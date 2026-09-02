A cuatro años del atentado contra Cristina, Máximo Kirchner volvió a cuestionar a la Justicia y apuntó contra el “hostigamiento” previo

A cuatro años del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo realizó este martes un acto frente al departamento de la expresidenta en San José 1111, donde Máximo Kirchner volvió a cuestionar el accionar del Poder Judicial y advirtió sobre el clima político que, según su interpretación, precedió al atentado ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

El diputado nacional y jefe de La Cámpora fue el principal orador del encuentro y aprovechó la conmemoración para enviar también señales hacia el interior del peronismo. En su discurso, destacó el rol político de su madre y sostuvo que Cristina “se prepara” para volver a participar de la vida política, pese a que actualmente se encuentra inhabilitada por la Justicia a raíz de la condena en la causa Vialidad.

“Se prepara y por eso fue a la ONU a reclamar por sus derechos políticos”, afirmó Máximo, quien además señaló que el kirchnerismo aguarda un pronunciamiento de ese organismo para octubre.

El acto se desarrolló a pocos metros del balcón del edificio donde Cristina cumple prisión domiciliaria. Al finalizar, la expresidenta salió a saludar a los militantes que se habían congregado en las inmediaciones.

Máximo apuntó contra la Justicia

Durante su intervención, Máximo Kirchner volvió a cuestionar la situación judicial de su madre y trazó una comparación con el expresidente Fernando de la Rúa, quien renunció durante la crisis de 2001. “A él el Poder Judicial no le hizo ni cosquillas, mientras que a Cristina la tienen secuestrada ahí arriba”, afirmó el diputado, en referencia al departamento donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

El legislador también agradeció a los dirigentes y espacios políticos que suscribieron un documento difundido con motivo del cuarto aniversario del atentado y deslizó una crítica hacia la dirigencia política. “Si ustedes supieran las miserias que hay en la política”, sostuvo durante su discurso.

La conmemoración estuvo atravesada por el reclamo de justicia por el intento de magnicidio y por las críticas del kirchnerismo a lo que considera un proceso de persecución política y judicial contra Cristina.

El documento contra los “discursos de odio”

En paralelo al acto, distintos sectores del peronismo y fuerzas aliadas difundieron un documento titulado “La democracia no admite la eliminación del adversario”, en el que reivindicaron la necesidad de preservar el debate político y cuestionaron el clima de violencia que, según los firmantes, precedió al ataque.

El texto sostiene que el atentado contra Cristina no puede analizarse como un hecho aislado y atribuye relevancia a los “discursos de odio”, las campañas de estigmatización, las noticias falsas, las operaciones de desinformación y distintas formas de violencia política.

Los firmantes también incorporaron el concepto de “lawfare” para cuestionar la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales que, según plantearon, pueden contribuir a perseguir o excluir dirigentes de la competencia democrática.

En uno de los pasajes centrales, el documento advierte sobre el límite entre la confrontación política y la violencia física y recuerda que el 1 de septiembre de 2022 la Argentina estuvo “a centímetros” de atravesarlo, cuando Fernando Sabag Montiel apuntó un arma contra la cabeza de la entonces vicepresidenta y gatilló.

Entre los principales firmantes aparecen el senador y vicepresidente del Partido Justicialista, José Mayans; el dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa; los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Juan Grabois, además de otros dirigentes peronistas. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no suscribió el documento.

La ausencia del gobernador bonaerense se convirtió en uno de los datos políticos del acto. Desde la Casa de Gobierno de La Plata señalaron que Kicillof no había sido convocado y que se enteró de la existencia del documento una vez que fue publicado.

El mandatario bonaerense, sin embargo, publicó un mensaje en sus redes sociales para recordar el atentado y cuestionar que la investigación no haya determinado, según su opinión, quiénes fueron sus autores intelectuales. “Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato de @CFKArgentina la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales”, escribió Kicillof.

Kicillof también sostuvo que Cristina continúa “injustamente detenida” y afirmó que el intento de asesinato permanece impune. “Son dos caras de la misma moneda: el plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieren representar a nuestro pueblo”, expresó el gobernador, quien cerró su mensaje con el reclamo de “justicia”.

Su postura marcó una diferencia con la solicitada respaldada por otros sectores del peronismo y volvió a dejar expuestas las diferencias internas dentro del principal espacio opositor al Gobierno de Javier Milei.

El recuerdo de Máximo sobre el atentado

Durante el acto, Máximo Kirchner también reconstruyó los días previos al ataque y puso el foco en el clima que rodeaba a su madre cuando ocurrió el intento de asesinato. “Veníamos de muchísimos días de un hostigamiento permanente, constante sobre su figura”, afirmó el diputado al recordar las concentraciones y protestas que se habían producido frente al domicilio de Cristina en las calles Juncal y Uruguay.

También mencionó el episodio de las vallas instaladas en las inmediaciones de la vivienda y posteriormente retiradas por manifestantes. En su reconstrucción, sostuvo que aquellos episodios contribuyeron a generar un contexto en el que la violencia física podía llegar a naturalizarse. “Empezaban a generar el contexto para que cuando se decidiera empezar a ejercer la violencia física, la supresión de su figura, nada llamara la atención e incluso muchos festejaran”, afirmó.

El dirigente kirchnerista también cuestionó el tratamiento que recibió Cristina por parte de sectores de los medios de comunicación y del Poder Judicial durante el proceso relacionado con la causa Vialidad.

El intento de asesinato ocurrió el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel apuntó con un arma contra Cristina Fernández de Kirchner frente a su domicilio en Recoleta y gatilló, aunque el disparo no se produjo.

En octubre de 2025, Sabag Montiel fue condenado a 10 años de prisión por tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Brenda Uliarte, su pareja, recibió una pena de ocho años como partícipe necesaria del mismo delito, mientras que Nicolás Carrizo fue absuelto.