Tribunas con gobernadores, la Iglesia, empresarios, la DEA y cerealeras: cómo el Gobierno buscará mostrarse en acción

Después de casi diez días encerrado en la quinta de Olivos y sin agenda oficial, Javier Milei reapareció en público y buscó llenar la agenda del Gobierno para los próximos días. Habrá una batería de reuniones con gobernadores, representantes de la Iglesia católica, empresarios estadounidenses y el sector cerealero, en lo que en Casa Rosada buscan mostrar como un relanzamiento de la gestión tras el fracaso de la reforma de Ley de Tierras.

El libertario reapareció este lunes al encabezar, con tono electoral, el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del general José de San Martín, en el Monumento al Libertador de Retiro. Había permanecido en Olivos desde su regreso de Colombia el 8 de agosto, sin que la Casa Rosada diera explicaciones formales sobre los motivos de esa ausencia.

Tras un lunes con agenda pública, este martes el Gobierno volverá a la acción para marcar agenda: en Casa Rosada se realizará la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, a las 11. Dos horas más tarde, ministros y asesores retomarán la reunión de la Mesa Política, que buscará reordenar la agenda legislativa y repasar los ejes de gestión con la presencia rotativa de un integrante del Gabinete que exponga el estado de su área, según se acordó en el último cónclave. La cita llega después de una fuerte discusión interna por el golpe parlamentario sobre la Ley de Tierras, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Este mismo martes, a las 17, Karina Milei encabezará la primera reunión organizativa para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre. Del encuentro, participarán ministros del Gabinete nacional —principalmente del área de Seguridad— y funcionarios del gobierno porteño, además de representantes de la Iglesia católica: el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic. Se abordarán tanto los aspectos protocolares de la recepción del Sumo Pontífice como el operativo que incluirá cortes de calle en los puntos por donde circule la caravana papal.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, se reunirán con los gobernadores del Norte Grande para continuar la evaluación del proyecto de zonas cálidas. Al día siguiente, Santilli recibirá en la Casa Rosada al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que fue clave en la derrota de la Ley de Tierras.

Al mismo tiempo, este martes la ministra Monteoliva participa de la XL Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC), coorganizada por el Gobierno y la DEA (la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos), en CABA, como parte del seguidismo libertario a la política de Donald Trump de asociar el narco y el terrorismo para aceitar el podería norteamericano en el continente.

El jueves 20, a las 12.30, Milei participará de la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, organizada por la Americas Society / Council of the Americas (AS/COA) en el Hotel Alvear, en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Además del Presidente, confirmaron su presencia Santilli y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto a gobernadores y representantes del sector público y privado que analizarán el panorama político y económico del país.

La semana se cerrará el viernes 21 por la tarde, cuando Milei viaje a Santa Fe para participar de la ceremonia por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde dará un discurso ante el empresariado local.

De fondo, la mesa política tiene por delante una agenda parlamentaria exigente: en el oficialismo confían en que el 26 de agosto obtenga media sanción en Diputados el proyecto de inocencia fiscal II y la aprobación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), aunque advierten que habrá una revisión exhaustiva del poroteo de votos. Para el Senado, el objetivo es avanzar desde la semana próxima con el Súper RIGI —que podría obtener dictamen de comisión en el corto plazo— y con la ley General de Sociedades, otra iniciativa del Poder Ejecutivo impulsada por Sturzenegger que reconoce, por primera vez, la existencia de sociedades gobernadas íntegramente por sistemas de inteligencia artificial para la ejecución de funciones operativas. El resultado de esa agenda legislativa, sumado al rumbo que tome la negociación con el PRO, será la primera prueba concreta de si la autocrítica interna del oficialismo se traduce en una corrección de estrategia de cara a lo que resta del año.