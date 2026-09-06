Milei gira sobre Malvinas y prepara una batalla para arrinconar a la oposición

La cadena nacional terminó y en la Casa Rosada comenzaron a mirar los números. La primera evaluación fue casi unánime: Javier Milei había encontrado una bandera capaz de sacar al Gobierno de su zona de confort y, al mismo tiempo, obligar a la oposición a discutir en sus términos. Después de semanas en las que Malvinas volvió a instalarse en la conversación pública al calor del Mundial, el Presidente decidió avanzar sobre un terreno que hasta hace no demasiado tiempo había transitado con bastante más cautela. Ahora, en Balcarce 50 aseguran que buscarán sostener la ofensiva.

La apuesta excede los decretos y proyectos anunciados el jueves. El Gobierno quiere convertir Malvinas en uno de los ejes políticos de los próximos meses y disputar la representación de una causa que históricamente estuvo mucho más asociada al peronismo, el radicalismo y el nacionalismo que al universo libertario. En el oficialismo creen haber encontrado, además, una encerrona para sus adversarios: acompañar las iniciativas impulsadas por Milei o quedar expuestos, según la interpretación que ya comenzó a circular puertas adentro, del lado de quienes no defienden los intereses argentinos.

“Es una bandera transversal”, resumen cerca del Presidente. La expresión tiene una traducción política bastante menos inocente. La intención es empujar la discusión hacia una frontera entre quienes defienden los intereses nacionales y quienes, según la narrativa que prepara el oficialismo, terminan alineados con intereses extranjeros. Milei ya había ensayado esa división incluso antes de la cadena, cuando calificó como “mierdas humanas” a quienes cuestionaron la utilización de ese instrumento para hablar de Malvinas y llegó a preguntar si sus críticos estaban dispuestos a “defender intereses extranjeros”.

La estrategia comenzó a mostrar sus contornos apenas terminó el discurso. El Gobierno dispuso que el gabinete salieran a explicar las medidas en los medios durante los días siguientes. En paralelo, las cuentas oficiales y el aparato digital libertario se desplegaron detrás de una consigna elemental y difícil de confrontar: “Las Malvinas son argentinas”. La decisión fue deliberada. En la Casa Rosada consideran que Milei consiguió “recuperar el control de la agenda” con una causa transversal y que el desafío inmediato consiste en prolongar ese efecto más allá de la cadena.

Los primeros números alimentaron ese entusiasmo, aunque también introdujeron algunos matices. Un informe de QSocial Big Data, al que accedió elDiarioAR, contabilizó durante las primeras 14 horas posteriores al discurso 2.775 publicaciones, 1,4 millones de acciones y 17,4 millones de visualizaciones. Casi el 57% de las interacciones se produjo durante las tres horas posteriores al mensaje y el 42% se concentró específicamente en la hora de emisión. Más que una conversación sostenida, hasta ahora los datos describen un enorme pico inicial.

Hay otro elemento que fue observado con particular interés dentro del universo oficialista. La cuenta presidencial no fue el principal motor de esa circulación. La red “El Peluca Milei” consiguió un rendimiento cinco veces superior al de las cuentas oficiales, mientras que “Las fuerzas del cielo”, que había mostrado una capacidad mucho menor de intervención en otras discusiones recientes, volvió a activarse alrededor de Malvinas. En pocas horas consiguió generar un volumen de interacción que en debates anteriores no había logrado acumular durante semanas.

La conclusión que extraen en el Gobierno es sencilla: Malvinas moviliza por fuera del electorado libertario tradicional y ofrece algo que pocas iniciativas de Milei pueden ofrecerle en este momento: una puerta de entrada hacia sectores que no necesariamente comparten su programa económico ni su identidad política. No es casual que el Presidente haya aparecido acompañado por todo su gabinete ni que la puesta en escena haya buscado deliberadamente otorgarle al anuncio un carácter institucional.

El dato adquiere todavía más relevancia porque la Casa Rosada venía reconociendo dificultades para dominar la conversación pública. Durante las últimas semanas, la agenda había estado atravesada por la morosidad, las dificultades económicas de los hogares y las discusiones alrededor del programa económico. El anuncio de Malvinas permitió desplazar abruptamente esa conversación hacia otro terreno.

