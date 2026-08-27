Auge y caída de Fernando Cerimedo, el asesor clave de la ultraderecha latinoamericana

Pasó de conducir taxis en Mar del Plata, a unos 400 kilómetros al sudeste de Buenos Aires, a codearse con la primera plana de la ultraderecha latinoamericana hasta que el destino se le torció y terminó en una cárcel de Bolivia. Fernando Cerimedo, exasesor de los presidentes de Argentina y Bolivia, Javier Milei y Rodrigo Paz, y del exmandatario brasileño, Jair Bolsonaro, permanece desde el 18 de agosto entre rejas en Santa Cruz de la Sierra por tentativa de feminicidio contra su pareja, la abogada y activista política Nadia Beller, embarazada de pocas semanas del propio Cerimedo.

Beller, que sobrevivió a un ataque a balazos perpetrado por dos sicarios que se hicieron pasar por repartidores de comida, denunció al consultor por intento de feminicidio y por corrupción. Al allanar la casa de Cerimedo en Bolivia, la Fiscalía encontró más de 40.000 dólares y una “mini granja de bots”, es decir, dispositivos unidos por una red de software que comenta y comparte acciones automáticas en redes sociales.

Su caso trasciende el de violencia machista y tiene aristas políticas y diplomáticas: se lo investiga en una presunta trama de enriquecimiento ilícito y el martes la Fiscalía de Bolivia anunció un tercer proceso por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico.

Un pasado misterioso

El pasado de Cerimedo (Mar del Plata, 1981) es hasta hoy un misterio. Su versión de su trayectoria juvenil recoge estudios en Derecho, una beca de Harvard que no pudo aprovechar porque no sabía inglés, una estancia en Puerto Rico y un supuesto entrenamiento militar con los Navy Seals (una fuerza de operaciones especiales del ejército estadounidense).

Pero varias investigaciones periodísticas, entre ellas la publicada por una alianza periodística de 21 medios y cinco organizaciones especializadas en investigación digital, coordinada por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), apuntan a falsedades en su biografía. La red de periodistas, en cambio, sí pudo comprobar una historia laboral que abarca desde ser taxista hasta trabajar en una empresa de seguros, en negocios de computación, en una fábrica de plásticos y como docente de secundaria.

También se conoció que en Mar del Plata fue condenado por estafa y fraude por haber vendido, en 2012, un mismo departamento a dos personas distintas. Se le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión en ejecución condicional.

Su salto profesional, sin embargo, se vincula al mundo de la publicidad, sobre todo a partir de la creación de un grupo empresarial, con sede en la Ciudad de Buenos Aires, integrado por su agencia de publicidad Numen, creada en 2020, y una academia que ofrece cursos de mercado digital y político, según detalla la investigación periodística en alianza.

Conocido como “el rey de los trolls”, antes impulsó la creación de La Derecha Diario, un portal de noticias para influir en ese sector ideológico y desde el que difundió fake news y desinformación, para luego convertirse en propietario del 50% del medio, aunque ahora el diario haya informado en un comunicado que solo fue un “inversor estratégico” más.

Los recursos tecnológicos de la ultraderecha seguramente se verán afectados (en las próximas elecciones de Brasil) frente a la sorpresiva ausencia de su principal responsable en la región Daniel Kersffeld — Analista internacional e investigador del Conicet

Desde su misma usina ideológica, el español Javier Negre, propietario y director actual de La Derecha Diario, desembarcó el sábado de urgencia en Buenos Aires para agilizar la desvinculación legal de Cerimedo. “¿Cuándo habló por última vez con Cerimedo?”, le preguntó el diario Clarín. “Antes de su detención en el aeropuerto (iba a viajar a Argentina). Me llamó por teléfono para anunciarme que aceptaba mi oferta por La Derecha Diario y llegamos a un acuerdo por escrito”, dijo Negre, soltando la mano a su socio. Pese a la versión que dio Negre, el acuerdo se firmó con Cerimedo ya bajo prisión preventiva.

