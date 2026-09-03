Murió Gloria Steinem, la periodista feminista que hizo del movimiento un fenómeno popular y que enfrentó a Trump

Gloria Steinem, una de las voces feministas más relevantes de las últimas décadas, murió a los 92 años en su casa de Nueva York, tal y como anunció su fundación este jueves. Steinem fue una de las primeras periodistas feministas contemporáneas que se reivindicó como tal y que combinó su reporterismo y su escritura con un activismo que enriqueció sus textos con nuevos enfoques y aportaciones. Esos textos e ideas fueron, a su vez, combustible para el feminismo que emergió con fuerza en los años 60 y 70 para reivindicar nuevos derechos civiles. En 2021 recibió el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por su contribución a la defensa de los derechos de las mujeres.

Su fundación destaca que los casi cien años de Glora Steinem fueron “bien vividos” y que “continuó trabajando por la igualdad hasta el final”. En los últimos años, Steinem siguió escribiendo y también manteniendo encuentros y reuniones con personas invitadas en su propia sala de estar para intercambiar ideas y debatir. Su fundación anunció que la voluntad de la escritora es que esos encuentros continúen y que su casa se convierta “en un centro para los movimientos de justicia social”.

Steinem (Ohio, 1934) escribió desde Nueva York para distintas publicaciones como Esquire o Cosmopolitan y cofundó New York Magazine. Su perspectiva de género la llevó, al comienzo de su carrera, a trabajar en el Club Playboy de la ciudad para escribir sobre las condiciones laborales de las mujeres que allí trabajaban. Fue en el New York Magazine donde publicó en 1969 uno de sus artículos más emblemáticos, que contribuyó a impulsar su figura: “Después del poder negro, la liberación de las mujeres”. En 1972 fundó, junto a otras periodistas, la publicación Ms, la primera revista feminista, creada y dirigida por mujeres. Su primera tirada se agotó en apenas una semana, un reflejo de esa inquietud feminista que latía fuerte en la sociedad norteamericana de entonces.

La defensa del aborto

Con 22 años, y cuando iba de camino a India para pasar una temporada allí, Steinem descubrió que estaba embarazada y decidó interrumpir voluntariamente su embarazo. Lo tuvo que hacer en la clandestinidad, pero no lo hizo en silencio. El derecho al aborto fue una de sus banderas: “Es nuestro Vietnam”.

Steinem convirtió su experiencia en material periodístico para denunciar, precisamente, las restricciones al aborto y las consecuencias sobre la vida de las mujeres. Su testimonio fue uno de los primeros que sirvió para quebrar el silencio y la doble moral al respecto y obtuvo mucha repercusión. Más tarde, Steinem dedicó su libro 'Mi vida en la carretera' (publicado en España por Alpha Decay) al médico que le practicó aquel aborto.

La dedicatoria reza así: “Este libro está dedicado al doctor John Sharpe, médico londinense que en 1957, una década antes de que en Inglaterra fuese legal practicar abortos salvo en el supuesto de que la mujer corriera peligro, asumió el considerable riesgo de ayudar a una estadounidense de 22 años que iba camino de la India. Sin saber nada aparte de que la chica había roto un compromiso en su tierra para salir en busca de un destino incierto, le dijo: 'Tienes que prometerme dos cosas. Primero, que no le darás mi nombre a nadie. Segundo, que harás con tu vida lo que te apetezca'. Mi querido doctor Sharpe (...): lo he hecho lo mejor que he podido”.

La llegada de Donald Trump al poder fue duramente criticada por Steinem. Le calificó de “accidente de la Historia” y pidió perdón por “haberlo impuesto al mundo”. “Lo que más temía Hitler es que se riesen de él, Trump también”, dijo en su discurso de recogida del Premio Princesa de Asturias.

Un feminismo inclusivo

Steinem abogó por un feminismo inclusivo e interseccional. El movimiento no estaba entonces exento de polémicas y disputas: desde la relación con el movimiento antirracista a la polémica sobre los derechos de las mujeres lesbianas y su inclusión en el feminismo. Las ideas de Steinem chocaron en ocasiones con las de otra referente del feminismo del momento, Betty Friedan, la autora de la 'La mística de la feminidad'. La altura de su pensamiento y su activismo constante fue colocando a Gloria Steinemen entre lo más granado de la intelectualidad estadounidese.

No se libró, eso sí, de los ataques machistas, del paternalismo o de la condescendencia de sus propios compañeros de oficio, periodistas y escritores. El muy venerado Gay Talese trató de desmerecerla refiriéndose a ella como “la chica guapa de la temporada”. Desde luego, su pelo largo y sus gafas de sol gruesas se convirtieron en un look icónico para el feminismo.

En los últimos tiempos, Steinem decía que había tenido que esperar muchos años a que nacieran sus mejores amigas. Era la frase con la que mostraba su entusiasmo por el rejuvenecimiento y la efervescencia del feminismo contemporáneo.

A Gloria Steinem le gustaba la tradición de encender fuegos en las laderas para iluminar el camino de los demás. Por eso, su fundación animó a enceder velas por ella y a evitar las flores: Steinem dejó dicho que cualquiera que quisiera honrarla con algún regalo lo hiciera en forma de donación a su fundación.