Efecto Mundial

Pero la oportunidad no nació únicamente en Balcarce 50. Malvinas había vuelto antes a la calle. El Mundial convirtió nuevamente la reivindicación de soberanía en una referencia recurrente entre hinchas, canciones, banderas y discusiones públicas. El Gobierno tomó nota de esa sensibilidad y decidió avanzar sobre ella. En el oficialismo interpretan que existe una oportunidad para transformar aquel fenómeno espontáneo en una iniciativa política sostenida desde el Estado.

A eso se agregó una circunstancia internacional que terminó acelerando los tiempos. Las declaraciones de Donald Trump sobre la histórica posición estadounidense respecto de la disputa abrieron una ventana que la Casa Rosada consideró imposible desaprovechar. Según fuentes oficiales, varias de las medidas se trabajaban desde hacía meses, pero el pronunciamiento del mandatario norteamericano terminó de precipitar el anuncio.

En ese proceso tuvieron un papel central tanto el asesor Santiago Caputo como el canciller Pablo Quirno. Durante los días previos hubo reuniones del canciller y del ministro de Defensa, Carlos Presti, con funcionarios vinculados a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en el salón Martín Fierro de la Casa Rosada, donde tiene sus oficinas el asesor presidencial. Desde el entorno de Karina Milei admitieron que hubo un trabajo conjunto en materia comunicacional, aunque atribuyeron a Caputo el diseño de la estrategia. La SIDE, por su parte, aportó información sobre los plazos, las empresas y los países involucrados en el proyecto petrolero Sea Lion.

La nueva ofensiva, sin embargo, obliga al propio Milei a explicar uno de los giros más pronunciados de su discurso sobre Malvinas.

Durante los primeros años de su gobierno, el Presidente había incorporado al reclamo una idea proveniente de su propia matriz liberal: el famoso “votar con los pies”. Su planteo consistía en generar las condiciones económicas para que los habitantes de las islas prefirieran eventualmente ser argentinos. La soberanía aparecía así vinculada, al menos parcialmente, con la capacidad de la Argentina para resultar atractiva para quienes viven allí. El jueves, en cambio, Milei utilizó otro lenguaje. Definió a los habitantes de las islas como una “población implantada” y rechazó que pueda aplicárseles el principio de autodeterminación.

Contradicciones

En la Casa Rosada no parecen demasiado preocupados por explicar la contradicción. La prioridad está puesta en otra parte: instalar la nueva posición y explotar políticamente la oportunidad que ofrece. El Gobierno cree que el escenario internacional, el regreso de Malvinas al centro de la sensibilidad popular y la posibilidad de tomar una iniciativa concreta frente a la explotación petrolera británica permiten construir un relato mucho más potente que el sostenido hasta ahora.

También por eso el discurso desplazó deliberadamente la discusión desde la memoria de la guerra hacia los recursos naturales y la seguridad estratégica. El relevamiento de QSocial detectó que la conversación sobre petróleo y la relación con Estados Unidos multiplicó por seis aquella vinculada con 1982 y los veteranos. La Casa Rosada encontró así una manera específicamente mileísta de hablar sobre una causa que durante décadas estuvo atravesada por otro vocabulario.

Ese desplazamiento también tiene riesgos. El mismo informe que mostró la enorme capacidad inicial de movilización libertaria detectó una reacción opositora todavía pequeña en volumen, pero particularmente eficiente. Apenas 39 publicaciones críticas acumularon unas 80.000 acciones, con un promedio superior a las 2.000 interacciones por publicación. Es decir: el Gobierno dominó ampliamente la primera conversación, pero todavía es demasiado temprano para determinar si consiguió apropiarse de ella.

La siguiente batalla será en el Congreso. Allí llegará el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y allí el oficialismo intentará trasladar la lógica construida alrededor de la cadena: obligar a cada espacio a pronunciarse.

Es precisamente allí donde aparece la dimensión más política de la maniobra. Milei decidió convertir Malvinas en una frontera política. Después de que la bandera del Mundial devolviera la cuestión al centro de la conversación popular, el Gobierno quiere quedarse con la iniciativa y disputar quién puede hablar en nombre de una causa que atraviesa identidades partidarias.

PL/MG