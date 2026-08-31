El diseñador John Galliano renuncia a su homenaje en el MET tras la presión de políticos y donantes judíos

John Galliano decidió renunciar a la exposición que iba a rendir homenaje a su carrera en la próxima MET Gala en mayo de 2027. El diseñador afirma en un comunicado compartido en sus redes sociales estar “muy agradecido por la ”confianza, el cuidado y el conocimiento“ que el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, organizador del evento, había depositado en él; pero que considera que, ”después de mucha reflexión“ y ”hablar con todas las personas implicadas“, ”lo mejor es que la exposición no tenga lugar en este momento“.

Se trata de una acción sin precedentes en la historia de la institución, que llega después de que varios líderes políticos y donantes judíos, como recogía The New York Times este fin de semana, presionaran en contra de la exhibición. Entre ellos, Arne Glimcher, importante figura dentro del mundo del arte, que incluso amenazó con excluir al museo de su testamento.

Galliano revolucionó la moda en los años 90 y comienzos de los 2000 hasta que en 2011 protagonizó varios incidentes bajo los efectos del alcohol en una terraza de París. Allí profirió insultos antisemitas a desconocidos que acabaron con su carrera. El modisto fue despedido de Cristian Dior y apartado de la industria hasta 2014, cuando tras un periodo de rehabilitación, fue contratado como director creativo de Maison Margiela, puesto que ocupó durante diez años.

Hace dos fue el gran protagonista de la gala del MET, gracias a sus diseños que lucieron Kim Kardashian y Zendaya. En marzo del presente 2026, Zara anunció el fichaje de Galliano para “trabajar a partir de piezas de temporadas pasadas, deconstruyéndolas y transformándolas para dar forma a nuevas creaciones”. Según indicó la marca, las colecciones se presentarán por temporadas a lo largo de una colaboración que empezaría en septiembre de este mismo año.

El homenaje por parte del MET iba a ser el espaldarazo definitivo para el británico, que finalmente no tendrá lugar. Según The New York Times, el museo indicó que la información sobre la exposición que sustituirá a la hasta ahora planificada para Galliano “se anunciará en una fecha posterior”.

“Sigo siendo plenamente responsable del dolor causado por mis palabras en el pasado, particularmente del daño que causé a las comunidades judía y asiática, y sigo profundamente arrepentido”, expresó Galliano en su texto. En él afirma que no quiere que “el debate” que lo “rodea” coloque al MET en una “posición difícil ni que distraiga” de su “extraordinaria labor”. “También reconozco y respeto que una exposición que honrara mi trabajo sería dolorosa para algunas personas”, añadió.

Por último, quiso tener unas palabras de agradecimiento a quienes “guiaron, apoyaron y acompañaron” durante los quince años de “sobriedad y recuperación del alcoholismo y la adicción”. Además de un mensaje para el director del MET Max Hollein, el comisario del Instituto del Traje Andrew Bolton y Ana Wintour: “Su generosidad humana y creencia en la importancia de la moda como arete, cultura e historia –así como su comprensión de la fragilidad humana y de la posibilidad de crecer– permanecerán conmigo para siempre”.