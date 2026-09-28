Trabajadores del INDEC respondieron a las críticas de Milei: “No fallan los indicadores, sino la política económica”

La frase de Javier Milei sobre las estadísticas oficiales llegó al INDEC. Este domingo el Presidente dijo que “los indicadores están arrojando cualquier cosa” y no tardaron en cruzarlo los trabajadores del propio organismo. El delegado de ATE en el instituto de estadísticas repudió “enfáticamente” las declaraciones del mandatario en la pantalla de LN+: “Que la máxima autoridad del Poder Ejecutivo desacredite las estadísticas públicas atenta directamente contra la credibilidad y la confianza en el INDEC, organismo rector del Sistema Estadístico Nacional”, señaló Raúl Llaneza, delegado interno.

Milei cuestionó los datos cuando Luis Majul le preguntó por los números que muestran a la economía en retroceso. Negó que el país esté en recesión y habló de “una desaceleración del ritmo de expansión”. Se refirió en particular a las series desestacionalizadas, que son las que usan el INDEC y los analistas para comparar un mes con el anterior. “Se arman en función de la historia. Si una economía tiene muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”, sostuvo. Y agregó: “Por eso nosotros nos enfocamos en el indicador tendencia-ciclo”. También afirmó que el país está “en niveles máximos de consumo, exportaciones y PBI” y cargó contra los economistas que advierten sobre la caída: “No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas”.

Los datos que el Presidente puso en duda son del propio Estado. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de julio registró una caída mensual del 2,9% -este jueves se conocerá el dato de agosto-. El PBI se contrajo 0,6% en el segundo trimestre. En el sector privado, JP Morgan anticipa para el tercer trimestre una contracción del 4% anualizado y bajó su proyección de crecimiento para 2026 del 2,7% al 1,5%. La desocupación, que también mide el INDEC, llegó al 7,9%. Milei usó esa misma cifra en la entrevista para decir que el desempleo está por debajo del promedio histórico.

El delegado de ATE aclaró en su comentario a elDiarioAR que habla a título personal y que la Junta Interna de ATE-INDEC definirá en los próximos días su posición colectiva, pero rechazó los dichos de Milei: “No defendemos metodologías inamovibles ni actuamos por espíritu corporativo. Al contrario: exigimos la actualización periódica de las series bajo criterios estrictamente técnicos, científicos y transparentes”, afirmó. Contó que los trabajadores vienen pidiendo protocolos para actualizar bases, metodologías y ponderaciones, de modo que no quede “margen para la especulación política ni para las demoras discrecionales”.

Ese reclamo apunta a lo que pasó este año en el organismo. Hasta febrero, el INDEC estaba a cargo de Marco Lavagna, que lo dirigía desde 2019. Lavagna dejó el cargo después de que el Gobierno le frenara el cambio en la forma de medir la inflación, que el propio instituto ya había anunciado. El nuevo Índice de Precios al Consumidor iba a empezar a usarse con los datos de enero. Se basa en la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017-2018 y actualiza el peso de cada rubro en el consumo de las familias: alimentos pasa del 26,9% al 22,7% y vivienda y servicios, del 9,4% al 14,5%. Luis Caputo justificó la marcha atrás con que “la visión nuestra es que no hay que cambiar el índice ahora” y no dio fecha. En lugar de Lavagna quedó Pedro Lines, que era director técnico. Ocho meses después, el nuevo IPC sigue sin aplicarse.

“Resulta profundamente contradictorio que el Gobierno haya promovido meses atrás el 'blindaje' del INDEC mientras mantiene suspendida la actualización del IPC que el propio organismo había anunciado”, señaló Llaneza. Se refería a la idea que el oficialismo presentó en julio: fijar por ley un mandato para el titular del INDEC y exigir acuerdo del Congreso para designarlo. La Casa Rosada terminó dejándola afuera de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la postergó para un proyecto separado que todavía no llegó. “La independencia estadística no se declama: se garantiza con hechos, recursos, reglas claras, autarquía administrativa, autonomía presupuestaria, estabilidad laboral y salarios dignos para quienes producimos las estadísticas públicas”, agregó.

La contradicción se vio en las mismas horas en que Milei hablaba de indicadores que arrojan “cualquier cosa”. Este lunes a la mañana, Elon Musk compartió en X un gráfico de la cuenta libertaria Rothmus con la baja de la inflación mensual, del 25,5% en diciembre de 2023 al 1,7% en agosto de 2026, y escribió: “Bravo @JMilei!”. La fuente del gráfico es el INDEC. Esas cifras salen del IPC con ponderaciones de 2004, el que el Gobierno decidió mantener cuando frenó el cambio. Así, el oficialismo festeja los datos del organismo cuando le dan la razón y los cuestiona cuando muestran recesión.

“Lo que falla no son los indicadores: es una política económica basada en el ajuste sobre la clase trabajadora, activa y jubilada”, sostuvo el delegado de ATE. Mencionó la caída del consumo, el endeudamiento de las familias y la morosidad como señales del deterioro de las condiciones de vida. “Endeudarse para comprar alimentos, pagar servicios básicos o intentar llegar a fin de mes no es 'mala administración': es una estrategia desesperada de supervivencia en un modelo que expulsa y precariza trabajadores mientras desprotege a nuestros jubilados y jubiladas”, denunció.

MC