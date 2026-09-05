Garibaldi en el Río de la Plata

En este nuevo episodio, Mario Etchechury recorre la fascinante trayectoria de Garibaldi en América del Sur, en particular, durante la Guerra Grande, la guerra civil uruguaya entre blancos y colorados que arrastró a unitarios, rosistas y las legiones francesa e italiana junto con montoneras de gauchos y matreros del litoral rioplatense. Etchechury analiza también cómo la experiencia sudamericana incidió en la lucha de Garibaldi tras su regreso a la península italiana y en su fama de héroe de los dos mundos.

Entrevistado: Mario Etchechury

Conducción: Ignacio Zubizarreta

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.