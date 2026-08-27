Radiografía de la sesión que aprobó la reforma del BCRA, Inocencia Fiscal y Patentes: cómo votaron los diputados

En una jornada exitosa para el Gobierno, y producto del apoyo de aliados y dialoguistas, el oficialismo logró aprobar con comodidad las leyes de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la nueva ley de Inocencia Fiscal y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

La iniciativa que defiende la “emisión cero”, pisando el financiamiento al Tesoro, cosechó 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones.

Al poner la lupa en esta votación, el dato más llamativo que emerge es la abstención de los tres diputados de Elijo Catamarca, que suelen votar casi siempre en sintonía con La Libertad Avanza por instrucción de su gobernador, Raúl Jalil.

También sorprendió el voto a favor del diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien se despegó de la decisión de su compañera de bancada, Mónica Frade, quien se abstuvo.

El resto de los legisladores respondió a la lógica: apoyaron el PRO, la UCR, Argentina Federal, el grueso de Provincias Unidas y otros bloques menores habitualmente aliados; en tanto que rechazaron la iniciativa el peronismo, la izquierda, los dos socialistas santafesinos, Encuentro Federal y algunos monobloquistas.

Luego de avanzar con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Gobierno se alzó con la segunda victoria consecutiva al alcanzar la media sanción de la actualización de la ley de Inocencia Fiscal, con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.

A La Libertad Avanza lo ayudaron sus habituales aliados del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo, mientras que en contra votaron Unión por la Patria, la izquierda, el grueso de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

En la votación del tratado en materia de Patentes (PCT) el apoyo al Gobierno fue aún más contundente (147 afirmativos contra 93 negativos), ya que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se quedaron solos en la postura del rechazo.

En cambio, acompañaron la sanción no solamente el PRO, la UCR, Argentina Federal, el MID y otros socios frecuentes del Gobierno sino además la mayoría de los legisladores de Provincias Unidas.

Pero lo que más llamó la atención fue la cantidad de ausentes a la hora de votar: se trataba de diputados opositores que no querían dejar registrado un apoyo hacia el Gobierno.

En esa lista de ausentes aparecen nombres como Mónica Frade, Miguel Pichetto, Esteban Paulón, Martín Lousteau, Pablo Juliano y Marcela Pagano, y también diputados de Unión por la Patria como Agustina Propato y Guillermo Michel.

Con información de NA.