Murió el senador libertario Juan Carlos Pagotto: manejaba una comisión clave y fue abogado de represores

El senador nacional de La Libertad Avanza por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, murió este martes. Tenía 74 años y su deceso se debió a una afección cardiáca.

El legislador era clave en el armado legislativo del Gobierno porque presidía la Comisión de Acuerdos, cuerpo parlamentario por donde pasan los pliegos judiciales, entre otros temas sensibles políticamente. De hecho, este año la Casa Rosada pudo avanzar con unos 200 nombramientos judiciales.

Antes de su cargo nacional, Pagotto fue abogado de Luis Fernando Estrella y Domingo Benito Vera, dos represores de la última dictadura, condenados a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, puntualmente por el asesinato de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville. Los sacedortes fueron beatificados junto al obispo asesinado por la dictadura Enrique Angelelli por Francisco.

Pagotto ingresó a la Cámara alta en diciembre de 2023 tras la elección general de octubre de 2023, en la que Javier Milei se ubicó en segundo lugar, atrás de la fórmula del peronismo.

Ya con Milei en la Presidencia, Pagotto cobró protagonismo en el bloque libertario rápidamente, donde solo eran 7 representantes violetas sobre un total de 72 senadores que componen el Senado.

Durante los primeros meses, el riojano, abogado de profesión, estuvo a cargo de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo resistiendo el DNU 70/2023 que dictó Milei y que ideó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Luego pasó a presidir la comisión de Acuerdo.

Antes, fue diputado provincial entre los años 1993-1997 por Chilecito.

La muerte del senador causó conmoción en el Gobierno. “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro senador Juan Carlos Pagotto, un luchador de la libertad de La Rioja y nuestra país. Un cálida abrazo a su familia y seres queridos en este difícil momento”, tuiteó Karina Milei. “Con mucha tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto, con quien compartimos un importante camino de trabajo en el Senado. Su compromiso y dedicación fueron fundamentales para avanzar en las vacantes judiciales y en la aprobación de leyes históricas para nuestro país. Un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos”, le dedicó Patricia Bullrich, su jefa en el bloque.

Desde organismos de derechos humanos mostraron el otro costado de Pagotto. “Al tacho de basura de la historia”, le dedicó Charly Pisoni, de la agrupación H.I.J.O.S.

Pagotto será reemplazado en su banca por Claudia Cecilia López, su segunda en la lista que había lo había llevado al Senado. La libertaria ocupa hasta ahora el rol de legisladora en la Legislatura de La Rioja.