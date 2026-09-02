Fentanilo contaminado: procesaron a las dos exfuncionarias Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó

La extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT) Nélida Agustina Bisio y la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) Gabriela Mantecón Fumadó fueron procesadas este martes en el marco del caso que investiga a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. por las casi 100 muertes derivadas del fentanilo contaminado.

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak dictó la medida por considerar “prima facie” a ambas acusadas partícipes necesarias del delito de “adulteración de sustancias medicinales”.

El magistrado dispuso un embargo de 500 millones de pesos, la continuidad de la prohibición para salir del país y la inhibición de general de bienes para las dos ex funcionarias, cuya decisión deberá ser comunicada al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA) y a los Registros Nacionales de Buques y Aeronaves.

A comienzos de agosto de este año Bisio y Mantecón Fumadó fueron detenidas y luego excarceladas al pagar una fianza de $75 millones cada una. A su vez, prestaron declaración indagatoria ante el Kreplak.

En el caso hay 14 procesados, entre los que se encuentran Ariel Fernando García, Nilda Furfaro, Damián Garcia, Diego García, José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y Javier Tchukran.

El juez Kreplak descartó responsabilidad del ministro Mario Lugones

El juez federal de La Plata Ernesto Kreplak consideró que, por el momento, no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal al ministro de Salud, Mario Lugones, en la causa por el fentanilo contaminado, y sostuvo que las decisiones políticas adoptadas desde la cartera sanitaria apuntaban a impedir el funcionamiento de los laboratorios investigados.

“La situación reviste cierta complejidad, pues se advierte una discrepancia entre el sentido de la decisión política que bajaba del Ministerio con lo que efectivamente ocurrió en el seno de ANMAT/INAME”, afirmó Kreplak en su resolución.

El magistrado señaló que Lugones estaba al tanto de la situación general que atravesaban los establecimientos bajo investigación, aunque diferenció ese conocimiento de las actuaciones que posteriormente se produjeron dentro de los organismos encargados del control.

“Si bien considero probado que el ministro tenía conocimiento al menos de las generalidades relevantes de lo que ocurría con los laboratorios, no menos cierto resulta que todos los elementos de convicción apuntan a que su intervención, lejos de permitir un funcionamiento en tales condiciones, tendía lisa y llanamente a su cierre, esto es, a impedir su operación”, sostuvo.

En ese sentido, Kreplak concluyó: “No hay elementos suficientes para sostener, al menos de momento, que esas decisiones políticas del titular de la cartera hubieran podido favorecer la ocurrencia de los hechos relevantes desde el punto de vista jurídico penal que se investigan en autos”.

La definición sobre Lugones se conoció en el marco de la investigación sobre HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A. por las casi 100 muertes vinculadas al fentanilo contaminado.

Este martes, Kreplak procesó a la ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, y a la ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gabriela Mantecón Fumadó.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, el magistrado consideró a ambas ex funcionarias partícipes necesarias del delito de “adulteración de sustancias medicinales”.

La resolución establece así, al menos en esta instancia de la investigación, una diferenciación entre las responsabilidades atribuidas a ex autoridades de los organismos de control y la actuación política del Ministerio de Salud encabezado por Lugones.

El punto central señalado por Kreplak es la existencia de una aparente contradicción entre la directiva que provenía del Ministerio, orientada a impedir la operación de los laboratorios, y lo que finalmente ocurrió dentro de ANMAT e INAME, cuestión que continúa bajo investigación judicial.

Mantecón Fumadó se desligó y complicó a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo

Gabriela Mantecón Fumadó, ex titular del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), amplió su declaración frente al juez Ernesto Kreplak en la causa por el fentanilo adulterado donde se desligó y complicó a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. de Ariel García Furfaro.

En la declaración, la ex funcionaria dio detalles de sus funciones; qué hacía el INAME; también cruzó a Mariela Baldut y a Nélida Agustina Bisio, ambas de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); y expuso las dificultades con ambos laboratorios.

“Pedí esta ampliación porque después de mi declaración vi los testimonios de Baldut y de Bisio. Por eso quiero hacer algunas aclaraciones porque entiendo que muchas afirmaciones de aquéllas son maliciosas”, empieza el escrito al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

Mantecón Fumadó habló sobre la inspección desarrollada en noviembre de 2024: “El laboratorio había tenido una reunión en octubre de 2024, y en función de que no cumplió con lo que se comprometió en el acta, más otros reportes que se fueron sumando sobre parenterales de gran volumen y pequeño volumen en ampolla plástica, se define la inspección a Ramallo en líneas productivas parenterales de gran volumen y las ampollas plásticas”.

