Messi, el final de una era: la Selección despide a su capitán con cifras inigualables

Lionel Messi anunció su retiro definitivo de la Selección Argentina tras la final del Mundial 2026. Con su salida, se cierra la etapa más exitosa y prolongada en la historia del fútbol argentino. A continuación, una radiografía completa, contextual y periodística de sus logros, estadísticas y títulos con la Albiceleste, actualizados al día de hoy.

Un recorrido de más de dos décadas

Messi debutó el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría y jugó su último partido en la final del Mundial 2026 ante España. Fueron 21 años de presencia ininterrumpida en la Selección Mayor, un período que redefinió la identidad futbolística del país.

Partidos disputados: 207 (récord absoluto)

207 (récord absoluto) Goles: 125 (máximo goleador histórico)

125 (máximo goleador histórico) Asistencias: 68 (máximo asistidor histórico)

68 (máximo asistidor histórico) Promedio goleador: 0,60 por partido

0,60 por partido Capitán desde: 2011

Los títulos de Messi con Argentina

Selección Mayor

Campeón del Mundo 2022

Copa América 2021

Copa América 2024

Finalissima 2022

Subcampeón del Mundo 2014 y 2026

Subcampeón de América 2007, 2015 y 2016 (incluye Copa América Centenario)

Juveniles

Mundial Sub-20 2005

Medalla de Oro Olímpica 2008 (Sub-23)

Récords mundiales y marcas históricas

Messi no solo dominó la estadística argentina: también dejó huella global.

Único argentino en disputar seis Mundiales (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026)

(2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) Jugador con más partidos en la historia de los Mundiales: 33 encuentros

33 encuentros Máximo asistidor histórico de los Mundiales: 12 asistencias

12 asistencias 21 goles en Copas del Mundo , entre los máximos anotadores históricos

, entre los máximos anotadores históricos Dos Balones de Oro del Mundial (2014 y 2022)

Su última función: el Mundial 2026

En su despedida, Messi jugó todos los partidos del Mundial y marcó 8 goles, liderando nuevamente al equipo hasta la final. A los 39 años, cerró su carrera internacional como el futbolista más influyente de la historia argentina.

Tras la derrota en la final 1–0 ante España en Nueva Jersey, Messi dio señales de que no volvería a vestir la camiseta albiceleste. El capitán permaneció varios minutos en el césped, abrazado a sus compañeros, mientras el estadio coreaba su nombre.

Un legado imposible de igualar

Messi deja la Selección con cuatro títulos mayores, dos finales del mundo perdidas, seis Mundiales disputados y una colección de récords que difícilmente puedan repetirse. Su influencia excede las estadísticas: cambió la relación emocional del país con su Selección, transformó derrotas en resiliencia y victorias en identidad colectiva.

Con su salida, se cierra el ciclo más exitoso de la era moderna. Scaloni —si continúa— deberá reconstruir el liderazgo del equipo con una base que incluye a Dibu Martínez, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, entre otros.

Messi no solo fue el mejor jugador argentino de todos los tiempos: fue el puente entre generaciones, el símbolo de una Selección que volvió a creer. Su retiro marca el final de una era, pero también el inicio de su legado definitivo.