Netanyahu dice que el incidente en un avión con destino a Israel se debió a un “intento de atentado yihadista”

Un avión de pasajeros que volaba desde Dubái a Tel Aviv tuvo que ser desviado este miércoles a Arabia Saudí tras producirse un “altercado entre la tripulación”, según confirman a EFE fuentes del Ministerio de Transporte de Israel, en un incidente que la prensa israelí describe como un intento de secuestro.

De acuerdo con el testimonio de un funcionario israelí al diario Jerusalem Post, “se evitó por poco una catástrofe mayor” después de que uno de los pilotos intentease secuestrar el avión con la intención de estrellarlo contra el suelo. La fuente citada asegura que gracias a la tripulación se logró reducir y controlar al piloto.

“Tanto el capitán del avión como el copiloto sufrieron heridas, por lo que fueron trasladados al hospital para recibir la atención médica necesaria”, detalla en un comunicado el aeropuerto de Tabuk, según la compañía saudí responsable de la gestión y operación de los aeropuertos del reino.

Una petición de aterrizaje de emergencia tras cruzar Jordania

El centro de control de tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional Príncipe Sultán bin Abdelaziz de Tabuk recibió “una llamada de auxilio del vuelo número FZ1073, perteneciente a la aerolínea Flydubai, para realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto”, se apunta en la nota, que añade que esto ocurrió a las 08.44 hora local (7.44 peninsular).

En el recorrido del avión desde Dubái hasta Tabuk publicado por la página de seguimiento de vuelos Flightradar24, se ve cómo antes de atravesar la frontera a Jordania, el avión, que seguía una dirección de este a oeste, dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud. El avión voló entonces a menos altura siguiendo una trayectoria irregular, hasta que al llegar a la frontera con Jordania dio media vuelta, tomó dirección sur y luego enfiló hacia Tabuk.

“Se declaró el estado de emergencia en el aeropuerto y se dispuso todo para brindar asistencia a la aeronave. El avión aterrizó a salvo en el aeropuerto exactamente a las 9.45 hora local”, agrega el centro de control del citado aeródromo, al indicar la compañía que se brindó “la atención requerida a los pasajeros en la sala de viajeros y se coordinó con la aerolínea para asegurar un avión alternativo”. “Actualmente, las autoridades competentes están trabajando para completar las investigaciones necesarias”, concluye la nota, sin dar detalles del motivo por el que ambos pilotos están heridos.

Un video publicado por el Canal 12 israelí muestra a tres pasajeros ensangrentados junto a la cabina del avión custodiando a los dos pilotos, que aparecen ambos en el suelo y ensangrentados, y que aseguran haber “controlado al terrorista” después de que apuñalara al piloto e intentara atacarlos a ellos.

“Nos atacaron y nosotros estamos protegiendo al piloto que fue atacado”, afirman los hombres mientras muestran tanto al presunto agresor, tumbado en el suelo de lado y con una máscara de oxígeno, como al agredido, también acostado en el suelo con otra máscara.

El Ministro de Defensa israelí tilda el suceso de “intento de atentado yihadista” y la aerolínea pide no especular

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, calificó de “intento de atentado terrorista yihadista” el incidente.

“El grave incidente a bordo del vuelo de FlyDubai fue un intento de atentado terrorista yihadista. Fue frustrado únicamente gracias al heroísmo de varios pasajeros israelíes que irrumpieron en la cabina de mando, redujeron al terrorista y —con sus propias manos— devolvieron el control de la aeronave a otro miembro de la tripulación”, dijo Katz en un comunicado distribuido por su Ministerio.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se expresó en la misma línea. “Durante el vuelo, cuando se aproximaban al país, uno de los pilotos apuñaló al otro piloto. Al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes”, afirma el mandatario en un videocomunicado emitido por su oficina, en su primer mensaje tras el incidente en la aeronave. La oficina agregó que el incidente está “bajo control” y que se están tomando las medidas necesarias para el regreso seguro de los pasajeros israelíes a Israel.

Por su parte, la aerolínea emiratí Flydubai confirmó que se produjo “un altercado en la cabina de mando” del avión y que este tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudí, pero pidió “abstenerse de especulaciones prematuras” hasta que se esclarezcan las causas del incidente.

“El 30 de septiembre se produjo un altercado en la cabina de mando del vuelo FZ 1073, que cubría la ruta desde el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) hasta el Aeropuerto Internacional Ben Gurión (TLV)”, dijo la compañía aérea en un comunicado, en el que afirmó que “la situación fue controlada con éxito por la tripulación”.

Según la versión de Flydubai, los miembros de la tripulación desviaron el avión y lo aterrizaron “de forma segura” en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí, donde “todos los pasajeros y tripulantes se encuentran a salvo y han sido contabilizados”.

La aerolínea no hizo referencia a las heridas que sufrieron el capitán y el copiloto del avión, que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, informó previamente el aeropuerto de Tabuk, según la compañía saudí responsable de la gestión y operación de los aeropuertos del reino.

“En esta fase inicial, se desconocen las causas y motivos subyacentes de este suceso, los cuales están sujetos a una investigación formal. Instamos a todas las partes a abstenerse de especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos”, añadió Flydubai.

Tras el altercado, todos los pasajeros israelíes que viajaban en el vuelo fueron recogidos por un avión de la misma aerolínea para dirigirles al Aeropuerto Internacional de Ben Gurion en Tel Aviv, confirmó a EFE una portavoz del Ministerio de Transportes israelí.

La aeronave llegó a las 18:35 hora israelí a Ben Gurion, donde la Autoridad de Aeropuertos del país estableció un punto de descanso a las familias de los viajeros para esperar a su retorno. Los servicios de emergencias israelíes también desplegaron vehículos y personal en el aeropuerto para atender a los viajeros.

Con información de la agencia EFE