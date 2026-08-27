“Luna de sangre”: un eclipse lunar podrá verse en todo el país esta noche

Este jueves hay un eclipse lunar parcial, que se podrá contemplar desde diferentes puntos del planeta.

Los aficionados a este tipo de fenómenos astronómicos podrán disfrutar del movimiento de los cuerpos celestes, considerando que la Luna comenzará a ocultarse en los últimos minutos del jueves 27 y se extenderá hacia las primeras horas del viernes 28 de agosto.

En la noche del jueves 27 al viernes 28 de agosto tendrá lugar uno de los eventos astronómico más importantes del año: un eclipse parcial de Luna que podrá observarse de principio a fin desde toda la Argentina y gran parte de América. También será visible desde sectores de África, Europa y la Antártida.

Estas son las fases y horarios que tendrá el eclipse lunar 2026

Como sucede cada vez que ocurre un eclipse parcial, se desarrollará en diferentes fases, desde que empieza a ocultarse la Luna hasta la finalización del fenómeno.

El eclipse será visible en la noche del 27 al 28 de agosto y habrá que considerar el siguiente cronograma:

22.23: inicio de la fase penumbral (cambio tenue e imperceptible a simple vista).

23.33: ingreso en umbra, es la entrada de la Luna en la zona más oscura de la sombra terrestre.

01.12: punto máximo del eclipse (cobertura del 94% del disco lunar en Buenos Aires).

02.50: fin de la fase parcial y transición hacia la etapa penumbral final.

04.01: salida de penumbra.

Cómo es el eclipse lunar de agosto 2026 y por qué el satélite “se teñirá de rojo”

Se producirá un eclipse lunar parcial profundo, un suceso que ocurrirá cuando la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna y proyecte su sombra sobre el satélite natural.

Aunque el eclipse no será total, durante el máximo será posible apreciar una sutil tonalidad rojiza o anaranjada sobre la superficie lunar.

De acuerdo a la información provista por el sitio oficial del Planetario Galileo Galilei, este efecto se produce porque “parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna”. En ese recorrido, la atmósfera filtra y dispersa los colores de onda más corta, permitiendo que predominen los tonos rojizos. Este efecto es lo que popularmente se conoce como “Luna de sangre”, aunque técnicamente se trata de un eclipse parcial al no ser una ocultación total del disco.

Cuánto durará el eclipse parcial de Luna de este jueves 27 de agosto

El fenómeno completo tendrá una duración de 3 horas y 18 minutos, sin contar la fase penumbral, una etapa previa y posterior en la que la Luna solo pierde ligeramente su brillo y que resulta difícil de percibir a simple vista. Si se considera esta fase, el evento se extenderá durante 5 horas y 38 minutos.

Dónde ver gratis este jueves el eclipse con telescopios y show de mapping

El eclipse parcial de Luna podrá verse en todo el país sin necesidad de equipos especiales y, en Buenos Aires, habrá un evento gratuito con telescopios, charlas y un show de mapping en el Planetario Galileo Galilei.

La noche del jueves 27 de agosto y la madrugada del viernes 28 estarán marcadas por un eclipse parcial de Luna que será visible desde toda la Argentina. En su punto máximo, la sombra de la Tierra cubrirá entre el 93% y el 96% del satélite, generando el característico efecto de la “Luna de sangre”, con un intenso color rojizo.

Además de poder observarse desde cualquier patio, balcón o espacio abierto, quienes se encuentren en la Ciudad de Buenos Aires podrán asistir a una jornada gratuita en el Planetario Galileo Galilei, donde habrá 10 telescopios, observaciones guiadas por especialistas, actividades para toda la familia y un espectáculo de mapping sobre la explanada.

No será necesario utilizar lentes especiales ni protección visual. A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares son completamente seguros para observar a simple vista, aunque quienes dispongan de binoculares o telescopios podrán apreciar con mayor detalle los cambios sobre la superficie lunar.

Cómo será el evento gratuito en el Planetario

El Planetario Galileo Galilei abrirá sus jardines desde las 23 horas con entrada libre y gratuita para que el público pueda seguir el eclipse con telescopios instalados en la explanada.

Durante la actividad habrá puestos de observación, divulgadores científicos que explicarán el desarrollo del eclipse en tiempo real y un show de mapping que acompañará la experiencia astronómica. También se dispondrán estaciones adaptadas para personas con discapacidad.

El acceso a los telescopios será por orden de llegada y la actividad se desarrollará hasta aproximadamente las 3 de la madrugada, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. En caso de lluvia o nubosidad densa, la observación será suspendida.

Para quienes prefieran seguir el eclipse desde sus casas, los especialistas recomiendan buscar un lugar con la menor contaminación lumínica posible, ya que eso permitirá apreciar mejor los cambios de color que experimentará la Luna durante el punto máximo del fenómeno.

NB