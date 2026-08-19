Plan canje: el Gobierno pone en la misma mesa la reforma electoral, el Presupuesto y los reclamos de los gobernadores

Tras el tortazo por el capítulo de extranjerización de las tierras, el Gobierno decidió barajar y dar de nuevo. Con Javier Milei corrido a un segundo plano, restringido a la batalla cultural de la cruzada superavitaria y de la avanzada regional de ultraderecha, Karina Milei se encarga de garantizar su reelección. El desafío es eliminar las PASO, pero la caída en las encuestas y la acumulación de promesas incumplidas le retacean el apoyo de los gobernadores aliados. Frente a esto, el Gobierno decide “parar la bocha” y reordenar las conversaciones para que entren todos los temas en una sola negociación. Reforma electoral, Presupuesto, cierres de listas. Todo.

“Se bajaron mil cambios. Lo mejor es tener una negociación única y cerrada. No vas a poder llevar a trote a ningún gobernador, y es lo mismo eliminar las PASO en octubre o en diciembre”, sintetiza un dirigente que abreva en las filas karinistas y menemistas que encabezan, junto a Diego Santilli, la negociación para aprobar la reforma electoral. Es el primer paso del proyecto para garantizar la reelección de Milei, no solo por su capacidad para desordenar al peronismo, sino porque dialoga con la preocupación de Luis Caputo de hacer todo lo posible para evitar una incertidumbre política que derive en una corrida cambiaria.

En el karinismo le echan la culpa a Patricia Bullrich por los males que los aquejan en el Senado, donde se ha generado un cuello de botella en el que solo los pliegos judiciales de Juan Bautista Mahiques avanzan sin interrupción. “Hay que evitar los escenarios caóticos”, deslizan en la Cámara de Diputados, en donde Martín Menem trabaja para diferenciarse de su coequiper –y adversaria– en el Senado.

El riojano se imagina integrando la boleta presidencial –ya sea como compañero de fórmula de Milei en 2027 o como su sucesor en 2031– y juega a mostrar orden donde, del otro lado de Pasos Perdidos, predomina el desorden. Está preparando una sesión para el 26 de agosto con un temario extenso, que incluye desde la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal hasta la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y una iniciativa para reducir el IVA aplicado a la fécula y la harina de mandioca. Este último proyecto es impulsado por los diputados misioneros como parte de las negociaciones que el oficialismo mantiene con las provincias para reunir respaldos en el Congreso.

Bullrich, en cambio, denuncia que la realidad política cambió en las últimas semanas y que eso es lo que explica que, después de cinco intentos, la oposición haya logrado desguazar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. La jefa del oficialismo mira las mismas encuestas que los gobernadores y observa que, hoy por hoy, el país se encuentra polarizado pero que la balanza se inclina más en favor de la oposición que a favor de Milei.

La preocupación principal gira en torno al voto joven, pero la caída de la imagen del Gobierno se consolidó en gran parte de los grupos etarios. Según el informe de agosto de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés, la insatisfacción general sobre el rumbo del país predomina con un 69%, mientras que la satisfacción se ubica en un 29%.

Los números son mejores que los de Mauricio Macri y Alberto Fernández durante su tercer año de gobierno, pero el problema del Gobierno se vincula a la imposibilidad de recuperarse de la caída por el escándalo del caso Manuel Adorni. Por tercer mes consecutivo, Milei no logra superar el 35% de imagen positiva.

“Hoy la balanza está inclinada a la oposición. Y la única que hoy aporta algo diferente es Patricia”, señala uno de los dirigentes de mayor confianza de la senadora, quien advierte que Bullrich no saca los pies del plato, pero que seguirá apostando a diferenciarse cuando sea necesario.

Más allá de las excusas, Bullrich quedó golpeada tras la votación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Muchos de los senadores que integraban “el grupo de los 40”, esa mayoría que supo construir brevemente durante el debate por la reforma laboral, abandonaron el espacio. Algunos literalmente, como los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, que se fueron del grupo de WhatsApp a los insultos. Otros, en cambio, optaron por alejarse, a la espera de que el Gobierno termine de cerrar un acuerdo con sus gobernadores.

Toma y daca

Los gobernadores del Norte Grande exigen respuestas. “El problema es que no tienen plata para ofrecer. Los gobernadores miran que la imagen de Milei es mala, entonces se enojan y empiezan a pedir más”, explica un senador que responde a una provincia norteña, mientras trabaja en cambios para el régimen de zonas frías que el Gobierno no logra aprobar en la Cámara alta.

El encargado de dialogar con estos mandatarios es Santilli, quien ya viajó a Misiones y Catamarca la semana pasada. El martes, a su vez, recibió a la mayoría de los mandatarios en el Ministerio de Economía con Caputo y el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti. La presencia de los cuadros técnicos de Economía apuntó a calmar las suspicacias alrededor de la promesa de crear un régimen tarifario específico para el consumo de energía eléctrica en las “zonas cálidas”. Un reclamo de los gobernadores del Norte a cambio de debatir los cambios del régimen de zonas frías.

Tarde a la noche, el Gobierno emitió un comunicado anunciando que había llegado a un acuerdo “para avanzar en una solución que contemple las particularidades de las zonas cálidas y muy cálidas del país”. No hubo anuncio de fecha de implementación, pero Caputo prometió, al finalizar la cumbre con los gobernadores, que aplicaría “lo antes posible”.

El objetivo del Gobierno, sin embargo, es incluir todas las demandas en una misma negociación. Por un lado, avanzar con los reclamos específicos de algunos gobernadores –como los subsidios energéticos de “zonas cálidas” o la reducción del IVA de la mandioca– y, en paralelo, comenzar a trazar un esquema de trabajo de cara a la presentación del Presupuesto 2027. Un Presupuesto que presentará el propio Milei y que, según presumen en el oficialismo, tendrá la particularidad de incluir una proyección superavitaria en el marco de un año electoral.

“El Presupuesto va a ser un toma y daca importante. Quién te dice que no metemos todo, PASO, Presupuesto, todo, en una misma sesión”, se entusiasma un alfil oficialista.

MCM/CRM