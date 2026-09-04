La Ciudad de Buenos Aires aprobó la obligatoriedad de la sala de 3 años a partir de 2027

La Legislatura porteña aprobó este jueves por unanimidad la ley que establece la obligatoriedad de la escolaridad a partir de los 3 años en la Ciudad de Buenos Aires. La medida comenzará a regir en 2027 y contempla un período de dos años para adecuar la oferta educativa.

Según informaron fuentes oficiales, el reglamento de Inscripción en Línea establecerá que los niños matriculados actualmente en sala de 2 tendrán prioridad en la asignación de vacantes para sala de 3 durante 2027.

La nueva normativa busca ampliar el acceso al Nivel Inicial y garantizar una oferta educativa gratuita y universal, además de fortalecer el acompañamiento a las familias.

Entre los fundamentos de la ley, el Gobierno porteño señala que la Ciudad atraviesa un “contexto demográfico singular que abre una ventana de oportunidad para avanzar” con la ampliación de la cobertura educativa.

En ese sentido, el texto destaca la caída de la natalidad registrada durante los últimos años. Según los datos citados en la legislación, en 2024 la tasa se redujo un 50% respecto de 2014, profundizando una tendencia descendente que se había iniciado durante la década anterior.

Para el Gobierno porteño, esta situación genera condiciones favorables para planificar la expansión de la educación inicial, aprovechar la infraestructura existente y fortalecer la calidad de la oferta.

La ley entrará en vigencia en 2027 y establece un plazo de dos años para adecuar la oferta de sala de 3 e incorporar al sistema educativo oficial a los niños que actualmente concurren a Centros de Primera Infancia, Centros de Desarrollo Infantil y jardines inscriptos en el Registro de Instituciones Educativas Asistenciales.

Tras la aprobación, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la sanción de la norma a través de un mensaje publicado en la red social X.

“Aprobamos una ley para que la sala de 3 sea obligatoria en la Ciudad. Los primeros años son decisivos para el desarrollo de cada chico. Es cuando se forman el lenguaje, la curiosidad, la capacidad de convivir, de jugar, de expresarse y de aprender”, sostuvo.

Por su parte, la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, destacó la importancia de incorporar a los niños a la trayectoria educativa desde edades tempranas.

“Tenemos el compromiso de poner siempre el aprendizaje y el bienestar de los chicos en el centro. El inicio de la trayectoria educativa a temprana edad es una prioridad clave; por eso, la obligatoriedad de la sala de 3 años es un paso fundamental que garantiza de manera equitativa mejores oportunidades de desarrollo integral para toda la vida”, afirmó.

Con la nueva normativa, la Ciudad incorpora la sala de 3 años al tramo de escolaridad obligatoria y deberá avanzar durante los próximos dos años en la adecuación de su oferta para garantizar el acceso a las vacantes.

Con información de la agencia NA