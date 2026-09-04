Un exfuncionario de Trump habla de su vínculo con Cerimedo: “Que lo haya conocido no quiere decir que sea amigo”

“Conozco a Fernando, sí, pero no tengo relación de amistad, ni económica, ni académica. El hecho de que lo haya conocido no quiere decir que sea amigo”. Con esas palabras, Carlos Díaz-Rosillo, fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y miembro del primer gobierno trumpista, explicó ante elDiarioAR su vínculo con Fernando Cerimedo, el exasesor de Javier Milei detenido ahora en Bolivia pero cuya mancha llegó esta semana a Chile y Perú.

Una foto de 2023 y varios eventos cruzados conectan a Cerimedo con Díaz-Rosillo. El vínculo comenzó la mañana del 22 de marzo de 2023, cuando Cerimedo tuiteó una foto junto a Díaz-Rosillo y al cubano Frank Zimmerman, el asesor estratégico senior del centro Adam Smith, en un desayuno en un hotel en Buenos Aires: “Gran desayuno de trabajo esta mañama con Carlos Diaz Rosillo, principal asesor del secretario de defensa en asuntos de seguridad internacional del gobierno de @realDonaldTrump. Se vienen cosas muy buenas estos próximos años!”.

Díaz-Rosillo reapareció en la trama Cerimedo por estos días a partir de que en Perú se reveló cierto vínculo del consultor con el gobierno de Keiko Fujimori. Medios locales han titulado sobre que Fujimori tiene asesores “en la sombra”, entre los que aparece Díaz-Rosillo y también el empresario argentino Damián Valenzuela, acusado de estafa en Estados Unidos. Los tres tienen un vínculo de “amistad”, según admitió públicamente la mandataria. Este jueves la novela sumó un capítulo extra: el diario La República publicó una foto de la mandataria en febrero pasado junto a Cerimedo y Valenzuela en un evento en Miami.

A partir de la detención de Cerimedo, en Perú surgió la sospecha de que el consultor --detenido en Bolivia por intento de feminicidio y enriquecimiento ilícito-- también participó en la campaña electoral de Fujimori, como lo hizo con Milei, el boliviano Rodrigo Paz o el hondureño Nasry Asfura. De hecho Cerimedo estuvo en la jura de Fujimori, como parte de la comitiva boliviana. Pero Díaz-Rosillo lo negó tajantemente ante elDiarioAR: “Keiko es amiga mía, pero una cosa es ser asesor y otra, amigo. Converso con ella pero no la asesoro. Yo ayudé en la campaña a un niver muy cercano y puedo asegurar que Cerimedo no estaba ahí”.

Díaz-Rosillo habló con este medio este jueves vía telefónica desde California. La semana pasada estuvo en Lima, donde en algunas entrevistas periodísticas brindó el mismo argumento. Por caso, en la pantalla de RPP Noticias dijo que Damián Valenzuela no tiene influencia en el gobierno de Fujimori, señaló que los tres mantienen una relación de amistad y explicó que distintos colaboradores llegaron “de manera desinteresada” para apoyar durante la campaña.

Cerimedo-Díaz Rosillo y el eslabón Andy Rivas

Según pudo reconstruir elDiarioAR, la foto que Cerimedo publicó el 23 de marzo de 2023 ocurrió en un desayuno en un hotel del microcentro porteño el mismo día en que Díaz-Rosillo aterrizó en Buenos Aires para participar de un evento. Quien armó el encuentro fue Zimmerman, que conocía a Cerimedo por ser “el que manejaba la campaña digital de Milei”, cuando aún faltaban meses para las elecciones. Ese gancho le interesó a Díaz-Rosillo y aceptó el convite: Zimmerman y Cerimedo lo fueron a buscar a Ezeiza y aprovecharon a desayunar antes de que el venezolano realice el check-in en el hotel.

El encuentro duró no más de una hora y Cerimedo le puso su propio condimento: habló de “gran desayuno de trabajo” y presentó a su contraparte ante sus seguidores en redes sociales como “principal asesor del Secretario de Defensa en Asuntos de Seguridad Internacional” de Trump, aunque el republicano ya no estaba en el poder. Pero en sus interlocutores Cerimedo no causó “gran impresión”.

El vínculo entre Cerimedo y el tándem Díaz-Rosillo y Zimmerman no se habría profundizado con los años, aunque se cruzaron en distintos eventos, al menos cinco, supo este medio. El último de los encuentros habría sido el 8 de marzo de 2026 en Miami, cuando el boliviano Paz participó de un conversatorio en la FIU organizado por el centro Adam Smith. Díaz-Rosillo entrevistó a Paz ante los invitados (tienen un vínculo previo a la llegada al poder del boliviano), mientras en las mesas se los ve a Cerimedo y Zimmerman. En abril de 2024 fue Milei el que estuvo invitado por la FIU, donde dijo: “Soy un cisne negro, el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad”.

Pero hay un vínculo extra entre Cerimedo y el ecosistema de la FIU, que es Andy Rivas, también asesor político y a quien Cerimedo llamó “amigo y socio” cuando recibió en febrero pasado un premio en un evento en Miami al que estaba invitado Milei pero no fue. Rivas fue designado el año pasado representante del centro Adam Smith para Uruguay, pero la relación se cortó “meses atrás”, supo elDiarioAR. Ese paso tuvo un fallido de peso político en el vecino país porque el presidente Yamandú Orsi llegó a anunciar públicamente la instalación de una sede de la FIU en Montevideo, de lo que se tuvo que retractar apenas horas después, como detalló La Diaria de Uruguay.

Rivas fue el nexo entre Orsi y el centro Adam Smith de la FIU, que recibió al uruguayo en septiembre pasado en un conversatorio en Nueva York. También Rivas, como ya publicó este medio y reveló el diario ABC, tiene vínculos en Paraguay, al ser asesor del canciller de Santiago Peña. Además trabajó junto con Cerimedo en la campaña electoral de Honduras. Y, justo este jueves, apareció en la foto que se difundió en Perú de Cerimedo junto a Fujimori, amiga de Díaz-Rosillo.

MC