Día Mundial de la Traducción: ¿por qué se celebra el 30 de septiembre?

Cada 30 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Traducción, una fecha que reconoce el trabajo de los profesionales que hacen posible que textos, ideas y conocimientos puedan atravesar las fronteras de los idiomas.

La jornada fue establecida oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017, mediante la resolución 71/288, que destacó la importancia de la traducción profesional para acercar a las naciones, facilitar el diálogo y promover el entendimiento y la cooperación.

Aunque muchas veces la traducción se asocia exclusivamente con el traslado de un texto de un idioma a otro, la actividad profesional abarca también la interpretación y la terminología, y tiene presencia en ámbitos tan diversos como la literatura, la ciencia, la medicina, el derecho, la tecnología, los medios de comunicación y la diplomacia.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Traducción?

La elección del 30 de septiembre está relacionada con la figura de San Jerónimo, considerado el patrono de los traductores.

San Jerónimo fue un sacerdote que vivió entre los siglos IV y V y es conocido principalmente por su trabajo de traducción de gran parte de la Biblia al latín. Para realizar esa tarea estudió distintos idiomas, entre ellos el griego y el hebreo. Murió el 30 de septiembre del año 420, cerca de Belén.

Su figura quedó históricamente vinculada con la traducción y, con el paso del tiempo, la fecha de su muerte se convirtió en la elegida para homenajear a quienes ejercen esta profesión.

Una fecha reconocida por las Naciones Unidas

El Día Internacional de la Traducción tiene una historia relativamente reciente como efeméride oficial.

El 24 de mayo de 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 71/288, titulada sobre el papel de los profesionales de la lengua en el establecimiento de vínculos entre las naciones y la promoción de la paz, el entendimiento y el desarrollo.

A través de esa resolución, la ONU decidió declarar el 30 de septiembre como Día Internacional de la Traducción.

La decisión reconoció que la traducción profesional constituye una herramienta fundamental para facilitar la comunicación entre personas y países que hablan diferentes idiomas.

Traducir no es solamente cambiar palabras

Una traducción profesional implica mucho más que reemplazar palabras de un idioma por sus equivalentes en otro.

El traductor debe comprender el contexto, el sentido, el tono, las referencias culturales y las características del público al que está destinado el texto.

Una misma expresión puede tener diferentes significados dependiendo del país, la época o la situación en la que se utiliza. Por eso, una traducción adecuada requiere conocer tanto el idioma de origen como el idioma de destino y las culturas relacionadas con ambos.

En textos literarios, por ejemplo, también entran en juego el estilo, el ritmo, los juegos de palabras y las referencias culturales.

En cambio, en documentos científicos, jurídicos o técnicos, la precisión terminológica adquiere una importancia central.

La traducción en la literatura

La historia de la literatura está atravesada por la traducción.

Gracias al trabajo de generaciones de traductores, millones de lectores pudieron acceder a novelas, cuentos, poemas, ensayos y obras teatrales escritos originalmente en idiomas que no conocían.

La traducción permitió que autores de diferentes países ingresaran en nuevos mercados y que sus obras pudieran ser leídas por públicos de culturas muy diferentes.

Pero traducir literatura también implica tomar decisiones. El profesional debe encontrar una manera de transmitir el significado y, al mismo tiempo, conservar características propias de la obra original.

Por eso, muchas obras cuentan con diferentes traducciones realizadas en distintas épocas, cada una marcada por las decisiones y el contexto de quien tradujo.

El papel de los traductores en la ciencia

La traducción también resulta fundamental para la circulación del conocimiento científico.

Investigaciones, estudios, manuales y publicaciones académicas pueden ser traducidos para ampliar su alcance y facilitar el intercambio entre investigadores de diferentes países.

En áreas como la medicina, la ingeniería, la informática y las ciencias naturales, la precisión de los términos resulta especialmente importante.

Una traducción incorrecta puede modificar el significado de una instrucción, un procedimiento o un concepto científico. Por eso, en estos campos el conocimiento especializado forma parte esencial del trabajo del traductor.

Traductores e intérpretes: dos tareas diferentes

Aunque suelen mencionarse juntos, traductores e intérpretes realizan tareas diferentes.

