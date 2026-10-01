Estados Unidos pidió “desescalar” la tensión entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, afirmó que el gobierno de Donald Trump buscaría “desescalar” una eventual crisis entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas antes de considerar otro tipo de intervención.

Consultado sobre cuál sería la posición de Washington ante la posibilidad de un conflicto armado entre ambos países, Waltz señaló que una decisión de esa naturaleza correspondería al presidente estadounidense. “Esa es una decisión del comandante en jefe”, respondió el diplomático en declaraciones a GB News, aunque inmediatamente agregó: “Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”.

Waltz puso además el foco en los vínculos que Estados Unidos mantiene tanto con Buenos Aires como con Londres. “Argentina es una gran amiga de Estados Unidos”, sostuvo, al tiempo que recordó la histórica “relación especial” que une a Washington con el Reino Unido.

Ante una pregunta específica sobre la posibilidad de que Estados Unidos brindara asistencia militar en caso de una confrontación, evitó adelantar una posición. “En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al presidente”, indicó.

Las declaraciones se conocen en medio de un aumento de las tensiones diplomáticas entre la Argentina y el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

El gobierno de Javier Milei resolvió iniciar un procedimiento de arbitraje internacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) para intentar frenar las actividades vinculadas al proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte.

La decisión provocó una dura respuesta de Londres, que convocó a la embajadora argentina y cuestionó el planteo ante instancias internacionales. El gobierno británico defendió el derecho de los habitantes de las islas a explotar los recursos naturales y llegó a plantear dudas sobre la “confiabilidad” de la Argentina como socio.

La Cancillería argentina rechazó este jueves esas críticas y sostuvo que recurrir a un tribunal internacional constituye un mecanismo legítimo y pacífico para resolver controversias. Además, reafirmó la disposición del país a retomar las negociaciones bilaterales por la soberanía de las Malvinas.

La posición expresada por Waltz se suma a declaraciones realizadas por Trump a fines de agosto, cuando afirmó que su gobierno evaluaba “cada posición” respecto de la controversia, aunque sin anunciar modificaciones en la política estadounidense sobre las islas.

Por su parte, el Reino Unido volvió a ratificar su postura durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El primer ministro británico, Andy Burnham, aseguró que su país se mantendrá “firme frente a cualquier amenaza” y reiteró la defensa británica del principio de autodeterminación de los habitantes de las islas.

Con información de la agencia NA