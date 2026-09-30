Joshua Redman vuelve a Buenos Aires con nuevo disco y cuatro funciones agotadas

Joshua Redman vuelve a Buenos Aires y lo hace con cuatro funciones agotadas. El saxofonista estadounidense se presentará el sábado 3 y el domingo 4 de octubre en Bebop Club, con dos conciertos por noche, a las 20 y a las 22.30, al frente de un nuevo cuarteto integrado por Paul Cornish en piano, Philip Norris en contrabajo y Nazir Ebo en batería.

Será la segunda visita de Redman a la sala de Palermo y esta vez llegará con Words Fall Short, su nuevo álbum para Blue Note, un trabajo nacido a partir de composiciones desarrolladas durante la pandemia y que encontraron su forma definitiva en el encuentro con una nueva generación de músicos.

Hijo del saxofonista Dewey Redman, Joshua construyó desde comienzos de los años 90 una de las carreras más reconocidas del jazz contemporáneo. Graduado summa cum laude en Harvard, en 1991 ganó el Thelonious Monk International Saxophone Competition, un punto de inflexión que abrió una trayectoria de más de veinte discos y numerosas colaboraciones.

A lo largo de ese recorrido, Redman mantuvo un vínculo permanente con la tradición del jazz, pero sin convertirla en un límite. La improvisación y la búsqueda de nuevos lenguajes atraviesan también Words Fall Short, donde las composiciones se terminan de definir en el intercambio entre los músicos.

Ese aspecto tendrá un lugar central en las presentaciones porteñas. El formato de club permite una cercanía particular con el cuarteto y con una música en la que cada tema puede transformarse a partir de lo que sucede entre los músicos sobre el escenario.

La expectativa que despertó el regreso quedó reflejada en la venta anticipada: las entradas para las cuatro funciones del fin de semana ya están agotadas.

Un octubre de jazz, blues y música argentina

La visita de Redman abrirá una programación de octubre en Bebop que combinará figuras internacionales con nombres de la escena local.

El 15 y 16 de octubre llegará la cantante estadounidense Anaïs Reno, quien actuará en formato de sexteto junto a Mariano Loiácono, Sebastián Loiácono, Ramiro Penovi, Pablo Raposo, Mauricio Dawid y Santiago Lacabe. El 19, además, compartirá escenario con la Bebop Big Band.

Otro de los visitantes internacionales será el guitarrista y cantante estadounidense Chris Cain, que regresará a Buenos Aires para ofrecer cinco funciones entre el 21 y el 23 de octubre.

Entre los músicos argentinos estará Escalandrum, que presentará Miles Cien, un homenaje a Miles Davis en el centenario de su nacimiento. La programación también incluye a Mimi Maura y una edición especial del Festival Hammond Buenos Aires, con Hernán Jacinto Trío —junto a Jerónimo Carmona y Vicente Ortiz— y Ezequiel Giunta Church Experience + Afrosound Gospel Choir.

A ellos se sumarán los ciclos regulares de la sala, entre ellos Bebop Big Band; Bebop R&B Collective; Martes de Charly, una serie de conciertos a piano y voz dedicados a la obra de Charly García; y Grito Sagrado, en el que Luna Sujatovich y Lucas Heredia revisitarán canciones del rock argentino.

Los fines de semana también continuarán las funciones diurnas: los sábados a las 13, Nube 9 presentará Beatles para chicos, mientras que los domingos a esa misma hora tendrá lugar el ciclo Jazz Brunch.

Kenny Garrett, la próxima gran visita

Después de Redman, la programación internacional tendrá otro nombre central en noviembre. Kenny Garrett llegará a Buenos Aires con Sounds From The Ancestors para ofrecer seis funciones los días 14, 15 y 16, también a las 20 y a las 22.30.

Garrett es uno de los saxofonistas más influyentes de las últimas décadas y formó parte, a fines de los años 80, de la última gran banda de Miles Davis. A lo largo de su carrera trabajó con músicos como Freddie Hubbard, Woody Shaw, Chick Corea, Herbie Hancock, Pharoah Sanders, Marcus Miller, Ron Carter y Terence Blanchard, entre muchos otros.

En Sounds From The Ancestors, el saxofonista recorre las raíces de la música afroamericana a través del jazz, el blues, el gospel, el funk y los ritmos africanos, con la tradición entendida no como una pieza de museo sino como materia para seguir transformando.

Para esas presentaciones estará acompañado por Melvis Santa en voz, Keith Brown en piano, Corcoran Holt en contrabajo, Ronald Bruner Jr. en batería y Rudy Bird en percusión.