MICA 2026: un mes para cruzar música, cine, literatura, diseño y tecnología

La segunda edición del Mes de las Industrias Culturales Argentinas (MICA 2026) comienza este miércoles y durante septiembre reunirá más de 70 propuestas que buscarán poner en contacto distintas disciplinas, lenguajes y sectores de la producción cultural. Música, cine, literatura, teatro, danza, diseño, artes visuales, videojuegos, gastronomía y nuevas tecnologías formarán parte de una programación que tendrá como uno de sus principales escenarios a la Casa Nacional del Bicentenario.

Organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, el MICA se desarrollará del 2 al 20 de septiembre en la Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985, con actividades de miércoles a domingo, de 15 a 20. La programación estará distribuida en 12 ciclos intersectoriales que combinan espectáculos y muestras con instancias de formación, profesionalización y encuentro entre distintos actores de las industrias culturales.

La propuesta busca que las disciplinas no funcionen como compartimentos aislados. Así, el diseño se cruza con las artes visuales y la gastronomía; el teatro con la danza y el circo; la música con la literatura; y los videojuegos con el diseño, la música, el teatro y propuestas destinadas a las infancias. También habrá espacios dedicados a la producción audiovisual, el folklore, la música académica y las nuevas formas de experimentación artística.

Entre los ciclos previstos se encuentra “Antes que anochezca”, que vuelve por segundo año y reúne a los sectores editorial y musical. “Entrelazados” propone el encuentro entre diseño, artes visuales y gastronomía, mientras que “Territorios escénicos” y “La casa en movimiento” estarán centrados en teatro, danza y circo.

La programación incluye además “MICA Performático”, una propuesta que cruza danza, circo, diseño, música, audiovisual, artes visuales y videojuegos, con experiencias en vivo vinculadas con oficios y prácticas como la encuadernación, la impresión, la luthería y la construcción de instrumentos.

Para las infancias y las familias, el ciclo “Argentina lúdica” combinará videojuegos, diseño, música, teatro y circo. Habrá activaciones y propuestas de juego, además de presentaciones teatrales. Por su parte, “Nuevos lenguajes” reunirá poesía, música, freestyle, ilustración y diseño en experiencias de creación en vivo.

El cine tendrá su espacio en “Miradas Federales”, que vincula audiovisual, danza y circo y propone proyecciones de producciones provenientes de distintas regiones del país. La música académica, en tanto, tendrá un espacio específico con “Música Federal de Cámara”, orientado tanto a la formación profesional como a la llegada de este género a nuevos públicos.

Una apertura con propuestas para todos los públicos

La inauguración oficial será el viernes 4 de septiembre a las 17.30. Ese día habrá actividades desde la tarde y una programación que irá del diseño y las artes visuales a la música, el teatro y las propuestas familiares.

Entre las actividades previstas figuran un foro de ceramistas, diseñadores y artistas visuales, activaciones de “Argentina lúdica”, una instancia de ilustración y una experiencia de impresión en vivo con MAFIA. Por la tarde también se presentarán Joaquín del Mundo y Clara Muschietti en el ciclo “Antes que anochezca”, mientras que el grupo riojano Reversible participará de “Territorios escénicos”.

El sábado habrá, entre otras propuestas, un taller de fotografía para gastronomía, una clase abierta de danza con Agostina Viglietta y una actividad de luthería a cargo de Fabián Santillán. El domingo, la programación incluirá actividades para chicos y familias, una presentación de Los Cazurros, una propuesta sobre instrumentos de India y una batalla de ilustradores, además de la presentación del quinteto de vientos Blensarme.

La agenda continuará durante todo septiembre y no quedará concentrada únicamente en la Casa Nacional del Bicentenario. El Teatro Nacional Cervantes será sede de funciones de la Red Federal de Teatros entre el 10 y el 27 de septiembre, mientras que el cierre del MICA tendrá lugar en el Palacio Libertad entre el jueves 24 y el domingo 27 de septiembre. Allí habrá ciclos intersectoriales, charlas, muestras, ferias y espectáculos.

La primera edición del MICA, realizada en 2025, reunió más de 180 propuestas y tuvo como uno de sus principales puntos de encuentro al Palacio Libertad, donde participaron unas 35.000 personas y se generaron más de 100 vínculos comerciales entre representantes de las industrias culturales, empresas y organizaciones de la sociedad civil.

Para esta segunda edición, la apuesta vuelve a ser ampliar el encuentro entre quienes producen cultura y el público, pero también entre sectores que habitualmente circulan por caminos separados. Durante septiembre, el MICA propone convertir esos cruces en una agenda que combine creación, formación, circulación e innovación.