Inicios con Bolsonaro

Cerimedo comenzó a conocerse en la política latinoamericana en 2022, cuando el entonces presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, fue derrotado en las elecciones por el actual mandatario de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

El consultor, que ya había asesorado a Bolsonaro en la campaña de 2018, cuando resultó electo, reapareció cuatro años más tarde para divulgar un vídeo donde exponía una supuesta manipulación de las urnas para urdir un fraude electoral. Esa intervención sería usada para movilizar a las hordas de militantes que atacaron los palacios de la Presidencia, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal en 2023.

A pesar de aparecer citado en el informe elaborado por la Policía Federal sobre quienes formaron parte del intento de golpe, la Fiscalía optó por excluirlo de la denuncia.

El analista internacional e investigador del Conicet, Daniel Kersffeld, avizora efectos en la elección presidencial del próximo 4 de octubre en Brasil: “La caída de Cerimedo tendrá consecuencias directas en la operatividad electoral de la ultraderecha en las próximas elecciones en Brasil, donde ya tenía un contacto muy fuerte con Jair Bolsonaro. Los recursos tecnológicos de la ultraderecha seguramente se verán afectados frente a la sorpresiva ausencia de su principal responsable en la región”.

Cerimedo también participó en la campaña que llevó a Milei a la presidencia de Argentina en 2023, con asesorías en estrategia digital y comunicación. El ultraderechista argentino insiste hoy en despegarse. En una entrevista a Radio Mitre, señaló que Cerimedo “es alguien que no forma parte del espacio”. “No tiene vínculo con nosotros de ningún tipo. Nos dejamos de vincular en el 2023”, afirmó Milei. Sin embargo, su exasesor registró al menos 13 ingresos a la Casa Rosada en el primer semestre de 2024. El presidente argentino nunca dejó de repostear las publicaciones de La Derecha Diario.

La semana pasada, Milei republicó en sus redes sociales mensajes de otros usuarios que ponían en duda el intento de matar a la expareja de Cerimedo. Luego, el mandatario decidió tomar otro camino y atribuir la detención de su exasesor a una conspiración del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales y “el castrochavismo”.

Estratega de Milei

Fue a partir de la victoria electoral de Milei en 2023 cuando Cerimedo amplió su red de negocios en Argentina y en el exterior, informó elDiarioAR. Junto a su exesposa argentina Natalia Basil, sumó participaciones en firmas de tecnología, deportes e inversiones, además de desembarcar en el sector energético con Patagonia Energy y Australis Energy. La expansión incluyó el registro de Numen Advisors en Miami y la representación regional de las plataformas Campaign Nucleus y Eyes Over, vinculadas a Brad Parscale, exdirector de campaña de Donald Trump.

En sus declaraciones a la prensa, la abogada Nadia Beller señaló que cuenta con grabaciones en distintos dispositivos en las que Cerimedo le habló sobre la causa de corrupción en la extinta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), exponiendo las internas en el gobierno argentino.

Según contó Beller al diario Página12, Natalia Basil, que fue funcionaria en la ANDIS entre abril y diciembre de 2024, habría sido quien filtró los audios en los que el entonces director de la agencia, Diego Spangnuolo, hablaba abiertamente de sobornos y del “3% para Karina”, en referencia a la hermana de Milei. Cerimedo supuestamente le confesó que el gobierno ultra “era una olla a presión, plagada de corrupción” y que “Karina Milei era la cabeza de todo”.

“En Bolivia gobierna Cerimedo”

Autopresentado públicamente como asesor personal del presidente Paz, en Bolivia Cerimedo lideró la comunicación digital de la campaña electoral de 2025, con la que Paz acabó con dos décadas de gobiernos de izquierda.

En los últimos meses participó del entorno político del mandatario boliviano y su pareja dijo que él tenía una oficina frente a la suya. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, reconoció que el argentino asesoró a Paz después de la campaña, pero negó que hubiera ocupado un cargo dentro de la estructura estatal. La administración de Paz le pidió a Beller que presente pruebas de sus acusaciones.

El abogado boliviano Ernesto Giraldes, cercano a Cerimedo, aseguró que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) pagaba por la consultoría que su cliente brindaba a Paz. Sin embargo, la entidad lo desmintió a través de un comunicado: “Ante versiones periodísticas que circulan en Bolivia, CAF aclara que el señor Fernando Cerimedo no mantuvo ni mantiene ningún vínculo contractual con la institución”.

