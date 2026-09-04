La Pampa bonaerense multicultural: viaje por tres comunidades de inmigrantes

Alemanes del Volga en Coronel Suárez y Olavarría

En Coronel Suárez, las avenidas son rectas y largas como promesas. Al costado, casas de ladrillo con techos a dos aguas y cenefas talladas a mano resguardan patios llenos de lilas y huertas prolijas. No es casualidad: aquí late, todavía fuerte, el corazón de los alemanes del Volga, descendientes de quienes hace más de un siglo cruzaron océanos para reencontrar, en la pampa argentina, un pedazo de hogar.

La historia empieza mucho antes, a orillas de otro río: el Volga, en el sur de Rusia. Allí, entre 1764 y 1772, 106 colonias nacieron gracias a la invitación de la emperatriz Catalina la Grande, ella misma de origen alemán. Prometía tierras, libertad religiosa, exención del servicio militar y la posibilidad de conservar idioma y costumbres. La oferta sedujo a miles. Se instalaron, cultivaron, levantaron aldeas que con el tiempo llegaron a ser más de 580. Y vivieron con un sentido del trabajo tan estricto que durante generaciones las fiestas se redujeron a los ritos religiosos.

Pero nada es eterno. A partir de 1864, los privilegios se fueron desvaneciendo, y en 1872 comenzó una ola migratoria hacia América. Los católicos miraron hacia el sur, y muchos eligieron Argentina. Llegaron con lo que podían cargar: herramientas, semillas, un idioma y una fe inquebrantable en el trabajo. “El estar a 15 kilómetros de la ciudad cabecera nos da una identidad propia y distinta, donde se trabaja por conservar las tradiciones, pero sin dejar de lado nuestra visión por un futuro en el que los jóvenes puedan permanecer acá y formar sus familias teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia, la que nos ha permitido ser felices durante tanto tiempo”, enfatizó Patricia Maier, vecina del Pueblo Turístico Santa María.

El curioso encuentra en Santa Trinidad, San José y Santa María, las tres colonias que forman el corazón alemán de Coronel Suárez; es una postal que parece salida de otro tiempo. En Santa Trinidad, la iglesia parroquial se alza como guardiana de ladrillo, y sus vitrales tiñen el suelo de la nave con colores suaves al caer la tarde. San José impresiona con su templo imponente y el sonido de sus campanas. Y en Santa María, el silencio de la siesta es tan profundo que una bicicleta que cruza la calle se vuelve un acontecimiento.

“Nací y viví siempre en Santa María, un pueblo donde la mayoría son descendientes de alemanes del Volga. Un pueblo trabajador, que trajo de Rusia sus costumbres, su idioma y su fe pero sobre todo, una forma de vida basada en el esfuerzo, la solidaridad y el amor por la familia” , explicó Maier.

Las colonias de Olavarría

En Olavarría, el tiempo parece estirarse entre caminos arbolados y casas que guardan historias centenarias. Basta salir de la ciudad y dejar que el horizonte se abra para descubrir tres pequeñas joyas de la pampa bonaerense: Colonia Hinojo, Colonia Nievas y Colonia San Miguel. No son solo puntos en el mapa: son fragmentos vivos de la memoria alemana, donde el pasado y el presente se sientan a la misma mesa.

En Colonia Hinojo, la iglesia centenaria se recorta contra el cielo como una postal antigua. Sus paredes guardan los susurros de quienes, hace más de un siglo, llegaron desde el Volga con la esperanza de empezar de nuevo.

Colonia Nievas sorprende con su arquitectura típica: techos inclinados, ventanales amplios y huertas prolijas que hablan de un cuidado aprendido generación tras generación. En Colonia San Miguel, el visitante se encuentra con un museo que no es solo una sala de exhibición: es un cofre donde laten fotografías en sepia, cartas manuscritas y herramientas que alguna vez fueron la vida misma de sus dueños.

