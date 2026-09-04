Declaran nulo el juicio a Lindsay Clancy por la muerte de sus tres hijos tras tras la falta de acuerdo del jurado

Juicio nulo. Es lo que declaró el juez del caso de Lindsay Clancy. El jurado, bloqueado en sus deliberaciones, regresó este viernes para su séptima jornada de trabajo en el juicio contra Clancy, un día después de que el portavoz del jurado informara al juez que uno de sus miembros se niega a seguir las instrucciones del tribunal sobre la duda razonable.

La noticia, que saltó este jueves a raíz de una nota entregada al juez, muestra los motivos que están impidiendo al jurado alcanzar un veredicto sobre si Clancy es penalmente responsable de la muerte de sus tres hijos.

Ante la imposibilidad del jurado de ponerse de acuerdo, el juez declaró este viernes la nulidad del juicio en el caso de Clancy, tras otorgar a la defensa un plazo de una hora para apelar.

La decisión del juez William Sullivan llega después de que anunciara en la sala que, este viernes, el jurado había enviado una nota por tercera vez para comunicar que no lograba alcanzar un veredicto unánime sobre si la madre de Massachusetts era penalmente responsable de la muerte de sus tres hijos pequeños en 2023.

Sullivan leyó en la vista la nota del portavoz del jurado: “Con gran pesar informamos de que no hemos logrado llegar a una decisión unánime y que no podremos hacerlo”.

Clancy, una enfermera de obstetricia de 36 años, no niega haber estrangulado a sus hijos en el sótano de su domicilio en 2023. Su abogado, Kevin Reddington, sostiene que una psicosis posparto motivó que estrangulara a sus tres hijos, el menor de los cuales tenía apenas ocho meses, y que posteriormente intentara quitarse la vida, mientras que la fiscalía afirma que ella era consciente de lo que hacía.

Se calcula que la psicosis posparto afecta a entre una y dos de cada 1.000 mujeres tras el parto, informa AP. Los especialistas de la Cleveland Clinic la describen como una emergencia de salud mental que altera la percepción de la realidad. Aunque la mayoría de las personas que padecen psicosis posparto no hacen daño a sus hijos, las madres con casos graves podrían intentar hacerlo.

Sullivan citó este jueves a cada miembro del jurado por separado y los interrogó en privado. A continuación, el juez volvió a leer sus instrucciones, aclarando que la prueba “más allá de toda duda razonable” no equivale a una prueba “más allá de toda duda posible”. Y recordó a los miembros del jurado que la carga de la prueba recae sobre la fiscalía antes de enviarlos de nuevo a deliberar.

El jurado reanudó su labor este viernes, una vez que el juez rechazó la petición del abogado de Clancy de interrogar nuevamente, de forma individual, al miembro del jurado mencionado en la nota sobre las instrucciones de duda razonable.

Reddington había solicitado a Sullivan que apartara a dicho miembro del jurado del caso, argumentando que se negaba a seguir las instrucciones judiciales. La fiscalía se opuso y Sullivan decidió no apartar al jurado.

“No considero apropiado posicionarme a favor de una u otra parte de las deliberaciones”, afirmó el juez: “No me parece correcto decir: 'Estoy de acuerdo con un miembro del jurado o con los otros 11'. Les he preguntado si son capaces de seguir mis instrucciones. Ya juraron anteriormente que podían hacerlo”.

Tras declararse la nulidad del juicio, la fiscalía tendrá que decidir si somete a Clancy a un nuevo juicio, retira los cargos o intenta negociar un acuerdo con su abogado.

Clancy no niega haber estrangulado a sus hijos en el sótano de su casa antes de intentar quitarse la vida mediante diversos métodos. Según su defensa, padecía trastorno bipolar y psicosis posparto; esto último la llevó a creer que escuchaba una voz que le ordenaba matar a los niños para poder suicidarse ella misma.

La fiscalía sostiene que Clancy envió deliberadamente a su entonces esposo a hacer recados para que saliera de casa y cuestionó la gravedad de su intento de suicidio.