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Garibaldi en el Río de la Plata

  • Antes de convertirse en uno de los artífices de la unificación italiana en la década de 1860, Giuseppe Garibaldi combatió desde fines de 1830 en Brasil y en el Río de la Plata.

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Giuseppe Garibaldi
Giuseppe Garibaldi

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En este nuevo episodio, Mario Etchechury recorre la fascinante trayectoria de Garibaldi en América del Sur, en particular, durante la Guerra Grande, la guerra civil uruguaya entre blancos y colorados que arrastró a unitarios, rosistas y las legiones francesa e italiana junto con montoneras de gauchos y matreros del litoral rioplatense. Etchechury analiza también cómo la experiencia sudamericana incidió en la lucha de Garibaldi tras su regreso a la península italiana y en su fama de héroe de los dos mundos.

Entrevistado: Mario Etchechury

Conducción: Ignacio Zubizarreta

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

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