Cada colonia respira la misma esencia: el esfuerzo silencioso de quienes labraron la tierra sin olvidar su idioma, su fe ni sus costumbres. Caminar por sus calles es como hojear un álbum familiar donde cada página tiene aroma a pan recién horneado y a trigo maduro.

Pero en estas tierras no se viaja solo con los ojos: también con el paladar. La gastronomía local es un pasaje directo a Alemania. Salchichas con chucrut que crujen al primer bocado, goulash humeante que reconforta en invierno, kreppels suaves como nubes y tortas que parecen hechas para celebrar la vida. “Abrimos la cocina con mi mamá Graciela en el 2013, en un rincón con ambiente familiar y de campo, donde la cocina es cien por ciento casera, donde de manera artesanal ofrecemos comidas típicas de Alemania”, contó Valeria Weimann Heim, propietaria de - IG @lodegraciela -.

En los emprendimientos rurales, muchos atendidos por los nietos y bisnietos de los fundadores, no hay menú escrito: la tradición dicta lo que se sirve y siempre hay una historia que acompaña el plato. Comer aquí es saborear, a la vez, la receta y la memoria. “Un ejemplo artesanal de nuestra historia es la mermelada; nuestras abuelas trabajaban en el campo y nosotros seguimos su legado”, agregó.

Las colonias alemanas de Olavarría son también un refugio para el alma. Entre la sombra de los álamos y el viento que corre libre, el visitante puede sumarse a cabalgatas, caminatas o simplemente dejarse estar, mirando cómo las nubes juegan con el sol en el cielo pampeano.

Franceses en Pigüé

En Pigüé, la luz de la mañana se cuela y tiñe de dorado las fachadas bajas, muchas de ellas con detalles que parecen sacados de una aldea francesa. El pueblo, ubicado en el sudoeste bonaerense, fue fundado en 1884 por un grupo de inmigrantes provenientes de Aveyron, en el sur de Francia. Llegaron con sus baúles cargados de ropa, semillas y recuerdos, pero sobre todo con un espíritu comunitario que, casi siglo y medio después, sigue marcando la vida cotidiana.

Caminar por sus calles es encontrarse con panaderías que elaboran recetas transmitidas de generación en generación, como el pan de campo con manteca casera o dulces con frutas de la zona. Los quesos artesanales, el vino local y la repostería con un toque galo son parte de la identidad que Pigüé ofrece.

En 1999 los “Chevaliers de Bessieres” llegaron a Pigüé a raíz de los lazos que mantenía esta ciudad con la francesa de Rodéz. Así se creó la cofradía mundial de los “Caballeros de la omelette gigante de Pigüé”. Es única en Latinoamérica y se realiza el primer domingo de diciembre, en los festejos del aniversario fundacional de la localidad.

Pero la herencia francesa de Pigüé no se limita a lo culinario. Las casas antiguas, algunas con techos de chapa a dos aguas y detalles en madera, conviven con plazas arboladas y un ritmo de vida que todavía respeta la conversación en la vereda y la siesta después del almuerzo. Es un lugar donde la historia no está encerrada en un museo, sino viva en la memoria oral.

Visitar Pigüé es, en cierta forma, viajar en el tiempo y en el mapa: se transitan calles bonaerenses, pero el acento y los gestos tienen algo de Francia. Es una invitación a redescubrir cómo la inmigración moldeó paisajes, sabores y costumbres, y a dejarse llevar por un rincón del país donde la tradición se mezcla, con naturalidad, con la calidez de un pueblo que siempre recibe con las puertas abiertas.

Coronel Suárez, Olavarría y Pigüé no solo preservan la memoria de quienes cruzaron océanos para empezar de nuevo: la reinventan cada día, mezclando acentos y costumbres en una identidad que es, al mismo tiempo, local y universal. Viajar por estas tierras es descubrir que la historia no está encerrada en libros, sino que vive, respira y se saborea en cada destino de la Provincia Bonita Argentina.

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