El traductor trabaja principalmente con textos escritos y puede disponer de tiempo para analizar el contenido, consultar fuentes y revisar su trabajo.

El intérprete, en cambio, trabaja con la lengua oral y debe trasladar el mensaje de un idioma a otro prácticamente en tiempo real.

La interpretación es fundamental en reuniones internacionales, congresos, organismos diplomáticos, tribunales, conferencias y encuentros en los que participan personas que hablan diferentes idiomas.

Las Naciones Unidas cuentan con profesionales de ambas áreas para garantizar la comunicación entre representantes de países que utilizan sus distintos idiomas oficiales.

La traducción y la diplomacia internacional

En el ámbito internacional, la traducción cumple una función especialmente relevante.

Las Naciones Unidas trabajan con seis idiomas oficiales: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. La existencia de servicios profesionales de traducción e interpretación permite que representantes de distintos países puedan participar en las actividades de la organización.

La ONU destaca que los profesionales de la lengua contribuyen a facilitar el diálogo, el entendimiento y la cooperación entre las naciones.

En ese sentido, la traducción no solamente permite comprender palabras de otro idioma: también ayuda a construir puentes entre diferentes sociedades y culturas.

La traducción frente a la inteligencia artificial

La profesión atraviesa además una transformación vinculada con el desarrollo de nuevas tecnologías.

Los sistemas de traducción automática y herramientas basadas en inteligencia artificial permiten traducir grandes cantidades de texto en pocos segundos.

Estas herramientas pueden resultar útiles para comprender rápidamente un contenido escrito en otro idioma, pero la traducción profesional continúa requiriendo conocimientos lingüísticos, culturales y especializados.

En particular, los textos literarios, jurídicos, médicos, científicos o técnicos pueden contener matices y términos cuyo significado depende del contexto.

La revisión humana también resulta relevante para detectar errores, ambigüedades o traducciones que, aunque sean gramaticalmente correctas, no transmitan adecuadamente el sentido original.

La propia evolución de estas tecnologías está generando nuevos debates sobre el futuro de la profesión y sobre cómo combinar las herramientas digitales con el conocimiento de los especialistas.

El valor de preservar las lenguas y las culturas

Traducir también puede contribuir a preservar y difundir expresiones culturales.

Los idiomas contienen formas particulares de nombrar el mundo, transmitir conocimientos y expresar tradiciones. Cuando una obra se traduce, puede llegar a comunidades que de otro modo no tendrían acceso a ella.

Al mismo tiempo, una buena traducción puede conservar elementos culturales propios del texto original y ayudar al lector a acercarse a una sociedad diferente.

Las Naciones Unidas consideran al multilingüismo un elemento importante para la diversidad cultural, el diálogo intercultural, la educación y el desarrollo.

Un trabajo muchas veces invisible

Una particularidad del trabajo de los traductores es que, cuando está bien realizado, suele pasar inadvertido.

El lector puede concentrarse en una novela, un artículo, un manual o un documento sin pensar que ese texto originalmente fue escrito en otro idioma.

Precisamente por eso, el Día Internacional de la Traducción busca poner en primer plano una tarea que muchas veces funciona como un puente invisible entre personas y sociedades.

Cada palabra traducida implica decisiones y conocimientos que permiten que un mensaje conserve su sentido al llegar a un nuevo público.

Una profesión que conecta mundos

El Día Internacional de la Traducción, que se celebra cada 30 de septiembre, invita a reconocer el trabajo de quienes hacen posible la comunicación entre diferentes idiomas.

Desde la literatura hasta la ciencia, desde las relaciones diplomáticas hasta la tecnología, la traducción forma parte de innumerables actividades de la vida cotidiana.

La fecha también recuerda que hablar diferentes idiomas no tiene por qué convertirse en una barrera para compartir conocimientos, cultura e ideas.

Más de mil quinientos años después de la muerte de San Jerónimo, aquella tarea de trasladar palabras y sentidos de una lengua a otra continúa siendo fundamental. En un mundo cada vez más conectado, traducir también significa acercar personas, culturas y conocimientos.

NB