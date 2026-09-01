Gremios universitarios paran este miércoles tras fracasar la reunión salarial con el Gobierno

La reunión entre el Ministerio de Capital Humano y los representantes de los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales terminó este martes sin acuerdo, por lo que las organizaciones sindicales ratificaron un paro de 24 horas para este miércoles 2 de septiembre.

El encuentro tuvo como objetivo retomar la negociación salarial del sector universitario y estuvo encabezado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Según informó el Ministerio de Capital Humano, la propuesta oficial contempla un incremento total del 6% para el próximo bimestre.

La oferta incluye una suba del 3% sobre las remuneraciones correspondientes a septiembre y la ratificación del aumento del 3% previsto para octubre, porcentaje que había sido acordado y comprometido formalmente durante las mesas de negociación de junio.

“De este modo, la propuesta consolidada por el Poder Ejecutivo alcanza un incremento total del 6% para el personal docente de la actividad universitaria”, señaló la cartera que conduce Sandra Pettovello.

Sin embargo, la propuesta fue rechazada por los gremios, que consideraron que el porcentaje ofrecido se encuentra muy por debajo de los incrementos reclamados y de los montos que, según sostienen, el Gobierno adeuda al sector.

Los gremios cuestionaron la propuesta

Oscar Vallejos, secretario adjunto de CONADU Histórica y secretario de Formación de la CTA, confirmó al término de la reunión que el Frente Gremial Universitario realizará el paro previsto para este miércoles.

“Como Frente Gremial Universitario vamos a un paro de 24 horas mañana”, afirmó, y anticipó que este jueves 3 de septiembre los sindicatos se reunirán en Bariloche, en el marco del plenario del Consejo Universitario Nacional, donde definirán posibles nuevas medidas de fuerza.

Vallejos cuestionó además la política del Gobierno hacia las universidades nacionales y sostuvo que el Ejecutivo “incumple constantemente” los compromisos asumidos con el sector.

“Tomaremos decisiones sobre las medidas de fuerza futuras ante este Gobierno que incumple constantemente, mientras intenta romper los moldes en que la universidad pública tiene sentido para esta sociedad”, expresó.

El dirigente también vinculó la convocatoria salarial con el conflicto judicial por el financiamiento universitario. Según planteó, el Gobierno habría convocado a la paritaria con el objetivo de demorar las respuestas que debe brindar ante la Justicia.

“Está claro que el Gobierno genera esta instancia paritaria a los únicos efectos de ganar tiempo en la Justicia, ya que tienen tres días para informar el avance en el cumplimiento de la cautelar y no han hecho nada”, afirmó.

Reclaman una recomposición mayor

En la misma línea, la secretaria general de CONADU Histórica, Francisca “Paquita” Staiti, calificó de “fracasada” la reunión paritaria docente universitaria y preuniversitaria.

“Salimos de la paritaria salarial docente universitaria y preuniversitaria que fracasó. El Gobierno trajo una propuesta de 3% de recomposición para septiembre, muy lejos del 31,2% que se nos está adeudando a julio por la cautelar de la Justicia que establece el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, más la inflación que corresponde a agosto”, sostuvo.

Para Staiti, la propuesta oficial no contribuirá a desactivar el conflicto salarial y, por el contrario, profundizará la disputa entre los gremios y el Ejecutivo.

“Está claro que la Subsecretaría de Políticas Universitarias no intenta moderar el conflicto, sino que lo va a profundizar cada vez más”, afirmó.

Nueva reunión en septiembre

Pese al fracaso del encuentro y al paro convocado para este miércoles, el Gobierno y los representantes sindicales volverán a reunirse en una nueva instancia de negociación el jueves 17 de septiembre.

Mientras tanto, los gremios anticiparon que analizarán nuevas medidas de fuerza durante el plenario que se realizará este jueves 3 en Bariloche.

De esta manera, el conflicto salarial universitario continuará abierto, con el Gobierno defendiendo una pauta de incremento del 6% para el bimestre septiembre-octubre y los sindicatos reclamando una recomposición significativamente mayor, en un contexto atravesado además por el reclamo de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por la intervención de la Justicia en la controversia.

Con información de la agencia NA