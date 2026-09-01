Los compañeros de Messi despidieron al capitán: “Te vas de la Selección, pero tu legado será eterno”

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina provocó una inmediata ola de mensajes entre sus compañeros. Los futbolistas que compartieron con él los últimos años no se limitaron a despedir al capitán que llevó al equipo a conquistar los principales títulos: eligieron destacar también al líder, al compañero y a la persona detrás del futbolista.

Uno de los primeros en reaccionar fue Rodrigo De Paul, uno de los jugadores más cercanos a Messi dentro del plantel. Su mensaje estuvo atravesado por el agradecimiento y por el reconocimiento a la relación del rosarino con la camiseta argentina.

De Paul destacó “tu amor incondicional por nuestro país”, sus “batallas internas para nunca abandonar” y “tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias”. También recordó el trato que Messi tenía con sus compañeros y con los trabajadores de la Selección.

“Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices”, escribió.

La Selección que se queda sin su 10

Enzo Fernández eligió una extensa carta y puso en palabras una de las escenas más difíciles de imaginar para quienes compartieron esta generación: una concentración sin Messi.

“Hoy me cuesta imaginar la próxima concentración sin vos. Salir a la cancha y no verte adelante, con la 10”, escribió.

Leandro Paredes fue más breve: “Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos, capitán”.

Lautaro Martínez, en cambio, reconstruyó en una larga publicación los años compartidos con Messi. “Del primer abrazo, al último”, escribió, antes de remarcar que el legado del capitán excede sus goles, asistencias y títulos.

“Me quedo con todo lo que nos enseñaste afuera, a no rendirnos, a seguir intentando después de cada golpe, a trabajar en silencio y sobre todo, a creer siempre en nosotros”, señaló.

Para el delantero, el liderazgo de Messi estuvo también en el ejemplo: “Nos dejaste enseñanzas que vamos a llevar con nosotros toda la vida”.

“Nunca quisimos aceptar que este día iba a llegar”

Lisandro Martínez también eligió una carta para despedir al capitán. “Sabíamos que este día iba a llegar… pero en el fondo nunca quisimos aceptarlo”, escribió.

El defensor recordó las victorias, las concentraciones, las risas y también los momentos difíciles que atravesó el grupo. “Tu grandeza no fue solo dentro de la cancha, fenómeno. Fue en cada gesto, en cada palabra, en cada ejemplo”, sostuvo.

Martínez también agradeció las enseñanzas que Messi dejó en el grupo: “Nos enseñaste que las acciones valen mucho más que las palabras, a competir, a creer, a no bajar los brazos nunca y a representar a la Selección Argentina como se debe”.

En otro mensaje, resumió la dimensión personal del vínculo: “Mi hija va a estar muy orgullosa de que su padre compartió equipo con un ser humano extraordinario”.

Cuti Romero escribió: “Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mí y por nuestro país. Gracias por tanto, capitán”.

Nicolás Tagliafico compartió una fotografía junto a Messi con un mensaje breve: “Gracias eternas”. Giovani Lo Celso también eligió destacar su legado: “Tu legado será eterno. Gracias por enseñarnos tanto y guiarnos en este camino tanto dentro como fuera de la cancha”.

“Tuvimos el privilegio de vivir en la época de Messi”

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, también publicó una extensa carta dedicada al capitán. “El capitán de nuestros sueños. Ese pibe, esa Pulga, ese extraterrestre que hizo posible lo que tantas veces parecía imposible”, escribió.

Tapia destacó al “compañero”, al “líder”, al “profesional” y al “amigo”, y recordó que Messi volvió una y otra vez a elegir la camiseta argentina incluso después de los momentos más difíciles.

“Nos hiciste creer en la magia, Leo”, escribió el dirigente.

Su despedida terminó con una frase que resume el sentimiento que atravesó buena parte de los mensajes de sus compañeros: “El fútbol contará tu historia con goles, récords y copas. Nosotros la vamos a contar de otra manera: diciendo que tuvimos el privilegio de vivir en la época de Lionel Messi”.

El retiro anunciado por el rosarino cierra una etapa marcada por la Copa América de 2021, el Mundial de 2022 y la Copa América de 2024. Pero para quienes compartieron el vestuario con él, la despedida también significa algo más sencillo y más difícil de reemplazar: la próxima concentración será la primera en muchos años en la que ya no estará el 10.