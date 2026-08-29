Historias de curas

Desde la colonia hasta el siglo XX, la Iglesia y sus curas actuaron como intermediarios entre el poder y la comunidad, y tomaron partido en los grandes conflictos de cada época. Sus trayectorias funcionan como un observatorio privilegiado para entender procesos históricos más amplios.

En este episodio, María Elena Barral recorre, a partir de historias concretas, los múltiples modos en que religión y política se entrelazaron en la Argentina.

Entrevistada: María Elena Barral

Conducción: Juan Manuel Romero

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.