“Islandia”, el documental que nació del duelo y terminó siendo una historia de amor y música

Un joven que se deshace de sus pertenencias tras la muerte de su padre y viaja a Islandia buscando un sentido que había perdido. Esa es la premisa de “Islandia”, el primer largometraje del director argentino Leandro Cerro, que se estrena el próximo 11 de septiembre en el Cine Arte Cacodelphia, luego de su paso por el Festival de Trento 2025.

El documental sigue en primera persona el recorrido de un hombre atravesado por la melancolía que, fascinado por la música, la gente y el paisaje islandés, va recuperando de a poco la alegría, el vínculo con los otros y finalmente el amor. La propia película surgió de una experiencia personal de Cerro: la enfermedad y muerte de su padre en 2011 lo llevó a refugiarse en la música de la banda islandesa Sigur Rós, una conexión que con los años se transformó en una curiosidad cada vez mayor por el país nórdico, al punto de estudiar el idioma para entender las letras de las canciones.

Esa fascinación se convirtió en proyecto en 2015, cuando el director decidió viajar a Reykiavik sin conocer a nadie. Durante siete meses recorrió Islandia de punta a punta con una cámara pequeña y un micrófono direccional, registrando glaciares, volcanes y paisajes, pero sobre todo a las personas que fue encontrando en el camino: músicos, granjeros, adolescentes que habían convertido un granero en sala de ensayo y chicos que descubrían la música en la escuela. En ese recorrido conoció a Katja, con quien inició una relación que también quedó registrada en el film.

El resultado es un documental construido, según lo describe el propio Cerro, a partir de personas, paisajes, música y silencios, con escenas que se muestran y otras que permanecen abiertas. La película cuenta con la participación musical de Sigur Rós, Amiina y Sugarcubes, tres referentes de la escena islandesa.

Ficha técnica

La dirección y producción de “Islandia” son de Leandro Cerro, quien también firma el guion junto a Hernán Rosselli, con la colaboración de Camila Fabbri y Agustín Godoy. Rosselli estuvo además a cargo de la edición y el montaje, mientras que Martín Farina realizó el montaje final y, junto a Jorge Barilari, la musicalización. El sonido estuvo a cargo de Lucas Larriera y Luiza Gonçalves, con mezcla de Pablo Orzeszko. La distribución corre por cuenta de Cinetren.

Nacido en Buenos Aires en 1988 y formado en la Universidad del Cine (UCINE), Cerro dirige actualmente la carrera de Cine y Nuevos Formatos Audiovisuales en la Escuela Da Vinci. “Islandia” es su primer largometraje: en 2024 ya había viajado a Brasil para filmar su segundo documental, todavía sin título.