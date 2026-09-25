Lucrecia Martel y Camila Sosa Villada, entre los más de 500 firmantes de una carta que respalda la exclusión de Ariana Harwicz

La cineasta Lucrecia Martel, la escritora Camila Sosa Villada, el escritor Julián López y la socióloga Verónica Gago se encuentran entre los más de 500 referentes de la cultura que firmaron una nueva carta pública en respaldo a quienes promovieron la exclusión de la argentina Ariana Harwicz del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur Alh, que se realiza en Granada, España.

El documento constituye una respuesta al manifiesto difundido esta semana en defensa de Harwicz, que había reunido inicialmente más de 350 adhesiones y que siguió sumando firmas en los últimos días. Entre los argentinos que respaldaron aquella primera declaración se encuentran María Negroni, Ana María Shua, Pola Oloixarac, Santiago Kovadloff, Federico Andahazi y Cecilia Szperling, además de personalidades de otros ámbitos de la cultura y la vida pública.

De esta manera, la controversia por la decisión del festival español también dejó expuestas posiciones diferentes dentro del campo cultural argentino: mientras numerosos escritores y artistas cuestionaron que Harwicz fuera apartada de la programación por sus posiciones públicas, Martel, Sosa Villada, López y Gago adhirieron ahora al pronunciamiento que reivindica las protestas que precedieron a esa decisión.

La nueva carta, impulsada por la escritora mexicana Dahlia de la Cerda, cuenta además con las firmas de figuras de la literatura iberoamericana como Cristina Rivera Garza, Alejandro Zambra, Pilar Quintana, Nona Fernández, Fernanda Trías, Juan Cárdenas, Jazmina Barrera y Mónica Ojeda, además del cineasta español Rodrigo Sorogoyen y las escritoras Marta Sanz, Andrea Abreu y Alana S. Portero.

Los firmantes expresan su respaldo a Rita Laura Segato, Lina Meruane, Sabina Urraca, Gabriela Wiener, María Fernanda Ampuero, Brenda Navarro, Silvia Federici y Ángelo Néstore, quienes ya se habían pronunciado públicamente a favor de retirar la invitación a Harwicz. También apoyan a la Red Universitaria por Palestina de Granada, cuya protesta contra la presencia de la escritora argentina precedió a la decisión de los organizadores.

La controversia comenzó cuando Harwicz anunció que había sido retirada de la programación del Cultur Alh, donde este sábado 26 de septiembre tenía previsto participar de la conversación “Oponerse al mundo”, junto al escritor Jesús Ortega.

La decisión se produjo luego de los cuestionamientos de la Red Universitaria por Palestina de Granada a las posiciones públicas de Harwicz sobre Israel y Gaza y a su rechazo al boicot cultural contra Israel.

Uno de los ejes de la nueva declaración es la defensa de la protesta como herramienta legítima dentro del ámbito cultural. “Criticar no es censurar, protestar no es censurar”, sostiene el texto, que reivindica además la posibilidad de retirarse de actividades, negarse a compartir escenarios o impulsar boicots, siempre mediante acciones pacíficas y legales.

Los firmantes rechazan asimismo las acusaciones de antisemitismo que surgieron después de la exclusión de Harwicz. Sostienen que la defensa del pueblo palestino no debe ser equiparada con ataques contra las personas judías y cuestionan que el debate sea reducido a un conflicto identitario.

Harwicz, argentina y judía, había interpretado su exclusión de otra manera. Tras conocerse la decisión del festival denunció que los organizadores habían cedido al “terror” y posteriormente sostuvo que había sido apartada por ser judía. La Red Universitaria por Palestina negó que ese fuera el motivo de sus objeciones.

La polémica había generado días antes una reacción de signo contrario entre numerosos referentes argentinos. La carta en defensa de Harwicz sostuvo que “ningún escritor debería ser excluido de un encuentro cultural por sus posiciones públicas” y cuestionó que se atribuyeran a la autora posiciones que ella niega haber sostenido.

Entre los argentinos que firmaron ese pronunciamiento aparecen, además de Negroni, Shua, Oloixarac, Kovadloff, Andahazi y Szperling, el exministro de Cultura Pablo Avelluto, el exdirector del Teatro Colón Jorge Telerman, la actriz Gabriela Acher y distintas figuras del periodismo y la cultura.

La controversia adquirió todavía mayor dimensión cuando el escritor irlandés John Banville, ganador del Booker y del Premio Princesa de Asturias de las Letras, canceló su participación en el cierre del festival después de conocerse la exclusión de Harwicz.

La propia Universidad de Granada, principal organizadora del Cultur Alh, se desmarcó de la decisión y aclaró que la retirada de la invitación había sido resuelta por la dirección del festival y no había sido adoptada, aprobada ni respaldada por el gobierno universitario.

El nuevo pronunciamiento amplía además la discusión más allá del caso Harwicz y reclama a editoriales, festivales, ferias del libro, universidades, premios, residencias y fundaciones que revisen sus vínculos institucionales con el Estado de Israel y con organizaciones que los firmantes consideren implicadas en la violencia contra el pueblo palestino.