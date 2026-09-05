En su primera visita a Misiones, Milei volvió a ponerse el traje de candidato y defendió el empleo en negro

El presidente Javier Milei cerró este viernes la convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Iguazú, donde ratificó que no cambiará el rumbo económico: “No voy a llegar a este momento para cambiar las cosas y borrar con el codo lo que escribí con la mano”, dijo.

“No voy a cambiar la política monetaria ni financiera por lo tanto voy a seguir apretando la cantidad de dinero hasta derrotar la inflación”, resaltó.

Rodeado de empresarios, economistas y buena parte de su equipo económico, Milei defendió el trabajo en negro Lo hizo con cifras que no tienen un correlato con los números oficiales: “Se han creado medio millón de puestos de trabajo. Es una cifra que no van a ver en ningun lado porque contradice el relato. La realidad es que el empleo está subiendo, estamos hablando de empleo real , del sector privado”, dijo. Luego agregó: “Solamente muestran el empleo formal, como si el empleo informal no fuera empleo y suelen degradarlo diciendo que no es empleo de calidad, lo que no es de calidad es robar”. Y justificó que al llegar al poder el “empleo informal era algo que ya existía”

Se trató de su primera visita a Misiones desde que llegó a la Casa Rosada para participar el cierre del encuentro del IAEF en el hotel Loi Suites, ubicado en una zona selvática próxima al puente internacional Tancredo Neves, que conecta la Argentina con Brasil.

En una semana de hiperactividad en la que empezó a probarse el traje de candidato para el año próximo, se entusiasmó: “Vamos a tener mayoria en diputados y vamos a estar a dos senadores de tener quorum en el Senado. Si con este Congreso hicimos todas estas reformas, abrochense los cinturoes porque ahi si que vamos a ir a fondo”.

“Esta es, sin exagerar, la mejor gestión económica de los últimos 100 años de la Argentina”, sostuvo el Presidente quien volvió a apelar a las frases gradielocuentes: “Yo acá entré por el bronce. Pasé toda mi vida predicando lo que había que hacer, no voy a usar este momento para borrar con el codo lo que escribí con la mano”.

El día después del anuncio de medidas sobre el conflicto de Malvinas, Milei dijo: “Estoy haciendo crecer la economía como nunca antes y ademas baje diez veces la inflación, vaya que está funcionando”. Y afirmó que su “compromiso es terminar de una vez y para siempre con la maldita inflación”.

Milei llegó a Misiones en medio de una protesta de productores yerbateros que realizaron una caravana de camiones sobre las rutas del norte provincial. “Festejamos tu victoria, hoy estamos en la miseria”, decía una inscripción en uno de ellos. En las zonas productoras, sostienen, el deterioro de la actividad empezó a empujar a trabajadores y familias a buscar alternativas del otro lado de la frontera.

En su presentación, el Presidente ensayó una explicación sobre el aumento del endeudamiento en las familias: “La mora no sube porque los argentinos se hayan vuelto menos responsables de un día para el otro, sino porque hay millones de personas y pymes que no calificaban para tomar una deuda y hoy sí”. Y lo comparó con los accidentes de tránsito: “Es como criticar el aumento de accidentes tras la masificación de los automóviles. Es la misma tontería”.

Mientras prometió “redoblar la ortodoxia”, pidió a los empresarios que “no se dejen engañar por los prebendarios que les gusta cazar en el zoológico”, y lanzó una alusión directa a Javier Madanes Quintanilla, de FATE, a quien volvió a mencionar como “gomita lumínica. ”Un estafador que se abusaba de 48 millones de argentinos“, le achacó.

En otro tramo, trazó un paralelo entre los supuestos avances de la economía argentina y su cambio de posición respecto de Malvinas: : “Estamos hablando de 200 mil millones de dólares que van a ser invertidos en nuestra economía durante los próximos años para potenciar distintos sectores con mucho potencial, como la generación de energía, la minería, la infraestructura, la tecnología y la siderurgia; sectores que van a expandir aún más nuestras exportaciones nacionales y que, dicho sea de paso, nos permite ser un jugador importante de manera geopolítica y nos permite poder avanzar en el reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas”, subrayó.