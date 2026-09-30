La UBA distingue a Lionel Messi con el título de Doctor Honoris Causa

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió otorgarle el título de Doctor Honoris Causa a Lionel Messi, capitán de la Selección argentina, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a los valores que, según destacó la institución, representa dentro y fuera de las canchas.

La decisión fue adoptada este miércoles por el Consejo Superior de la UBA y la distinción será entregada el próximo martes 6 de octubre, durante el partido de despedida de Messi con la Selección ante Benín en el estadio Monumental.

En los fundamentos de la resolución, la universidad señaló que la trayectoria del futbolista “constituye un ejemplo de excelencia, perseverancia, humildad y ejercicio ético en el desarrollo de su actividad, así como de compromiso con la representación nacional de la República Argentina, valores que esta Universidad promueve históricamente”.

La UBA también destacó los logros obtenidos por Messi con la Selección durante los últimos años: la Copa América 2021, la Finalissima 2022 ante Italia, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Asimismo, mencionó el subcampeonato conseguido en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, explicó que el reconocimiento busca ir más allá de las estadísticas y los logros deportivos del capitán argentino.

“Más allá de lo que todas y todos los argentinos conocemos de Messi, independientemente de los números, las estadísticas que dan cuenta de su condición como deportista, queremos reconocer también a una persona humilde, perseverante, ejemplo y embajador de nuestra cultura popular y de nuestra identidad nacional”, sostuvo.

“Con esta distinción queremos destacar la trascendencia e influencia de quien, a través del deporte y más allá, ha obtenido los más destacados logros y se ha vuelto ejemplo de excelencia”, agregó Gelpi.

Por su parte, el vicerrector de la universidad, Emiliano Yacobitti, destacó la identificación del futbolista con la Selección y aseguró que Messi “supo transmitir los valores de la camiseta argentina y representarla con coraje y respeto, y así logró llevarla a lo más alto del fútbol mundial”.

Yacobitti remarcó además que el reconocimiento excede su desempeño como jugador: “Este Doctorado Honoris Causa es un reconocimiento que trasciende su carrera futbolística. Es un homenaje y un agradecimiento que le brindamos desde la UBA, en nombre de toda la sociedad argentina”.

Messi recibirá formalmente la distinción el martes 6 de octubre, en la jornada en la que se despedirá de la Selección argentina frente a Benín en el Monumental.

Con información de la agencia NA