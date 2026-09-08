Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro, premio que ya ganó ocho veces
El astro argentino Lionel Messi fue nominado por la revista France Football al Balón de Oro, el premio que se le entrega al mejor jugador del mundo durante la última temporada.
Messi, que durante el Mundial 2026 cumplió 39 años, ya ganó este premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. Sus máximos competidores este año parecen ser Harry Kane (de impresionante temporada goleadora con el Bayern Múnich), Rodri (campeón del mundo con España y flamante jugador de Barcelona) y Kylian Mbappé (máximo artillero del Mundial 2026 y goleador del Real Madrid).
El rosarino anunció hace pocos días que deja la Selección Argentina, a poco de terminar como subcamepón en el Mundial 2026, en el que brilló con ocho goles para el conjunto alboceleste. Messi comparte nómina con otro argentino, Lautaro Martínez, goleador del Inter italiano. Además, Emiliano “Dibu Martínez” va por el Trofeo Lev Yashin al mejor arquero del año.
La noticia se conoció después de que la revista organizadora, France Football, revelara los nominados al Balón de Oro 2026 en todas las categorías previas al galardón principal.
Nominados al Balón de Oro Masculino - Mejor jugador
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Lautaro Martínez (Inter)
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Luis Díaz (Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Gabriel (Arsenal)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Marquinhos (PSG)
- Sadio Mané (Al Nassr)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- Joao Neves (PSG)
- Willian Pacho (PSG)
- Julián Quiñones (Al Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Manchester City)
- Fabián Ruiz (PSG)
- William Saliba (Arsenal)
- Ferrán Torres (Barcelona)
- Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
- Vinicius Jr (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
La ceremonia número 70 del premio se realizará el 26 de octubre en The London Palladium de Londres y será la primera que no se realice en Francia y también la primera en la que no será obligatorio jugar en Europa para ser considerado candidato. El periodo a evaluar abarca de agosto 2025 a julio 2026 (la temporada en el calendario europeo de competiciones) y este año incluye el rendimiento en el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, que tendrá un peso sustancial a la hora de entregar los galardones, por lo que se espera que España, que acaba de obtener la Copa del Mundo tras derrotar a la Argentina en la final, se lleve la mayoría de los premios en juego.
El jurado convocado por France Football está compuesto por 100 periodistas en la categoría masculina y 50 en la femenina, representantes de los países mejor posicionados en el ranking FIFA. El sistema de votación exige que cada jurado seleccione un top 10, asignando un puntaje según la posición de cada futbolista elegido. El jugador o jugadora que acumula la mayor cantidad de puntos, se lleva el máximo trofeo en su categoría.
Otras nominaciones
Mejor joven masculino
- Kerim Alajbegović (Salzuburgo/Juventus)
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
- Pau Cubarsí (Barcelona)
- Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid)
- Lennart Karl (Bayern Múnich)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
- Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain)
Mejor joven femenino
- Veerle Buurman (Chelsea)
- Vicky López (Barcelona)
- Felicia Schröder (Real Madrid)
- Clara Serrajordi (Barcelona)
- Lily Yohannes (Lyon)
Mejor entrenador masculino
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Selección de España)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Munich)
- Luis Enrique (Paris Saint Germain)
Mejor entrenador femenino
- Jonathan Giráldez (Olympique Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Selección de Japón)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (BK Häcken)
Balón de Oro Femenino - Mejor jugadora
- Selma Bacha (Lyon)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Esmee Brugts (Barcelona)
- Klara Bühl (Bayern Múnich)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Scarlett Camberos (Club América)
- Kerstin Casparij (Manchester City)
- Temwa Chawinga (Kansas City)
- Cata Coll (Barcelona)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Alex Greenwood (Manchester City)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Pernille Harder (Bayern Múnich)
- Yui Hasegawa (Manchester City)
- Rose Lavelle (Gotham FC)
- Mapi León (Barcelona/London City Lionesses)
- Lorena (Kansas City)
- Melvine Malard (Manchester United/Chelsea)
- Manaka Matsukubo (North Carolina Courage/Chelsea)
- Vivianne Miedema (Manchester City)
- Ewa Pajor (Bracelona)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona/London City Lionesses )
- Wendie Renard (Lyon)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Khadija Shaw (Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Bayern Múnich)
- Caroline Weir (Real Madrid/Lyon)
- Tessa Wullaert (Inter/Como)
Trofeo Lev Yashin - Mejor arquero
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gregor Kovel (Borussia Dortmund)
- Joan García (Barcelona)
- Édouard Mendy (Al-Ahli)
- Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)
- David Raya (Arsenal)
- Vozinha (Colo Colo)
- Unai Simón (Athletic Bilbao)
- Matvey Safonov (Paris Saint Germain)
Trofeo Lev Yashin - Mejor arquera
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Lorena (Kansas City Current)
- Ayaka Yamashita (Manchester City)
Mejor club masculino
- Arsenal (Inglaterra)
- Bayern Múnich (Alemania)
- Bodø/Glimt (Noruega)
- Flamengo (Brasil)
- Paris Saint Germain (Francia)
Mejor club femenino
- Barcelona (España)
- Bayern Munich (Alemania)
- Club América (México)
- Manchester City (Inglaterra)
- Olympique Lyon (Francia)
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