La educación durante la gestión de Milei: Argentina retrocede en todas las materias en las pruebas PISA

Los resultados de las pruebas PISA dejan en blanco sobre negro el deterioro de la educación en los años que lleva en el gobierno Javier Milei y muestran una caída respecto de 2022, el año de la pandemia y el peor de todos hasta ahora.

De los 91 países que participan de la prueba, Argentina quedó en el puesto 75 en Matematica, 62 en Lectura y 71 en Ciencias. Es decir, bajó en todas las áreas evaluadas.

Los datos surgen del informe ¿Cómo le fue a Argentina en PISA 2025?, elaborado por María Sol Alzú, Martín Nistal y Lucía Vallejo, de Argentinos por la Educación, a partir de los resultados publicados por la OCDE.

Mátemática, sobre todo, es el área más perjudicada. Tres de cada cuatro estudiantes argentinos de 15 años no alcanzaron el nivel mínimo de desempeño en las pruebas PISA 2025. El 76% quedó por debajo del nivel 2, considerado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como el umbral básico de conocimientos y habilidades en esa área.

Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 11 menos que en 2022, cuando había alcanzado 378. La caída fue del 2,9% y ubicó al país en el puesto 75 entre los 91 países y economías participantes. Entre los 13 países latinoamericanos evaluados, quedó en la octava posición.

PISA evalúa a estudiantes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias y busca medir su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a situaciones nuevas, tanto escolares como de la vida cotidiana. En cada edición se profundiza especialmente en una de las tres áreas. En 2025 el foco estuvo puesto en Ciencias.

En Argentina participaron 412 escuelas y 11.093 estudiantes. La evaluación alcanzó a 91 países y economías, de los cuales 38 pertenecen a la OCDE.

Matemática, el principal foco del deterioro

El resultado de Matemática profundiza una tendencia que lleva casi dos décadas. La proporción de estudiantes argentinos que alcanzaba al menos el nivel 2 había sido del 36% en 2006 y 2009; bajó al 34% en 2012, al 31% en 2018 y al 27% en 2022. En 2025 llegó al 24%.

Es decir que, mientras en 2006 más de uno de cada tres estudiantes alcanzaba el nivel mínimo, ahora lo hace menos de uno de cada cuatro.

La comparación regional también muestra el rezago argentino. El porcentaje de estudiantes por debajo del nivel mínimo fue menor en Brasil (72%), Colombia (71%), Costa Rica (70%), Perú (70%), México (69%), Chile (59%) y Uruguay (57%). En cambio, Argentina tuvo mejores resultados que Guatemala (92%), Paraguay (91%), República Dominicana (91%), El Salvador (87%) y Ecuador (80%).

En los niveles más altos de desempeño, el panorama es todavía más reducido: casi no hubo estudiantes argentinos en los niveles 5 y 6, que corresponden a las capacidades más complejas evaluadas por PISA.

“Los resultados de PISA 2025 confirman una tendencia que no podemos ignorar: 8 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan los niveles mínimos en Matemática, y la caída se repite en Lectura y Ciencias”, sostuvo Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación.

Aunque la organización utiliza esa expresión para sintetizar el resultado, el dato preciso informado por PISA es que el 76% de los estudiantes quedó por debajo del nivel 2.

Volman también vinculó los resultados con las mejoras registradas recientemente en otras evaluaciones. “Esto ocurre pese a señales alentadoras como la mejora reciente en Lengua que mostró Aprender 2025, lo que evidencia que los avances en un nivel educativo no alcanzan si no hay una estrategia sostenida a lo largo de toda la trayectoria escolar”, afirmó.

Martín Nistal, director del Observatorio y coautor del informe, señaló que los resultados muestran dificultades para resolver contenidos que forman parte de los aprendizajes básicos. “Los resultados obtenidos en Matemática ponen a Argentina nuevamente entre las últimas posiciones de los países participantes de PISA 2025”, sostuvo.

Según Nistal, los estudiantes presentan dificultades para resolver ejercicios como “calcular proporciones de forma en situaciones literales y abstractas, regla de tres simple, ecuaciones sencillas, entre otros”.

“Desde 2009, Argentina viene empeorando de forma sostenida en sus resultados de Matemática y lamentablemente esta vez no fue la excepción”, agregó.

También bajaron Lectura y Ciencias

El deterioro aparece también en las otras dos áreas evaluadas. En Lectura, Argentina obtuvo 389 puntos, frente a los 401 de 2022. Quedó en el puesto 62 entre los 91 participantes y en el octavo lugar entre los países latinoamericanos.

El 59% de los estudiantes no alcanzó el nivel mínimo de desempeño en Lectura, frente al 55% registrado en 2022. Apenas el 1% llegó a los niveles 5 y 6, los más altos de la escala.

En Ciencias, el país obtuvo 393 puntos, 13 menos que los 406 de 2022. El resultado lo ubicó en el puesto 71 a nivel global y también en el octavo lugar entre los países latinoamericanos participantes.

En esta área, el 59% de los estudiantes quedó por debajo del nivel mínimo y apenas el 1% alcanzó los niveles 5 o 6. La proporción de alumnos por debajo del umbral era del 56% en 2006, por lo que también en Ciencias se observa un deterioro respecto de las primeras ediciones de la prueba.

En conjunto, PISA 2025 deja tres resultados negativos para Argentina: 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, todos por debajo de los registros obtenidos en 2022. El retroceso es particularmente marcado en Matemática, donde el porcentaje de estudiantes que alcanza los aprendizajes mínimos cayó del 27% al 24% en apenas tres años.