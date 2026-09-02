Series y películas que llegan al streaming en septiembre: Fito Páez, cuentos de Mariana Enriquez, Pulp y grandes regresos

Las principales plataformas de streaming anunciaron para septiembre lanzamientos muy destacados. Además de nuevas temporadas de series muy esperadas y el estreno de películas esperadas, durante todo el mes habrá también lugar para producciones argentinas, documentales musicales y la vuelta de clásicos.

A continuación, un repaso por las series y películas más destacadas que llegan a lo largo de septiembre a Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ y Mubi.

1. Fito Páez: el mundo cabe en una canción. “Una película documental que observa, escucha, e interactúa con Fito Páez desde una profunda intimidad. La cámara es testigo, casi invisible, de sus pasos, y lo acompaña durante más de un año en grabaciones, ensayos, giras y presentaciones por grandes ciudades en América Latina, Europa y Estados Unidos. Es también un viaje por la historia de uno de los más grandes artistas de habla hispana: sus amores y desamores, hijos y amistades, excesos, tragedias, fracasos y éxitos”, anunció Netflix sobre esta producción.

“A través de un relato íntimo y en primera persona, el film muestra al artista revisitando los momentos más significativos de su vida y su carrera - con una honestidad y una cercanía que ninguna producción había logrado antes. La película tiene su punto de partida en un accidente que no sólo obligó a Fito a interrumpir parte de su gira en 2024, sino que lo enfrentó al límite del dolor físico y emocional. Desde ese momento de pausa forzada, el músico vuelve sobre los vínculos más significativos de su vida”, agregaron desde la plataforma.

Fito Páez, el mundo cabe en una canción estará disponible en Netflix desde el 3 de septiembre.

2. Catedrales. “Basada en la aclamada novela de Claudia Piñeiro, este thriller dramático cuenta con un destacado elenco chileno encabezado por Alfredo Castro, Ignacia Baeza, Amparo Noguera, Vivianne Dietz, Marcelo Alonso, Octavia Bernasconi y Paulina García, entre otros”, informó Amazon Prime Video sobre esta serie que lanzará en septiembre.

“Catedrales narra, en dos líneas temporales, el misterio del asesinato de Ana Sardá, hallada desmembrada y quemada en 1986. Treinta años después, Lía regresa para cumplir el último deseo de su padre: descubrir qué le pasó a su hermana y revelar una verdad marcada por fanatismo, amor prohibido y mentiras”, agregó en un comunicado la plataforma sobre esta producción de origen chileno que adapta el texto de la escritora argentina.

La serie Catedrales se podrá ver por Amazon Prime Video a partir del 16 de septiembre.

3. Slow Horses (temporada seis). Este mes vuelven con su sexta temporada los espías “desplazados”, con Gary Oldman al frente. “En esta sexta entrega, el peculiar grupo de la inteligencia británica deberá enfrentar las secuelas de un chantaje institucional que amenaza con desmantelar la propia agencia. La serie promete mantener la mezcla exacta entre humor ácido, decadencia y espionaje de alta tensión”, informaron desde Apple TV+ sobre esta nueva entrega.

La sexta temporada de Slow Horses se podrá ver por Apple TV+ a partir del 16 de septiembre.

4. Pulp: ¿qué harías por una canción más? “Del director Garth Jennings, esta producción recorre el extraordinario viaje de una de las bandas más importantes y singulares del Britpop: desde sus comienzos en Sheffield hasta convertirse en un referente de la cultura británica. A través de cuatro décadas de material de archivo inédito y las imágenes de su esperado regreso a los escenarios, la película se adentra en el universo de Pulp de la mano de Jarvis Cocker, cantante, compositor y líder del grupo. Una banda que convirtió el humor, la ironía y las pequeñas historias de la vida cotidiana en canciones que definieron una época”, informó Mubi sobre este documental que ofrecerá la plataforma este mes en su menú.

Pulp: ¿qué harías por una canción más? se podrá ver por Mubi a partir del 25 de septiembre.

5. Outlander: Blood of My Blood. “La segunda temporada de Outlander: Blood of My Blood llega cargada de acción y muestra la fuerza del amor de las dos parejas protagonistas. En medio de una inminente guerra, ambas parejas lucharán por estar juntas, sobrevivir y proteger el futuro de las Tierras Altas de Escocia”, informó Disney+ sobre esta nueva entrega de su clásica serie.

La serie Outlander: Blood of My Blood se podrá ver a través de Disney+ desde el 19 de septiembre. Un nuevo episodio todos los sábados.

6. Mis muertos tristes. Esta miniserie del director chileno Pablo Larraín está basada en cuentos de la escritora argentina Mariana Enriquez. Recientemente se anunció que esta producción, además de verse a través del streaming por Netflix, se presentará en la competencia de la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en formato de largometraje.

Esta serie de cuatro episodios tiene como protagonistas a Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez.

“Uma, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, barrio del conurbano atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas”, señala la sinopsis oficial de la serie.

La miniserie Mis muertos tristes se podrá ver en Netflix a partir del 24 de septiembre.

