EE.UU. lanzó un nuevo ataque contra objetivos de Irán y amenazó con “golpear mucho más fuerte” si Teherán responde

EE.UU. anunció este martes que lanzó un nuevo ataque contra objetivos iraníes. “Hoy, a las 12:00 h (hora del Este), las fuerzas estadounidenses comenzaron a lanzar ataques contra objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Irán”, dice en un tuit el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

“Estos ataques se producen tras los recientes intentos de ataque por parte de la IRGC contra buques mercantes en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región”, continúa el Centcom.

El medio iraní Press Tv informa de que se escucharon explosiones en el sur del país. En concreto, según la misma fuente, se registraron más de cinco explosiones en la isla de Qeshm, mientras que anteriormente se habían oído cuatro explosiones en el estrecho de Ormuz.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció en Truth Social estos ataques como represalias hacia Irán por supuestamente “colocar minas marinas en el estrecho” y por el lanzamiento de ocho misiles contra la base estadounidense en Jordania. “Todos ellos fueron derribados con éxito”, celebró.

Además, Trump amenazó a Teherán con lanzar más ataques “mucho más fuertes y de un nivel mucho mayor” si responden a esta acción militar de Washington

El nuevo bombardeo llega poco más de un día después de que Estados Unidos atacase la isla de Larak desde donde Washington alega que Teherán se preparaba para lanzar cohetes cargados con minas marinas al estrecho de Ormuz –EE.UU. anunció la semana pasada que había desminado el paso–. Irán respondió con ataques contra bases estadounidenses en Jordania y Emiratos Árabes, sin aparentemente provocar daños, en el primer intercambio de hostilidades militares en un mes.

Este martes, el presidente del Parlamento y jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que si Estados Unidos intensifica el bloqueo marítimo a sus buques y puertos Irán responderá militarmente.

“Si intensifican el bloqueo sin duda daremos una respuesta militar”, había dicho Qalibaf en un video publicado por medios iraníes. El exguarda revolucionaria considera que un bloqueo naval está considerado como una acción militar en el derecho internacional.

Qalibaf afirmó además que “si la intención del enemigo es que no exportemos petróleo desde el golfo Pérsico, nadie podrá exportar petróleo”.

También sostiene que la República Islámica “no permitirá” el tránsito de petroleros por la ruta sureña cercana a la costa de Omán al considerar que su uso contradice el Memorando de Entendimiento firmado con Estados Unidos el 17 de junio, ahora papel mojado.

El bloqueo estadounidense de los puertos y buques iraníes es una medida de presión económica que busca detener la venta de petróleo del país persa, una de sus principales fuentes de financiación.

Estados Unidos además lanzó la operación Paria Económico la semana pasada para aislar aún más financieramente al país persa para tratar de doblegarlo en la guerra que acaba de cumplir seis meses.

El estrecho de Ormuz se convirtió para Irán en su principal medida de presión en la guerra que comenzó el 28 de febrero, logró paralizar casi todas las exportaciones de petróleo y exige a los buques que lo quieran cruzar que obtengan su permiso.

Pero en las últimas semanas Estados Unidos logró restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Medio Oriente.