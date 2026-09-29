Tras las críticas de Milei, el Gobierno relativizó la volatilidad de los indicadores y no prevé cambios

El Gobierno salió a explicar los cuestionamientos del presidente Javier Milei a los indicadores económicos y aseguró que, por el momento, no está previsto avanzar en cambios en las metodologías utilizadas para elaborar las distintas mediciones.

“Cuando usted construye un indicador desestacionalizado, se arma en función de la historia. Si su economía está teniendo muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”, planteó el mandatario en declaraciones a La Nación+ al referirse a los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

En Casa Rosada interpretan que Milei buscó exponer la volatilidad que presentan algunos indicadores en un contexto de cambios estructurales y sucesivos shocks sobre la economía, y no a cuestionar las mediciones.'

“Milei dijo que los datos están dando cualquier cosa, pero porque hay mucha fluctuación y mucha variación en la ponderación, no porque está mal la medición. De hecho, no hay ninguna observación al respecto de eso”, expresó una fuente del entorno del mandatario.

En la misma línea, aclararon que la explicación apunta a subrayar que los cambios que atraviesa la economía complejizan en análisis de los indicadores en el corto plazo.

“Lo que está diciendo (Milei) es que la economía está recibiendo tantos shocks que todavía no hay una uniformidad. Entonces, hay un mes que hay una subida importante de la actividad, otro que registra una caída y así. Hay como un efecto serrucho, que es a lo que él se refiere con que están dando cualquier cosa”, explicaron ante este medio.

En la misma línea, aclararon: “No hay un error en la medición y eso no significa que vaya a haber alguna decisión de cambiar la medición o la metodología”.

Los cuestionamientos del Presidente se produjeron después de que el INDEC informara que la actividad económica retrocedió 1,4% interanual en julio y 2,9% respecto de junio en la medición desestacionalizada.

Casi en la misma senda, el oficialismo también relativizó la caída del Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella, que en septiembre registró un descenso de 5,9% y se ubicó en 1,94 puntos, el menor registro de la presidencia de Milei. “Es un índice fluctuante. El mes pasado nos dio arriba de los 2 puntos y el mes anterior abajo”, expresó ante Infobae una fuente con acceso al despacho presidencial.