7. Moscas. “Moscas, el regreso de Fernando Eimbcke, es una conmovedora historia sobre la pérdida, la compañía y los vínculos que surgen en los momentos más inesperados. Cuando un hombre y su hijo de nueve años se alojan temporalmente con Olga, una mujer de rutinas cuidadosamente controladas, la ausencia que atraviesa a esta familia comienza a transformar sus vidas. Entre el humor y la ternura, Eimbcke encuentra humanidad en los pequeños gestos y en la capacidad de seguir adelante. El nítido blanco y negro de la cinefotógrafa María Secco acompaña esta historia íntima sobre la resiliencia y los encuentros que pueden cambiarlo todo”, informó Mubi sobre este lanzamiento.

“Moscas tuvo su estreno mundial en Competencia Oficial en el 76° Festival Internacional de Cine de Berlín - Berlinale, su estreno nacional como función inaugural y parte de la Selección Oficial del 41° Festival Internacional de Cine de Guadalajara - FICG, y una notable presencia en el 79° Festival de Cannes como parte del programa Cannes Écrans Juniors, orientado a películas dirigidas a públicos jóvenes y nuevas generaciones de espectadores. Además, la película fue seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para representar a México en los Premios Goya 2027 como Mejor Película Iberoamericana. Filmada totalmente en blanco y negro, es protagonizada por Teresita Sánchez, Hugo Ramírez, Enrique Arreola y Bastian Escobar, en su debut actoral”, agregaron desde la plataforma.

La película Moscas se podrá ver por Mubi desde el 4 de septiembre.

8. Youth. HBO Max confirmó para este mes el estreno de Youth, una nueva serie de comedia original de ocho capítulos que sigue a una mujer divorciada de 50 años mientras vuelve a explorar el sexo y el amor, al tiempo que cuida de sus padres enfermos y educa a su hijo.

“El elenco cuenta con Sharon Horgan (Alex), Rupert Friend (Patrick), Sharlene Whyte (Sam), Aran Murphy (Ruari) y Robbie Gee (Frank)”, detallaron desde la plataforma. La protagonista, además de actuar, también es autora y productora de la serie.

La serie Youth se podrá ver por HBO Max desde el 20 de septiembre.

9. Toy Story 5. “Los juguetes están de regreso en Toy Story 5 de Disney y Pixar, y esta vez, se encuentran con la tecnología. El propósito de jugar de Woody (voz en inglés de Tom Hanks), Buzz Lightyear (voz en inglés de Tim Allen), Jessie (voz en inglés de Joan Cusack) y el resto del grupo se ve amenazado cuando se enfrentan a Lilypad (voz en inglés de Greta Lee), una nueva tableta que llega con sus propias ideas disruptivas sobre lo que es mejor para su niña, Bonnie. ¿Volverá el juego a ser como antes?”, adelantó Disney+ sobre esta película, que luego de su paso por los cines aterrizará ahora en esa plataforma.

La película Toy Story 5 se podrá ver por Disney + a partir del 23 de septiembre.

10. Unabomber. “En este drama inspirado en hechos reales, el FBI le da caza a Ted Kaczynski, prodigio de Harvard y víctima de un experimento, que se ha convertido en el Unabomber”, adelantó Netflix sobre este lanzamiento. Del elenco forman parte Russell Crowe, Jacob Tremblay, Annabelle Wallis y Shailene Woodley.

Unabomber se podrá ver por Netflix a partir del 25 de septiembre.

11. Mayday. Este thriller que anunció Apple TV+ para este mes tiene como protagonistas a Ryan Reynolds y Kenneth Branagh. “La trama sigue a un grupo de militares que está involucrado en una misión encubierta en aguas internacionales que, tras una llamada de auxilio no identificada, queda atrapado en un laberinto de conspiraciones geopolíticas e investigaciones de alto riesgo donde nadie es quien dice ser”, informaron desde la plataforma

Mayday se podrá ver por Apple TV+ desde el 4 de septiembre.

12. Monstruo: La historia de Lizzie Borden. “La innovadora serie de Ryan Murphy e Ian Brennan regresa con su cuarta entrega, la más salvaje hasta la fecha. Monstruo: La historia de Lizzie Borden narra cómo una joven cambió la percepción que el mundo tenía de lo que podía ser un asesino... y para ello solo necesitó un hacha”, adelantó Netflix sobre este lanzamiento.

“Cuando la reprimida hija de una acaudalada familia de Nueva Inglaterra y su rebelde criada se ven atrapadas en una casa construida sobre la humillación y la crueldad, escapan refugiándose en una fantasía de sexo, poder y venganza. Los macabros asesinatos sin resolver no solo conmocionan al mundo, sino que dan origen a un icono que se niega a vivir enjaulado, eligiendo en su lugar forjar su propia leyenda: impactante, monstruosa y gloriosamente libre”, agregó en un comunicado la plataforma.

La serie Monstruo: La historia de Lizzie Borden se podrá ver en Netflix a partir del 17 de septiembre.

AL