Jura como camarista el juez que archivó la causa por las valijas sin control aduanero del avión de Scatturice

Este jueves a las 12, en los tribunales de Comodoro Py, juran como nuevos integrantes de la Cámara Federal porteña Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi. Yadarola llega al cargo un día después de haber resuelto, en su última actuación como titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, el archivo de la causa por el ingreso sin control aduanero de diez valijas en un vuelo privado vinculado al empresario Leonardo Scatturice, como anticipó elDiarioAR.

La causa investigaba el arribo a Aeroparque, el 26 de febrero de 2025, de un Bombardier Global 5000 procedente de Miami. A bordo viajaba Laura Belén Arrieta, ejecutiva de empresas de Scatturice y organizadora de la CPAC en Argentina, junto a dos tripulantes. Arrieta declaró cinco valijas, pero en los registros del operativo se contabilizaron diez bultos, que evitaron los escáneres habituales y no fueron sometidos a revisión física.

La investigación, radicada el 17 de marzo de 2025, sumó en las últimas semanas un elemento que demoró su cierre: una llamada de 37 segundos que el jefe de la División Aeroparque, Marcelo Fabián Lista, realizó a las 8.35 a la responsable del operativo, Silvana Abalsamo de Silva, minutos después de que la aeronave tocara tierra y poco antes de que se resolviera no inspeccionar el equipaje. El registro de esa comunicación permaneció oculto por un error administrativo de Telecom, que respondió el pedido del juzgado sobre las comunicaciones del 26 de febrero con datos correspondientes a 2026 en lugar de 2025. El dato correcto llegó recién el 24 de agosto, cuando la causa ya estaba próxima a archivarse.

Los fiscales habían cuestionado la “selectividad sin trazabilidad suficiente” con la que se decidió no revisar el equipaje de Arrieta. Pese a esas objeciones, Yadarola dispuso el archivo de la investigación por contrabando y, en paralelo, ordenó remitir los antecedentes a la Cámara Federal para que se investigue a Abalsamo, a Lista y a otros agentes aduaneros por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ni Abalsamo ni la agente Cintia Cali, que también intervino en el procedimiento, declararon ante el juzgado.

El pliego de Yadarola había sido aprobado por el Senado el 27 de agosto por unanimidad, con 66 votos, mientras que el de Bertuzzi, más resistido por la oposición, obtuvo 44. Los nombramientos quedaron formalizados el miércoles mediante los decretos 848/2026 y 847/2026, firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Con la jura de este jueves, Yadarola y Bertuzzi completan la Sala I de la Cámara Federal porteña junto al juez Mariano Llorens. Es un tribunal con incidencia directa en expedientes sensibles para el Gobierno: allí se revisan fallos de las causas $LIBRA, Vacunatorio VIP, la investigación por el acuerdo con el FMI que alcanza al ministro de Economía, Luis Caputo, y la pesquisa por el presunto vaciamiento de YPF.