue una avalancha procedente de un glaciar.

Según los medios locales, el ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, explicó el mismo miércoles ante el Parlamento del país que los informes iniciales apuntaban a que las inundaciones podrían haber sido provocadas por un terremoto en la zona, que habría desencadenado un deslizamiento de tierra.

Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señaló que, aunque en un principio se informó de que el suceso había sido causado por un terremoto de magnitud 4,4, análisis posteriores revelaron que “el suceso sísmico fue un colapso glaciar y un flujo de escombros que provocó los posteriores impactos catastróficos río abajo” y que “no se había producido ningún terremoto”.

El USGS señaló que el colapso glaciar se había registrado como un evento sísmico de magnitud 5,2 en la escala de Richter, y que tuvo lugar cerca de la frontera entre Nepal y China a las 8.37 de la mañana, hora local, del miércoles.

Según el profesor asociado Daniel Shugar, geomorfólogo de la Universidad de Calgary (Canadá), los análisis iniciales por satélite mostraron que un bloque de hielo de 0,2 kilómetros cuadrados “se derrumbó 1,2 kilómetros en vertical”. “Por lo que puedo ver en las imágenes de satélite de Planet Labs, la parte inferior de un glaciar se desprendió a unos 5.200 metros y se estrelló contra el fondo del valle, unos 1.200 metros más abajo”, escribió en Bluesky este experto.

Las imágenes de satélite también parecían indicar que se había derretido una gran cantidad de nieve en las 24 horas previas al desastre. “Algunos de los glaciares del valle estaban cubiertos de nieve ayer [por el martes] y hoy [miércoles] se ven en su mayor parte como hielo desnudo. Así que, en otras palabras (y aún no he visto ningún dato de las estaciones meteorológicas), probablemente hizo calor”, apunta Shugar, para quien las obras de construcción también podrían ser un factor a tener en cuenta en la catástrofe.

El profesor Andrew Mackintosh, glaciólogo de la Universidad de Monash en Melbourne (Australia), señala que no está claro si el derrumbe se limitaba al glaciar o si se trataba de “el derrumbe de toda la ladera de la montaña, que incluía parte del glaciar”.

“Cuando un glaciar de esa magnitud se derrumba, genera una gran cantidad de agua, que produce una secuencia en cadena de acontecimientos en la que el agua y los sedimentos se combinan, se acumulan y provocan la inundación”, explica.

Un grupo internacional de investigadores especializados en glaciares señaló que, si bien el derrumbe del glaciar “sin duda influyó”, era “poco probable que fuera la única causa”.

¿Con qué frecuencia se derrumban los glaciares? ¿Es la crisis climática un factor que contribuye a ello?

“Este tipo de grandes colapsos de glaciares son realmente impactantes”, apunta Mackintosh. “Como glaciólogo, es difícil no alarmarse ante estos fenómenos que parecen diferentes a lo que habíamos observado antes”.

Sin embargo, este expero advierte que “se han documentado tan pocos casos de este tipo que, por el momento, no podemos hacer afirmaciones muy claras sobre la relación específica entre el colapso de los glaciares y el cambio climático”. No obstante, los científicos “tienen un alto grado de confianza en la relación entre el retroceso de los glaciares y el cambio climático”.

“También sabemos que el permafrost de montaña se está degradando debido al calentamiento climático”, añade Mackintosh. Describió el permafrost —el suelo que permanece congelado durante todo el año— como una especie de “pegamento que mantiene unidas las rocas y, en ocasiones, los glaciares adyacentes en pendientes muy pronunciadas”.

El Himalaya —que se extiende por Nepal, India, China, Bután y Pakistán— se está calentando el doble de rápido que la media mundial, lo que expone a la región a un mayor riesgo de avalanchas, deslizamientos de tierra e inundaciones.

Naciones Unidas afirmó en 2023 que las montañas de Nepal habían perdido cerca de un tercio de su hielo en poco más de 30 años debido al calentamiento global. Una evaluación publicada ese año reveló que los glaciares del Hindu Kush-Himalaya desaparecieron un 65% más rápido entre 2011 y 2020 que en la década anterior.

En 2021, un glaciar del Himalaya se desprendió y provocó una crecida repentina en el estado indio de Uttarakhand, que dejó 200 personas fallecidas o desaparecidas. Investigaciones posteriores sugirieron que una avalancha de rocas y hielo glaciar de 27 metros cúbicos se transformó en “un flujo de escombros extraordinariamente grande y móvil”.

Aunque no se cree que fuera la causa del suceso de agosto de 2026, las zonas montañosas también corren el riesgo de sufrir “inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares”.

Los lagos glaciares se forman detrás de presas naturales como consecuencia del deshielo de los glaciares y pueden provocar inundaciones catastróficas si se rompen las paredes de sus presas naturales.

El profesor asociado Adrian McCallum, glaciólogo e ingeniero polar de la Universidad de Sunshine Coast (Australia), indica que “con el calentamiento climático, los glaciares retroceden, el hielo se convierte en agua y esa agua queda atrapada”.

Ya se han atribuido más de 12.000 muertes a este tipo de inundaciones en todo el mundo. Según la ONU, Nepal cuenta con más de 2.000 lagos glaciares, de los cuales 21 se consideran potencialmente peligrosos.