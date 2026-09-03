ATE pospone el paro en los aeropuertos “como gesto de buena voluntad” y los vuelos serán normales

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), resolvió posponer momentáneamente el inicio de las medidas gremiales previstas desde este jueves a las 9:00, según informó Marcelo Belelli, coordinador nacional del gremio.

Belelli indicó que, “tras una reunión con el equipo jurídico de ATE Nacional y los coordinadores de la Mesa Nacional de todo el país, se decidió posponer las medidas de fuerza” y subrayó que, “se ha pospuesto esta situación producto de que hemos definido de forma urgente exigirle al Ministerio de Trabajo la convocatoria a una audiencia para definir las secciones de esencialidad que el Gobierno Nacional plantea”.

Según detalló el coordinador, el sindicato aplicó las medidas de fuerza ajustándose estrictamente a la ley, con los cinco días hábiles de antelación y afectando solamente el 25% de la jornada, equivalente a seis horas. De este modo, garantizan el cumplimiento de la esencialidad dictada por la reforma laboral, reafirmando que se encuentran “plenamente a derecho”.

“Somos responsables de exigir una audiencia y de posponer, como un gesto de buena voluntad al Gobierno Nacional, el inicio de las medidas de las 9 de la mañana, para poder fijar aquellas cuestiones de esencialidad que el Gobierno cree que deben ser configuradas”, señaló.

Asimismo, Belelli confirmó que el gremio seguirá el minuto a minuto de la convocatoria, planificando asambleas para la jornada del viernes y movilizaciones en las instalaciones de los aeropuertos, manteniéndose en espera de una resolución formal.

“Queremos ser claros: garantizamos que el 75% de los días los servicios estén funcionando y afectar solamente el 25%”. El dirigente concluyó advirtiendo que el Ejecutivo sostiene una interpretación con una fuerte inconsistencia jurídica y técnica para cuestionar la implementación de las protestas.

Ante esto, los abogados de ATE Nacional efectuaron una presentación oficial; si el Ministerio de Trabajo omite la convocatoria a la audiencia para definir la esencialidad, el sindicato reactivará de forma inmediata la totalidad de las medidas de fuerza.

El reclamo