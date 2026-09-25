Día del Farmacéutico: ¿por qué se celebra el 25 de septiembre?

Cada 25 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Farmacéutico, una fecha destinada a reconocer la labor de quienes desarrollan una función esencial dentro del sistema de salud.

Los farmacéuticos no solamente trabajan detrás del mostrador de una farmacia. Su actividad también abarca ámbitos como los hospitales, laboratorios, industrias, centros de investigación, universidades y organismos vinculados con la regulación de medicamentos.

La fecha tiene además un origen institucional: el 25 de septiembre de 1935 se creó la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), entidad que reúne y representa a profesionales farmacéuticos de distintas regiones del país.

¿Por qué se celebra el Día del Farmacéutico el 25 de septiembre?

La elección del 25 de septiembre está vinculada directamente con la creación de la Confederación Farmacéutica Argentina.

La entidad fue fundada el 25 de septiembre de 1935 con el objetivo de representar institucionalmente a los farmacéuticos y trabajar en defensa de la profesión y de su función sanitaria.

Desde entonces, la fecha quedó asociada al reconocimiento de los profesionales que desarrollan su actividad en diferentes áreas relacionadas con los medicamentos y la salud.

Por eso, cada año la jornada permite destacar la importancia de la farmacia como parte de la atención sanitaria y recordar que detrás de cada medicamento existen conocimientos científicos, controles y profesionales capacitados.

Una profesión con una larga historia

La historia de la farmacia es mucho más antigua que la existencia de las farmacias modernas.

Durante siglos, la preparación de remedios estuvo relacionada con conocimientos de botánica, química y medicina. Plantas, minerales y diferentes sustancias eran utilizados para elaborar preparados destinados a tratar enfermedades.

Con el desarrollo de la ciencia, especialmente a partir de los siglos XVIII y XIX, comenzaron a establecerse métodos más precisos para identificar sustancias, determinar sus propiedades y controlar las cantidades utilizadas.

La farmacia fue así transformándose progresivamente en una disciplina científica.

De las fórmulas magistrales a los medicamentos industriales

Durante mucho tiempo, uno de los trabajos centrales del farmacéutico consistió en preparar medicamentos de manera individual, siguiendo fórmulas determinadas para cada paciente.

Con el crecimiento de la industria farmacéutica, esta modalidad fue complementada por la producción de medicamentos a gran escala.

La aparición de laboratorios especializados permitió fabricar comprimidos, cápsulas, jarabes, vacunas y otros productos bajo procesos estandarizados.

Esto modificó profundamente el trabajo de los farmacéuticos, que comenzaron a participar en nuevas áreas relacionadas con la elaboración, control, conservación y distribución de medicamentos.

El farmacéutico como profesional de la salud

La farmacia comunitaria es uno de los ámbitos más conocidos de la profesión.

En las farmacias, el profesional puede orientar a los pacientes sobre el uso correcto de los medicamentos, explicar indicaciones generales, advertir sobre posibles interacciones y colaborar con el seguimiento de determinados tratamientos.

También cumple una función importante en la dispensación responsable de medicamentos, especialmente cuando se trata de productos que requieren receta médica.

La intervención del farmacéutico puede ayudar a evitar errores relacionados con dosis, horarios, conservación o duplicación de principios activos.

La farmacia es un establecimiento comercial, pero la actividad profesional que allí se desarrolla tiene una dimensión sanitaria.

El farmacéutico debe controlar que los medicamentos se almacenen correctamente, verificar las condiciones de conservación y garantizar que los productos dispensados correspondan a lo indicado en la receta cuando esta sea necesaria.

Además, puede participar en campañas de vacunación, prevención y promoción de la salud, dependiendo de la normativa vigente en cada jurisdicción.

Por eso, la farmacia suele ser uno de los primeros lugares a los que las personas recurren cuando tienen una duda relacionada con su salud.

La importancia del uso responsable de los antibióticos

Los farmacéuticos también tienen un papel relevante frente a uno de los grandes desafíos sanitarios actuales: la resistencia a los antimicrobianos.

El uso incorrecto o innecesario de antibióticos puede favorecer la aparición de microorganismos resistentes a estos medicamentos.

Por eso, los especialistas insisten en que los antibióticos deben utilizarse únicamente cuando están indicados y siguiendo las pautas establecidas por los profesionales de la salud.

No deben compartirse medicamentos ni utilizarse restos de tratamientos anteriores sin una indicación médica.

El farmacéutico en los hospitales y laboratorios

La profesión tiene muchas otras áreas de desarrollo.

En los hospitales, los farmacéuticos pueden participar en la selección, preparación, control y distribución de medicamentos para los pacientes internados.

También intervienen en actividades relacionadas con la seguridad de los tratamientos y el seguimiento de determinados medicamentos.

En los laboratorios y centros de investigación, en tanto, pueden trabajar en el desarrollo y control de medicamentos, análisis de materias primas, investigación y procesos de calidad.

La profesión también tiene una importante presencia en las universidades, donde los farmacéuticos participan en la formación de nuevos profesionales.

Una fecha para reconocer una tarea esencial

El Día del Farmacéutico, que se celebra cada 25 de septiembre en Argentina, tiene su origen en un acontecimiento institucional ocurrido hace más de nueve décadas: la creación de la Confederación Farmacéutica Argentina en 1935.

Desde entonces, la profesión atravesó enormes transformaciones. Cambiaron los medicamentos, las tecnologías y las formas de atención, pero se mantuvo una función central: contribuir al uso seguro, eficaz y responsable de los medicamentos.

La fecha representa así una oportunidad para reconocer a quienes trabajan en farmacias, hospitales, laboratorios, universidades y centros de investigación, y para recordar que detrás de cada medicamento existe una cadena de conocimientos y controles en la que el profesional farmacéutico cumple un papel fundamental.

NB