El intento de feminicidio y todos los arreglos y negocios políticos con los gobiernos de Paz y de Milei revelan la trama más oscura de la ultraderecha Daniel Kersffeld — Analista internacional e investigador del Conicet

Nadia Beller asegura que tiene evidencias que demuestran negocios ilegales de Cerimedo en Bolivia y Argentina. En sus declaraciones sostiene que tiene cómo probar que el estratega y su exesposa Basil son dueños de una empresa llamada Future que exportó combustible a La Paz.

“Lo primero que hicieron (después del ataque) fue retirarme el teléfono celular, en el que no solo tenía pruebas de la agresión física y de la tentativa de feminicidio anterior, sino también de hechos de corrupción relacionados con el combustible”, afirmó Beller. “En Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Cerimedo”, remarcó.

Según la abogada, Cerimedo recibía comisiones por los contratos de explotación hidrocarburífera y de oro del Estado boliviano con empresas privadas.

“El intento de feminicidio y todos los arreglos y negocios políticos con los gobiernos de Paz y de Milei revelan la trama más oscura de la ultraderecha, que la corrupción no es algo accidental de tal o cual gobierno, o algo que eventualmente se puede dar o no, sino que es algo estructural al modelo político instaurado por la ultraderecha”, señala Kersffeld.

Honduras y Chile

Cerimedo, que hasta hace semanas se exhibía como el cerebro detrás de la marea ultraconservadora, también asesoró al hoy presidente de Honduras, Nasry Asfura. Participó en la estrategia digital de esa campaña y tuvo un papel en la difusión del respaldo que Donald Trump dio a Asfura, quien ganó a fines de 2025. En ese país, además, está salpicado por acusaciones de financiamiento irregular.

Tras la detención del asesor argentino, la diputada liberal hondureña Saraí Espinal pidió al Ministerio Público de su país abrir una investigación formal por enriquecimiento ilícito.

El exasesor también fue señalado en Chile por su polémico papel en una cita electoral en el que se lo asoció a campañas de desinformación y estrategias digitales agresivas. En septiembre de 2020, durante la campaña para el plebiscito sobre la reforma de la Constitución del país sudamericano, su empresa Numen divulgó una encuesta mostrando resultados que no reflejaban en absoluto lo que decían los sondeos chilenos.

EEUU y el trumpismo

Una investigación del Observatorio de Medios de Cubadebate reveló que Cerimedo levantó una base societaria en Miami, una red mediática transnacional cuyo centro de operaciones estuvo en Estados Unidos y recibió los beneficios de sus contactos privilegiados con altos funcionarios, como el secretario de Estado Marco Rubio, según publicó el diario La Jornada de México. El canal de acceso fue el socio de Cerimedo, Damian Merlo, propietario de la firma Latin America Advisory Group (LAAG), cuyas gestiones ante oficinas del Congreso y el Ejecutivo estadounidenses aparecen documentadas en expedientes presentados bajo la Foreign Agents Registration Act (FARA).

Según informó elDiarioAr, Cerimedo habría sido uno de los operadores centrales detrás de un proyecto que Milei viene alentando desde hace meses: una cumbre en Buenos Aires de mandatarios latinoamericanos de derecha, antes de la primera vuelta de Brasil. Una especie de plataforma internacional de apoyo a la campaña del senador Flávio Bolsonaro, principal rival de Lula da Silva.

En octubre, Milei tiene previsto realizar un nuevo viaje a Estados Unidos para hacer campaña a favor de Trump de cara a las elecciones de medio término. La empresa norteamericana Latino Wall Street organiza una nueva gala hispana prevista para el 14 de octubre en Mar-A- Lago y Negre, por La Derecha Diario, participa en el comité organizador.

En la primera edición de la Gala Prosperidad Hispana, en febrero pasado, Cerimedo recibió el premio a “consultor del año”. Hoy, el estratega que aparece en la intersección entre campañas electorales y operaciones de comunicación digital se encuentra entre rejas en Bolivia y su captura desató una tormenta en la ultraderecha latinoamericana.