El Gobierno denunciará a cinco petroleras por sus proyectos de explotación en Malvinas

El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, según informó este lunes la Oficina del Presidente.

La presentación fue realizada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

Según el Ejecutivo, Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates contarían con licencias otorgadas por el Reino Unido para explorar y/o explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno sostiene que esas actividades violan la Ley 26.659.

La denuncia también incluye a accionistas y a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hubieran intervenido en las actividades investigadas.

La medida se suma a los anuncios realizados por Javier Milei la semana pasada para intentar frenar el avance de proyectos petroleros en las islas, entre ellos Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

En paralelo, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice en el proyecto de Presupuesto 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional. El proyecto de Presupuesto deberá ser enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre.