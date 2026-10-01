Milei se reunió con Macron en el Palacio del Elíseo junto a gobernadores y empresarios

El presidente Javier Milei fue recibido este jueves por su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en uno de los puntos centrales de la agenda que desarrolla en París para participar de una nueva edición de la Argentina Week.

El encuentro se realizó luego de la exposición que Milei brindó ante empresarios e inversores en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde presentó las oportunidades de inversión que, según el Gobierno, se abrieron a partir de las reformas implementadas desde diciembre de 2023.

Milei llegó al Elíseo acompañado por una amplia delegación que incluyó a gobernadores de distintos espacios políticos, funcionarios nacionales y empresarios. La presencia de los mandatarios provinciales forma parte de la estrategia de la Argentina Week, destinada a promocionar proyectos y atraer inversiones para diferentes regiones del país.

Entre los gobernadores que participaron estuvieron Rolando Figueroa, de Neuquén; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Gustavo Sáenz, de Salta; Ignacio Torres, de Chubut; Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; Claudio Vidal, de Santa Cruz; Juan Pablo Valdés, de Corrientes, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Por parte del Ejecutivo nacional estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger, y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

La delegación empresarial, en tanto, contó con representantes de distintos sectores, entre ellos Horacio Marín, Marcos Bulgheroni, Martín Varsavsky, Mariano Bosch, José Luis Manzano, Manuel Antelo, Alejandro Elsztain y Francisco de Narváez.

La reunión con Macron se produjo en el contexto de una visita enfocada especialmente en la búsqueda de inversiones. Durante su presentación ante empresarios, inversores y dirigentes políticos, Milei destacó el potencial energético argentino y ponderó la presencia de los gobernadores que viajaron a Francia para promocionar oportunidades en sus respectivas provincias.

La Argentina Week contempla además actividades y encuentros relacionados con áreas consideradas estratégicas, como energía, minería, agroindustria, infraestructura, tecnología, inteligencia artificial y salud, con representantes de compañías argentinas, francesas y de otros países europeos.

Antes de llegar al Palacio del Elíseo, Milei realizó una visita a Los Inválidos, el complejo monumental parisino que alberga la tumba de Napoleón Bonaparte y el Museo del Ejército.

La estadía del Presidente en Francia había comenzado el miércoles con una cena de bienvenida en la Embajada argentina en París y continuará este viernes con nuevas actividades de la Argentina Week. Según la agenda prevista, Milei mantendrá un encuentro con el economista Philippe Aghion, recibirá un reconocimiento del Foro Económico de París y participará del cierre del encuentro antes de regresar a Buenos Aires.