Caputo se reunió con Bessent tras el respaldo de EE.UU. al rumbo económico de Milei

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se reunió con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en el marco de las actividades vinculadas al G20 de Finanzas, con el objetivo de profundizar la relación bilateral entre la Argentina y Estados Unidos.

Durante el encuentro los funcionarios repasaron la agenda económica de ambos países y avanzaron en temas de interés común, en línea con el estrecho vínculo que mantienen los gobiernos de Javier Milei y Donald Trump.

La reunión se produjo luego de la participación de ambos funcionarios en las actividades del G20 de Finanzas. Antes del encuentro con Caputo, Bessent había realizado una exposición en la que destacó el proceso económico que lleva adelante la Argentina y el respaldo que el Gobierno de Milei obtuvo en las últimas elecciones.

El respaldo de Bessent al programa argentino

Durante su exposición, Bessent sostuvo que la Argentina está atravesando una “oportunidad histórica” y vinculó el proceso político y económico del país con cambios que, según su interpretación, también se observan en otras naciones de la región. “Argentina está liderando una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”, afirmó el funcionario estadounidense.

En ese sentido, destacó el respaldo obtenido por Milei entre sectores de menores ingresos y los jóvenes y señaló: “Si analizamos en detalle la última elección del presidente Milei, vemos que los sectores más pobres de la sociedad y los jóvenes —que antes se inclinaban por la izquierda— le dieron su apoyo”.

Bessent agregó que esos cambios también podían observarse, a su criterio, en países como Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador.

Las declaraciones fueron valoradas por Caputo, quien posteriormente las compartió en su cuenta de la red social X. “Es un reconocimiento al proceso de transformación que está llevando adelante el presidente Javier Milei”, señaló el ministro de Economía.

La agenda bilateral y la situación en Medio Oriente

Durante la reunión a solas, Caputo y Bessent también repasaron distintos aspectos de la relación entre la Argentina y Estados Unidos y analizaron el escenario internacional. Uno de los temas abordados fue la crisis en Medio Oriente y sus posibles consecuencias sobre los mercados globales y las economías nacionales.

En ese contexto, Bessent tiene participación en la definición de la política económica y comercial de Estados Unidos frente a Irán, además de desempeñar un papel central en las medidas adoptadas por la administración de Trump en materia económica.

La situación en torno al estrecho de Ormuz, las posiciones de China y las críticas expresadas desde distintos sectores de la Unión Europea forman parte del complejo escenario internacional que puede repercutir sobre los mercados y las variables económicas.

El encuentro entre Caputo y Bessent se inscribe así en la agenda de coordinación que ambos gobiernos vienen desarrollando, con especial énfasis en las cuestiones económicas y financieras.

Con información de la agencia NA