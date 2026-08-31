Día de la Obstetricia y la Embarazada: ¿por qué se celebra el 31 de agosto?

Cada 31 de agosto se celebra en Argentina y en distintos países el Día Internacional de la Obstetricia y la Embarazada, una fecha destinada a destacar el trabajo de parteras y parteros durante el embarazo, el parto y el puerperio.

La obstetricia acompaña a las personas gestantes durante las distintas etapas de la gestación y busca contribuir a mejores condiciones de salud tanto para ellas como para los recién nacidos. Su trabajo también incluye el acompañamiento de los aspectos psicológicos y sociales vinculados con la maternidad.

El seguimiento durante el embarazo permite controlar la evolución de la gestación y detectar posibles situaciones de riesgo. Los avances tecnológicos aplicados a la obstetricia, además, permitieron ampliar las herramientas para realizar diagnósticos prenatales en etapas cada vez más tempranas.

Por eso, los controles periódicos ocupan un lugar central en el seguimiento del embarazo: permiten evaluar el estado de salud y el desarrollo de la gestación y anticipar distintas situaciones vinculadas con la llegada del bebé.

San Ramón Nonato, el patrono de las embarazadas

La celebración del 31 de agosto comenzó en 1962 y coincide con el día dedicado a San Ramón Nonato, considerado patrono de las obstetricias, de las personas en trabajo de parto y de las embarazadas.

Ramón Nonato nació en Lérida, España, en 1204. Según la tradición, fue extraído con vida del vientre de su madre, que había fallecido el día anterior. Ese hecho dio origen a la particular asociación de su figura con las mujeres embarazadas y los niños por nacer.

Fue sacerdote de la Orden de la Merced y dedicó su vida a la redención de cristianos cautivos. Más tarde fue nombrado cardenal por el papa Gregorio IX.

Por su historia, San Ramón Nonato pasó a ser invocado como figura de protección para las personas embarazadas y los niños por nacer. Su conmemoración coincide así con una fecha que pone en primer plano el acompañamiento y el cuidado durante el embarazo, el parto y el puerperio.