“El laboratorio firmó un acta donde se decía que estaban incumpliendo con determinada normativa, porque las ampollas plásticas no tenían aprobado el cambio de envase, de vidrio a plásticas, y la habilitación del espacio donde se elaboran esos productos tampoco había sido inspeccionado por lo que no tenía firmada la habilitación, así que el laboratorio ciertamente esperaba una inspección”, detalló.

Las autoridades del laboratorio Ramallo sabían del procedimiento que se iba a realizar debido a que los encargados de analizar “necesitaban que determinadas cosas estuvieran presentes y funcionando porque si no la inspección era en vano”.

“Hay que tener en cuenta que, con el corto tiempo que se le avisa al laboratorio para que se cumpla lo que necesita para hacer la inspección y para que tenga el resultado buscado, no puede inventar cosas que se habían requerido antes o modificarlas, tenerlas listas o armadas”, explicó y sumó “por eso el resultado de la inspección dio lo que dio, que tenía deficiencias críticas”.

A su vez, aclaró que Ramallo tenía otras líneas productivas las cuales no fueron objeto de inspección “porque no tenían ningún tipo de reporte sobre presuntos desvíos de calidad en los productos elaborados”.

La ex titular de la INAME manifestó durante su declaración que el instituto tenía poco personal en aquel entonces y que los encargados de los laboratorios Ramallo “siempre fueron conflictivos”, por lo que se necesitaba de agentes con experiencia.

En el 2023 el laboratorio registró 23 reportes, de los cuales ocho son desvíos de calidad que implicaron alguna medida: “De esos todos fueron parenterales, no hay ningún reporte sobre productos sólidos ni líquidos no estériles”.

Al siguiente año hubo 15 reportes y solo cinco tuvieron desvío por lo que, en función de estos resultados, es que se ordenó la inspección en noviembre de 2024.

El retiro del mercado, de acuerdo a lo explicado por Mantecón Fumadó, “se hace sobre los lotes de ese producto que se evidenció el desvío”, por lo que la ANMAT y el INAME “no son responsables de las consecuencias de estos eventos adversos”.

“Quiero que se entienda que no se trató a Ramallo o HLB de una manera distinta, sino como se trata al resto de los laboratorios. A todos los tratamos de la misma manera, no hay ni beneficio ni algún perjuicio, ni alguna actividad en contra, es simplemente que nos manejamos con el mismo criterio para todos”, respondió.

El 14 de enero de 2025 se hizo una reunión con Ramallo donde el laboratorio firmó, conforme el 27/12/2024, el final del acta de inspección en donde se manifestó que “no podían producir en las áreas inspeccionadas”, en las cuales no estaba la del fentanilo, porque no existió reporte alguno.

“De los informes preliminares y la continuación que hizo personal técnico de INAME, surge que Ramallo elaboró en diciembre lotes de fentanilo, específicamente el 18 de diciembre elaboró los lotes 31202 y 31244. Después los días siguientes elaboró otros lotes de fentanilo. Es evidente que en esa fecha ellos tuvieron algún evento que hizo que esos dos lotes de fentanilo, los del día 18, no salieran conforme a lo establecido”, anunció.

Chat con Baldut

La ex titular mencionó también sobre la polémica que se generó con el chat que mantuvo con Baldut el 26 de febrero del año pasado sobre “es mucha quita la que está en la calle”: “HLB era uno de los mayores proveedores de un montón de provincias. Tomar la decisión de sacar todos los productos es una decisión que no se puede tomar solamente con una variable. Un producto que se retira del mercado no puede volver, y siendo uno de los mayores proveedores del sistema sanitario, yo corro el riesgo de vaciar la plaza”.

“La realidad es que uno toma las medidas en función de los hechos y el conocimiento que tiene en el momento que toma la medida. No puedo adivinar que el laboratorio estaba haciendo fentanilo contaminado o lo estaba distribuyendo. No había indicios sobre esa línea ni tampoco sobre el producto”, sumó.

Reportes del fentanilo

Acerca de los reportes del fentanilo, los mismos llegaron al mail del departamento a cargo de Baldut: “Me entero el 5 de mayo de 2025, por lo que le ordeno priorizar el tema”.

“Le digo que dé prioridad a la investigación, pero recién el 8 de mayo ella me eleva el expediente con la información que recabó, con su informe de criticidad elaborado ese día. La propuesta de retiro del mercado era solo del lote 31202, no de todos”, expuso.

Según expresó, de manera inmediata dijo que había que sacar una alerta en función de la documentación evaluada: “La llamé por teléfono y le comenté que tenía el expediente con la información que incluía una propuesta de retiro de mercado del lote de fentanilo reportado y que consideraba que no se podía esperar”.

Frente a este escenario, Mantecón Fumadó manifestó: “No se puede hacer responsable ni a mí, ni a la ANMAT como autoridad de aplicación de las consecuencias de las decisiones tomadas a sabiendas por el personal del laboratorio".

Con información de NA.